Tesla pourrait procéder à une plus large diffusion de la version bêta du mode Full Self-Driving dans deux semaines. Certains conducteurs avaient été impressionnés par cette mise à jour 0PARTAGES 6 0 En septembre, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla Motors et de l'événement Battery Day 2020, le PDG Elon Musk a annoncé que le constructeur d'automobiles électriques s'apprêtait à publier une version bêta privée de la « version entièrement autonome » de son logiciel d'aide à la conduite Autopilot dans les mois à venir.



« C'est un peu difficile pour les gens de juger des progrès d'Autopilot », a déclaré Musk à une foule d'actionnaires présents à l'événement, chacun respectant les mesures barrières en restant dans sa propre Tesla. « Je conduis une version alpha de pointe d'Autopilot, donc j'ai en quelque sorte un aperçu de ce qui se passe ».



Musk a poursuivi en expliquant comment les ingénieurs de Tesla ont récemment dû réviser des parties majeures du pilote automatique, y compris en repensant la façon dont le système voit le monde.



« Nous avons dû effectuer une réécriture fondamentale de l'ensemble de la pile logicielle Autopilot… Nous étiquetons maintenant la vidéo 3D, ce qui est très différent de notre procédé précédent qui consistait à étiqueter des images 2D uniques », a expliqué Musk, faisant référence à la façon dont le logiciel Autopilot comprend des objets qu'il voit avec ses huit caméras et comment il doit réagir. « Nous étiquetons maintenant des segments vidéo entiers issus simultanément de toutes les caméras. La sophistication du réseau neuronal de la voiture et la logique globale de la voiture sont considérablement améliorées ».



Musk a laissé entendre que les conducteurs pourraient bientôt avoir la chance de découvrir cette version plus sophistiquée d’AutoPilot : « Je pense que nous allons, espérons-le, publier une version bêta privée d'Autopilot - la version entièrement autonome d’Autopilot – probablement dans un mois. A ce moment la, les gens comprendront vraiment l'ampleur du changement », a déclaré Musk. « C'est profond. Vous verrez à quoi ça ressemble, c'est incroyable ».



Les participants ont montré leur approbation à la promesse de Musk en donnant plusieurs coups de klaxon depuis leurs barrières improvisées de sécurité.



Le 8 octobre, Musk a déclaré que la dernière version de la FSD de la technologie Autopilot serait capable de « conduire sans intervention. La version bêta limitée sera disponible dans quelques semaines ». Quatre jours plus tard, Musk a annoncé que la version limitée de la suite FSD serait disponible le 20 octobre. Tesla a tenu parole, et certains pilotes chanceux ont reçu la capacité le jour convenu.



Tesla a donc envoyé la première mise à jour de la version bêta de son logiciel Full Self-Driving (FSB) ou conduite autonome intégrale à un groupe de clients sélectionnés le 20 octobre, selon son PDG Elon Musk. « Nous commençons très lentement et très prudemment parce que le monde est très complexe et désordonné », a déclaré Elon Musk en parlant du lancement de la version bêta de la suite FSD à un groupe restreint de personnes. « Nous l'avons mise en ligne hier soir, et nous verrons ensuite comment ça se passe, puis nous la diffuserons probablement à un plus grand nombre de personnes ce week-end ou au début de la semaine prochaine. Puis nous l'augmenterons progressivement jusqu'à ce que nous ayons, nous l'espérons, une large diffusion d'ici la fin de l'année ».





La construction prudente de la fonctionnalité de conduite autonome s'appuie sur le réseau neuronal de Tesla pour améliorer ses performances. « Bien sûr, plus le système collecte de données, plus il devient robuste », a déclaré Musk. « C'est un peu comme "Comment Google, en tant que moteur de recherche, s'améliore-t-il ?" C'est parce que les gens le programment en lui posant des questions tout le temps et en cliquant sur des liens particuliers ».



Dans un tweet publié vendredi, Elon Musk a déclaré qu'il y aurait probablement un déploiement plus large de la nouvelle mise à jour du logiciel « Full Self Driving » dans deux semaines.





Précédemment, Musk a décrit une version "Full Self-Driving" de l’Autopilot comme permettant à la voiture de se rendre du domicile de quelqu'un à son travail sans intervention du conducteur. Cependant, les conducteurs devront toujours être prêts à prendre le contrôle si la voiture rencontre un problème. Certains experts ont contesté la façon dont le PDG de Tesla parle de ces fonctionnalités par le passé, arguant qu'il brouille les pistes en vendant trop cher les capacités d'une voiture Tesla.



L’Autopilot peut centrer une Tesla dans une voie, même dans les courbes, et ajuster la vitesse de la voiture en fonction du véhicule qui la précède. La fonction "Navigate on Autopilot" peut suggérer - et effectuer - des changements de voie pour contourner les véhicules plus lents, et diriger une Tesla vers les échangeurs et les sorties d'autoroute. Une autre fonction permet de ralentir une Tesla jusqu'à ce qu'elle s'arrête aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt. La société n'a pas encore autorisé ses clients à ne pas contrôler le véhicule à vitesse moyenne, où ils sont plus susceptibles de rencontrer des feux de circulation, des intersections et d'autres difficultés.



L’Autopilot ne peut pas effectuer certaines de ces tâches si les repères de voie d'une route sont effacés ou manquants. Le conducteur doit également avoir une main sur le volant à tout moment, sinon le pilote automatique émet une série d'avertissements avant de se désengager complètement. Mais lorsque ces fonctions marchent de concert, on peut avoir l'impression que la voiture se conduit toute seule, mais le conducteur reste responsable en cas d'erreur ou d'accident. Rappelons qu’il y a eu un certain nombre d'accidents mortels impliquant des véhicules Tesla dont l’Autopilot était enclenché.



Les estimations de Musk pour le déploiement de la gamme FSD en fin d'année s’alignent avec son calendrier de mise en place de la flotte de robotaxis de Tesla. Le service de covoiturage nécessiterait une suite de FSD à intervention zéro qui pourrait fonctionner sans chauffeur. Pour que la flotte de robotaxis puisse prendre forme d'ici 2021, la FSD devrait être achevée au préalable.



