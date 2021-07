Les propriétaires de Tesla attendent depuis des mois que la mise à jour majeure du FSD arrive sur les voitures par le biais de mises à jour logicielles automatiques. Et, fait intéressant, bien qu'ils aient constamment demandé à Elon Musk quand les fonctionnalités pourraient être lancées, ils ont été apparemment patients. En effet, leur attente dure depuis près de 3 ans. En 2018, Musk avait déclaré que la version "tant attendue" du FSD commencerait à être déployée au mois d'août. Il l'a refait en 2019, proclamant que « dans un an, il y aurait plus d'un million de voitures avec une conduite autonome complète, le logiciel, tout », ce qui n'est pas arrivé.Plus tôt ce mois, il a affirmé que « la version bêta de la FSD 9 sera bientôt expédiée ». Donc, dire que les fans de Tesla ont anticipé cette mise à jour depuis un certain temps serait un euphémisme. Ce retard est probablement dû en partie au fait que Tesla a retiré le radar de ses Model 3 et Model Y en faveur d'une approche basée sur la vision par caméra uniquement. La vraie question est de savoir si cette mise à jour est prête pour le grand public. À cela, Musk a donné une réponse peu claire comme à son habitude. « La bêta 9 traite la plupart des problèmes connus, mais il y aura des problèmes inconnus, alors s'il vous plaît soyez paranoïaque », a-t-il écrit sur Twitter.Cette mise à jour n'apporte pas une autonomie complète, malgré le maintien de l'ancienne appellation, mais elle permet de nombreuses aides à la conduite en dehors des routes (comme les changements de voie et les virages) tout en apportant de nombreuses corrections. Cette mise à jour apporte également des visualisations remaniées qui offrent des "informations supplémentaires sur les environs" et donnent une meilleure idée de ce que la voiture voit. En outre, les notes de mise à jour mentionnent aussi les améliorations apportées à la surveillance du conducteur par la caméra de l'habitacle pour vérifier l'attention.Il s'agit d'une fonctionnalité récemment activée qui utilise la caméra de l'habitacle pour s'assurer que vous êtes attentif lorsque l'Autopilot est activé. Il est important de noter que Tesla s'est longtemps opposé à l'idée d'inclure un système de surveillance du conducteur plus solide (comme le suivi oculaire infrarouge, par exemple) pour s'assurer que ses clients respectent les protocoles de sécurité. Le constructeur se contentait d'avertir les conducteurs de rester vigilants, garder les yeux sur la route et les mains sur le volant à tout moment. Mais les choses ont commencé par changer dernièrement.L'Autopilot est considéré comme un système "partiellement automatisé" de niveau 2 par les normes de la Society of Automotive Engineers (ainsi que par les avocats de Tesla), qui exige que les conducteurs gardent les mains sur le volant et les yeux sur la route. Par ailleurs, les défenseurs des consommateurs ont prouvé que l'Autopilot peut facilement être trompé en faisant croire qu'il y a quelqu'un sur le siège conducteur. Cela a d'ailleurs suscité un regain d'attention à la suite d'un accident mortel au Texas impliquant une Tesla, dans lequel les autorités ont déclaré qu'il n'y avait personne derrière le volant.Mais cela n'a pas empêché certains propriétaires de Tesla d'abuser de l'Autopilot – allant parfois jusqu'à filmer et rendre publics les résultats. Des conducteurs ont été surpris en train de dormir sur le siège passager ou la banquette arrière de leur Tesla alors que le véhicule roule à toute vitesse sur une autoroute bondée. Un Canadien a été accusé de conduite imprudente l'année dernière après avoir été arrêté pour avoir dormi alors qu'il roulait à une vitesse de 93 m/h (149 km/h). Les rapports montrent que Tesla a introduit l'Autopilot en 2015, il est impliqué dans au moins 11 décès dans neuf accidents aux États-Unis.À l'échelle internationale, il y aurait eu au moins neuf autres décès dans sept autres accidents. Pendant ce temps, le gouvernement américain exige que les constructeurs automobiles signalent les accidents impliquant des véhicules autonomes ou des systèmes avancés d'aide à la conduite, souvent dans la journée suivant l'incident. Il s'agit d'un changement majeur qui signale une position plus stricte des régulateurs sur ces systèmes partiellement automatisés. Tesla se montre également plus prudent sur ce point. Vendredi, Musk a exhorté les bêta-testeurs à être prêts à prendre le volant à tout moment.Il ne fait aucun doute que Tesla est plus disposé que ses concurrents à tester des versions bêta de sa fonction d'aide à la conduite Autopilot sur ses clients, afin de recueillir des données et de corriger les éventuels défauts du système. Et les clients de Tesla sont pour la plupart d'accord avec cela, inondant régulièrement les mentions de Musk en suppliant d'être admis dans le programme d'accès anticipé de la société pour les bêta-testeurs. Cela a contribué à la réputation publique de Tesla en tant que leader de la conduite autonome, bien que ses véhicules ne soient pas toujours à la hauteur de ce que la plupart des experts considèrent comme une voiture autonome.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du FSD v9 Beta ?