Tesla est officiellement devenu le constructeur automobile doté de la plus importante capitalisation boursière au monde, dépassant Toyota Motor Corporation mercredi matin. Cependant, Tesla est bien plus qu'un simple constructeur automobile et son succès a beaucoup à voir avec ses autres projets de développement durable.



Tesla détient actuellement une capitalisation boursière de plus de 185 milliards de dollars, ce qui signifie que la valeur totale de toutes les actions du constructeur automobile vaut plus que n'importe quel autre constructeur automobile sur Terre. Toyota occupe désormais la deuxième place, avec sa capitalisation boursière de 178 milliards de dollars.



Il est intéressant de noter que le fait que Tesla se soit imposé comme le constructeur automobile le plus rentable est révélateur. Tout simplement parce que la société fait bien plus que construire des véhicules écologiques. Tesla est devenu un leader dans le domaine du stockage de l'énergie et des solutions solaires. Alors que les constructeurs automobiles continuent à rechercher l'efficacité et la technologie de pointe de Tesla, l'entreprise continue à se concentrer sur l'accélération de la croissance durable dans son ensemble, et pas seulement dans la fabrication de véhicules.





En février, Tesla a dépassé le constructeur automobile allemand Volkswagen pour devenir le deuxième constructeur automobile le plus important. Volkswagen occupe actuellement la troisième place avec une capitalisation boursière de 85,53 milliards de dollars.



L'action de Tesla a continué à augmenter dans un contexte de hausse des taux de production et des chiffres de ventes en Chine, le plus grand marché automobile du monde. Cependant, les développements dans la technologie des batteries et les rumeurs d'une batterie capable de parcourir un million de kilomètres ont contribué à l'envolée du cours de l'action du constructeur automobile électrique au cours des derniers mois.

Sur le plan énergétique, Tesla a fait passer son toit solaire à un taux de production de 4 MW par semaine. L'entreprise a indiqué dans la lettre de mise à jour du premier trimestre 2020 que cela suffit pour 1000 foyers. La mise en place de services de location et d'abonnement a également permis de rendre les initiatives solaires de l'entreprise plus abordables pour un plus grand nombre de personnes.



Le matin du 10 juin 2020, l'action de Tesla a officiellement franchi le seuil de 1000 dollars par action pour la première fois après que des rumeurs d'une poussée de production de Tesla Semi Truck de la société aient circulé. Les discussions, qui ont été confirmées par le PDG de l'entreprise, Elon Musk, ont indiqué que les volumes de production ne seraient plus limités. La Semi doitt être livrée pour la première fois en 2021, mais Musk a décidé d'accélérer la fabrication du véhicule utilitaire de la société.





En attendant, le modèle 3 continue de dominer dans presque tous les pays où il est disponible. La voiture a été le véhicule électrique le plus vendu en Chine en mai, avec plus de 11 000 unités vendues au cours du mois. Aux États-Unis, le modèle 3 a été le véhicule le plus populaire en Californie jusqu'au premier trimestre 2020.



Après que Tesla ait réussi à rouvrir son usine de production de véhicules à Fremont, en Californie, à la suite de la pandémie COVID-19, la société a accéléré la production du modèle Y, qui est devenu le principal objectif de la société pour les mois à venir.



Tesla cherche également à augmenter son taux de production en ouvrant une série de nouvelles installations de fabrication à travers le monde. L'entreprise n'ouvrira pas seulement une nouvelle usine dans le centre des États-Unis. Tulsa, dans l'Oklahoma, et Austin, au Texas, sont les deux finalistes pour la nouvelle usine, et une décision devrait être prise dans les prochains mois.



En outre, la présence étrangère de l'entreprise est renforcée. Non seulement l'installation de Giga Shanghai modèle Y, connue sous le nom de phase 2A, arrive à point nommé, mais les équipes de construction de Tesla ont aussi récemment inauguré le Giga Berlin en Allemagne. Tesla prévoit de fabriquer un demi-million de véhicules par an en Allemagne, et des rumeurs ont même laissé entendre qu'une autre usine de production européenne serait construite quelque part au Royaume-Uni.



Tesla est sur une vague d'élan qui l'a fait passer d'un petit démarrage de voiture, probablement infructueux, qui a connu des problèmes en 2008, au constructeur automobile ayant la plus importante capitalisation boursière du monde en 2020. Non seulement Tesla s'est imposé comme le leader de la fabrication américaine de véhicules électronique, mais l'entreprise s'est lancée dans une dynamique internationale qui a combiné la mobilité électrique et les solutions énergétiques durables pour devenir une sensation internationale.



