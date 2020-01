Mardi, plusieurs médias américains ont rapporté que le constructeur automobile Tesla Inc. est désormais l’entreprise automobile la plus précieuse des États-Unis à cause d’une montée en flèche des actions de l’entreprise en ce début d’année. La société a clôturé lundi avec une valeur de marché de 81,39 milliards de dollars, dépassant le sommet de 80,81 milliards de dollars atteint par Ford Motor Co. en 1999. Les actions de Tesla ont continué à grimper mardi, augmentant de 17,52 $ à 469,06 $.Selon le Wall Street Journal (WSJ), le titre de Tesla Inc. a de nouveau grimpé dans l’après-midi d’hier de près de 7 $, soit 1,5 %. Le S&P 500, par contre, est en baisse d'environ 0,3 %. Il s'agit d'un autre sommet de tous les temps pour le pionnier du véhicule électrique. La hausse des actions de Tesla Inc. est d’environ 93 % pendant ces trois derniers mois. Ils ont grimpé de près de 10 % depuis le début de l'année, ce qui est bien mieux que le gain de 0,4 % de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Selon le WSJ, cette remontée pourrait être le début d’une longue ascension.« Il y a eu Henry Ford, puis Alfred Sloan, et Lee Iacocca. Maintenant, Elon Musk a sa place sur le Mont Rushmore de l'automobile américaine », ont écrit certains médias. Grâce à cela, la capitalisation boursière actuelle de Tesla a approché les 83 milliards de dollars, ce qui dépasse la valeur marchande maximale de Ford Motor (F) d'environ 81 milliards de dollars établie en 1999. Elle est également supérieure à celle de General Motors (GM) avant sa faillite, de General Motors actuelle et de Chrysler ou Fiat Chrysler Automobiles (FCAU) avant la faillite de Daimler (DAI.Germany).Ce nombre paraît incroyable, mais les analystes ont indiqué qu’il y aurait quelques réserves à émettre. Premièrement, la statistique n'est pas ajustée en fonction de l'inflation. General Motors était autrefois la plus grande entreprise du monde, dans les années 1920. Le S&P 500, bien sûr, était beaucoup plus bas à l'époque, se négociant à environ 18 points. La deuxième mise en garde concerne la valeur marchande totale, y compris la dette. Dans le passé, Ford et General Motors ont eu une dette importante et un passif non capitalisé au titre des régimes de retraite.Selon les analystes, cela peut être classé comme une dette, ce qui brouille également les comparaisons de la valeur marchande. En 1999, toutefois, le régime de retraite de Ford était surcapitalisé et la dette nette du secteur de l'automobile, qui est une dette non liée au financement de l'automobile, était faible. La comparaison de 1999, du moins avec Ford, est nette. Cela dit, les mêmes analystes s’accordent pour dire que peu importe les mises en garde, l'exploit d'Elon Musk est impressionnant.Selon eux, ce dernier a réussi à bâtir une entreprise automobile à partir de rien du tout au cours du siècle, et elle vaut maintenant plus que n'importe lequel des trois constructeurs automobiles de Detroit à n'importe quel moment de l'histoire. De plus, les médias estiment que les investisseurs n'ont pas acheté des actions de la compagnie automobile de Musk sous le coup du hasard. Selon eux, au cours des derniers mois, Tesla a donné aux acheteurs beaucoup de catalyseurs positifs pour alimenter cette croissance étonnante.Il y a la Gigafactory 3 de Shanghai qui a été terminée à temps et en avance sur son planning et le lancement du nouveau véhicule pick-up Cybertruck fortement précommandé. Une autre partie importante de l'histoire est que Tesla expédie d'énormes volumes de véhicules comme elle l'a longtemps promis. La hausse des prix hier serait également due à un événement que la société a organisé dans la Gigafactory de Shanghai. Musk a mené la présentation avec des moments assez mémorables, dont une partie de “papa-danse” sur scène.L’expansion rapide de Tesla en Chine et ses plans pour l'avenir y sont donc pour beaucoup. Par ailleurs, l’entreprise a également annoncé son expansion vers le marché européen avec la construction d’une quatrième Gigafactory à Berlin en Allemagne. Elle a ajouté qu’elle créera également un centre d'ingénierie et de design dans la ville. Tesla a choisi Berlin au lieu du Royaume-Uni à cause des incertitudes subsistant encore autour du Brexit. « Le Brexit [incertitude] a rendu trop risquée la mise en place d'une Gigafactory au Royaume-Uni », a-t-il déclaré en novembre dernier.Source : MarketWatch Qu'en pensez-vous ?