Elon Musk a déclaré à ses fans sur Twitter dimanche que le forfait mensuel du mode "Full Self-Driving" de ses véhicules électriques devrait maintenant arriver « au début de l'année prochaine ». En théorie, vous pourriez ajouter les fonctionnalités autonomes (actuellement semi-autonomes) sans coût initial élevé. Pour le nouveau calendrier de la souscription, vous ne voudrez peut-être pas planifier votre emploi du temps en fonction de ce calendrier. Il pourrait changer.Au début de l'année 2020, Tesla a commencé à indiquer qu'il allait élargir son offre de logiciels, y compris un abonnement payant à son progiciel de conduite autonome complète. Au cours de l'année dernière, Tesla avait déjà pris plusieurs mesures pour commencer à générer des revenus à partir de logiciels. Le constructeur automobile a commencé à facturer 10 dollars par mois pour ses fonctions de "connectivité premium".Tesla a également commencé à vendre des fonctionnalités logicielles par le biais de son application mobile. Mais la mesure la plus importante que Tesla a prise pour générer des revenus à partir de logiciels est la vente de son ensemble complet de logiciels de conduite autonome qu’il a baptisé Full Self-Driving (FSD).Récemment, Tesla a annoncé qu'il allait proposer son ensemble complet FSD sous forme de service par abonnement, qui pourrait être considéré comme un logiciel-service (SaaS). Le PDG Elon Musk a confirmé que Tesla prévoyait de lancer une telle option « vers la fin de l'année ».En mai, Morgan Stanley a étudié l'impact de l’offre FSB complète sur le modèle commercial de Tesla dans une note aux clients. Le cabinet a écrit : « Tesla est la seule entreprise aujourd'hui, à notre connaissance, qui monétise entièrement ses actifs de conduite autonome à l'échelle. Cela peut potentiellement fournir un avantage concurrentiel important tant du point de vue de la proposition de valeur pour le consommateur que du point de vue des progrès technologiques, étant donné les grandes quantités de données que Tesla est en mesure de collecter sur sa flotte de véhicules par rapport aux équipementiers traditionnels ».Cependant, le PDG a confirmé ce week-end que l’option d'abonnement FSD a été repoussée au début de 2021.Lorsqu'il a confirmé son intention de proposer un abonnement mensuel pour accéder aux fonctionnalités, Musk a clairement indiqué que l'achat du forfait FSD resterait la meilleure option financièrement :« Je dois dire qu'il sera toujours judicieux d'acheter la FSD en option, car, à notre avis, l'achat de la FSD est un investissement pour l'avenir. Et nous sommes convaincus que c'est un investissement qui sera rentable pour le consommateur - au bénéfice du consommateur. À mon avis, l'achat d'une option FSD est une chose que les gens ne regretteront pas ».Toutefois, un abonnement mensuel pourrait être plus judicieux pour les personnes qui louent leur véhicule Tesla et celles qui ne veulent pas s'engager à payer le prix total de la conduite autonome intégrale, qui a récemment été porté à 10 000 dollars, d’après Electrek.La nouvelle façon d'acquérir l'ensemble Full Self-Driving de Tesla arrive au moment où le constructeur automobile teste une première version du système supervisée en version bêta auprès d'un groupe limité de clients aux États-Unis. Tesla prévoit une diffusion plus large aux États-Unis d'ici à la fin de 2020 En plus du nouveau modèle d'abonnement mensuel, Musk a déclaré, selon Electrek, qu'il envisagerait également de permettre aux acheteurs de Tesla de transférer la propriété de l'ensemble FSB à une autre voiture s'ils devaient passer à la version supérieure, mais il n'a pas encore pris de décision finale sur cette possibilité, que de nombreux propriétaires de Tesla ont demandée.Ce report du lancement de la FSB arrive alors que Tesla entre ce lundi dans le S&P 500. Le constructeur de voitures électriques aura une pondération de 1,69 % dans l'indice, ce qui le place au cinquième rang. Il sera la sixième entreprise de l'indice de référence des grandes capitalisations si l'on compte les classes d'actions d’Alphabet ensemble, selon CNBC.L'ajout historique au S&P 500 vient s’ajouter à une exceptionnelle année 2020 de Tesla. L'entreprise dirigée par Elon Musk a réalisé cinq trimestres consécutifs de bénéfices dans un contexte de demande accrue de véhicules électriques. Les actions de Tesla ont grimpé de plus de 730 % cette année, portant la capitalisation boursière de la société à plus de 658 milliards de dollars. Selon CNBC, l'entrée de Tesla est la plus importante jamais enregistrée pour l'influent indice boursier, et peut-être la plus spectaculaire.Selon CNBC, les investisseurs, y compris les gestionnaires de fonds passifs et les gestionnaires actifs qui utilisent le S&P 500 comme référence, se sont précipités sur les actions Tesla lors de la dernière hausse, poussant le titre à augmenter de près de 6 % vendredi pour clôturer à un sommet historique de 695 $ par action. Plus de 200 millions d'actions Tesla ont changé de mains au cours de cette seule séance, soit plus du quadruplement du volume moyen des transactions sur 30 jours, selon CNBC.Se négociant à 186 fois les bénéfices à terme, Tesla est également l'une des sociétés les plus chères à n’avoir jamais rejoint le S&P 500. Toutefois, son impact sur l'évaluation de l'indice de référence s'est avéré plus faible que ce que beaucoup avaient prévu, a rapporté CNBC.Aussi Goldman Sachs a précédemment estimé que le rendement total de S&P 500 aurait été augmenté de 2 points de pourcentage si Tesla avait été un constituant toute l'année. Le S&P 500 a augmenté de 14,8 % jusqu'à présent en 2020.En ce qui concerne les propriétaires des véhicules Tesla, ils devraient s’apprêter à payer un prix étonnamment élevé pour l’option "Full Self-Driving" à partir du début de l’année 2021.Sources : Tweet Que pensez-vous de l’offre FSD de Tesla sous forme de service par abonnement ?Au lieu de fin d’année 2020, l’abonnement arrivera en fin de compte en début 2021. Quel commentaire faites-vous de ce nouveau délai ?Que pensez-vous de l’entrée de Tesla au S&P 500 ?