Le constructeur de voitures électriques innove une fois de plus, cette fois en proposant un abonnement pour débloquer sa fonction Full Self-Driving. Selon le site Web de Tesla, pour un montant mensuel de 199 dollars, les clients peuvent accéder aux capacités non entièrement autonomes de leurs automobiles électriques. « Avec la fonction Full Self-Driving (FSD), vous aurez accès à une suite de fonctions d'assistance au conducteur plus avancées, conçues pour fournir un guidage plus actif et une conduite assistée sous votre supervision active », explique l'entreprise dans son article consacré à la formule abonnement.La fonction FSD de Tesla n'est actuellement rien d'autre qu'un système avancé d'aide à la conduite qui requiert l'attention du conducteur et le responsabilise à 100 %. Dans la partie FAQ de l’article, on peut lire : « Note : Ces fonctions sont conçues pour devenir plus performantes au fil du temps ; toutefois, les fonctions actuellement activées ne rendent pas le véhicule autonome. Les fonctionnalités actuellement activées nécessitent un conducteur pleinement attentif, qui a les mains sur le volant et est prêt à prendre le relai à tout moment ».L'entreprise travaille dur pour rendre la FSD entièrement autonome en s'appuyant sur les caméras , mais elle n'en est pas encore là et franchement, dans les déclarations réglementaires, Tesla dit qu'il pourrait ne pas atteindre la capacité de conduite autonome complète cette année . Il ne faut pas oublier que le développement d'un tel système pourrait prendre des années et qu'il faudrait ensuite qu'il soit autorisé par la loi.La FSD de Tesla, qui a fait l'objet d'une mise à jour vers la version 9.0 , toujours en version bêta, au début du mois de juillet, exige que les utilisateurs supervisent activement la conduite et soient prêts à reprendre le contrôle en un clin d'œil. En plus de la formule d'abonnement, la FSD de Tesla est également disponible à l'achat au prix de 10 000 dollars. Ceux qui possèdent un ancien ordinateur FSD peuvent le mettre à niveau vers la version 3.0 afin de pouvoir souscrire pour la formule abonnement, mais il leur en coûtera 1 500 $.Le pack Full Self-Driving comprend actuellement plusieurs fonctions d'aide à la conduite automatisée, telles les fonctionnalités Navigate on Autopilot, Changement de voie automatique, Stationnement automatique, Summon, Ordinateur FSD et Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt.Mais en fin de compte, Tesla espère fournir un véritable système de conduite autonome complète de niveau 5 et les personnes qui achètent ce pack parient sur le fait que Tesla atteindra cet objectif. L’année dernière, Tesla a indiqué qu’il travaillait à la mise en place d'un abonnement à la carte pour son offre de conduite autonome complète. Cela permettrait aux gens de tester les fonctionnalités sans trop d'engagements.Elon Musk, PDG de la société, a confirmé que Tesla prévoyait de lancer une telle option « vers la fin de 2020 ». Cela ne s'est jamais produit, et le PDG a ensuite repoussé la sortie à « début 2021 ». En mars, Musk a déclaré que cela se produira « à coup sûr » au cours du deuxième trimestre de 2021. En avril, le PDG a déclaré que l'abonnement était une « chose sûre » pour mai, mais cela ne s'est pas produit non plus, et maintenant Musk a rattaché la sortie de l'option d'abonnement à la sortie de la v9, qui a également été retardée.Le constructeur automobile a également lancé une mise à jour logicielle de son application mobile pour le mois de juillet et, bien que les notes de mise à jour ne concernent que sa centrale électrique virtuelle, elle a également inclus une nouvelle option d'abonnement dans l'onglet "mise à niveau" de l'application Tesla :Selon Electrek, Tesla a décrit ce nouveau produit dans un message envoyé aux propriétaires intitulé "Introduction de l'abonnement à la capacité Full Self-Driving" :À l'heure actuelle, Tesla indique que la mise à jour de l'abonnement n'est disponible que pour les véhicules aux États-Unis. L'entreprise rappelle également que, malgré son nom, vous ne devriez vraiment pas considérer la fonction annuelle de 2 388 $ (plus taxes) comme quelque chose qui rendra réellement votre voiture autonome – ou du moins pas en toute sécurité. L'abonnement peut être annulé à tout moment via l'application mobile.199 dollars, c'est moins cher que les 399 dollars annoncés précédemment, mais cela soulève des questions quant à la valeur de la fonction, étant donné que la version bêta du pack FSD de Tesla est toujours limitée à environ 2 000 bêta-testeurs. Si l'on en croit l'approche divulguée par Tesla, le constructeur pourrait en fait augmenter le prix une fois que la mise à jour aura été diffusée à grande échelle.Déjà, certaines personnes trouvent que le prix de 199 dollars par mois cher pour la FSD actuelle. « Pour 200 dollars par mois, je ne veux pas entendre "surveillance active". Pour 200 dollars par mois, je veux entendre "allez-y, faites une sieste" », a écrit un commentateur. Un second commentateur a renchéri en écrivant : « Sans aucun doute. Je serais prêt à payer 200 $ par mois s'ils acceptaient une responsabilité à 100 % et déclaraient qu'il ne doit y avoir personne sur le siège du conducteur ». Un autre veut que pour ce montant, sa voiture vienne le chercher au pub et se gare toute seule dans le garage.Mercredi dernier, l'Allemagne a interdit à Tesla de répéter ce qu'un tribunal considère comme des déclarations publicitaires trompeuses concernant les capacités des systèmes d'aide à la conduite de l'entreprise et la conduite autonome, a décidé un juge de Munich.L'affaire a été portée devant les tribunaux par la Wettbewerbszentrale allemande, un organisme parrainé par l'industrie et chargé de surveiller les pratiques anticoncurrentielles. Le tribunal de Munich s'est rangé à l'avis de l'organisme sectoriel et a interdit à Tesla Allemagne d'inclure les expressions "plein potentiel de la conduite autonome" et "Autopilot inclus" dans son matériel publicitaire allemand. Il a déclaré que ces affirmations constituaient des pratiques commerciales trompeuses, ajoutant que l'acheteur moyen pouvait avoir l'impression que la voiture pouvait se conduire sans intervention humaine et pouvait suggérer qu'un tel système était désormais légal sur les routes allemandes.« Étant donné que la conduite autopilotée et autonome de niveau 5 n'est actuellement ni légalement autorisée ni techniquement possible pour le véhicule en question, Tesla doit également respecter les règles du jeu et ne doit pas faire de fausses promesses publicitaires », a déclaré dans un communiqué Andreas Ottofülling, un avocat du groupe.Le système Autopilot de Tesla a fait l'objet de critiques de la part des régulateurs, notamment du National Transportation Safety Board aux États-Unis, qui estime qu'il manque de garanties. Les systèmes d'assistance capables d'effectuer des tâches de conduite pendant de longues périodes avec peu ou pas d'intervention humaine suscitent de plus en plus d'inquiétudes, car ils incitent les conducteurs à négliger leur obligation d'avoir le contrôle de leur véhicule à tout moment.Tesla a déclaré avoir informé ses clients que sa technologie d'aide à la conduite automatisée ne constituait pas un système de conduite entièrement autonome.Sources : Tesla Quels commentaires faites-vous des prix de l’abonnement au pack FSD de Tesla ? Trop cher ou c’est pas mal, selon vous ?Souscririez-vous volontiers au pack 199 dollars pour avoir votre Tesla autonome pour un mois ?Que pensez-vous de la décision de l’organisme allemand d’interdire les déclarations publicitaires trompeuses de Tesla dans le pays ?