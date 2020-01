Tesla, l’entreprise américaine de fabrication de véhicules électriques vient de battre un record inattendu. Pour la première fois, la valeur boursière de l’action de l’entreprise a dépassé les 500 dollars et trône actuellement autour de 520 dollars. Cette prouesse a démarré le lundi dernier lorsque la société a clôturé avec une valorisation boursière de 451,54 dollars l’action. Le jour suivant, les actions de Tesla ont continué de grimper et ont atteint les 469,06 $ l’action ce qui correspond à une hausse de 3,9 % ou 17,52 dollars. Le mercredi, la valeur de l’action du fabricant de véhicules électriques a encore progressé de près de 5 % permettant à l’action d’atteindre 492,14 dollars. Ce lundi, l’action de Tesla a bondi de 5,3 %, atteignant un record de 503,49 $.Pas plus tard que la semaine dernière, alors que la valeur de l’action était encore à moins de 500 dollars, la plupart des analystes classait Tesla comme une entreprise pour laquelle il fallait vendre les actions plutôt que d’en acheter. Garrett Nelson, analyste à CFRA Research, a pour sa part rétrogradé le titre de Tesla le mercredi à une recommandation de vente et fixé l’objectif de cours (niveau de prix que devrait atteindre le cours d’une action) à 400 dollars, déclarant ainsi tacitement que le cours pourrait baisser à un moment ou un autre. Si l’on s’en tient à ses analyses, cette croissance soudaine du cours de l’action de Tesla ne serait qu’une bulle qui va se dégonfler sous peu. Mais à la lumière des derniers développements en bourse, certains analystes se sont ravisés.L’analyste Colin Rusch d’Oppenheimer & Co a relevé son objectif de cours à 612 $ contre 385 $ le lundi dernier, affirmant qu’après de nombreux trébuchements initiaux, Tesla a « atteint une échelle critique suffisante pour soutenir un flux de trésorerie disponible positif durable ». Il convient de souligner que la semaine dernière encore de nombreux analystes et investisseurs étaient pessimistes quant à la capacité de l’entreprise à générer systématiquement des bénéfices et des flux de trésorerie. En effet, bien que l’entreprise pèse lourd en bourse, elle n’arrive pas encore à réaliser un bénéfice annuel et sa fortune dépendrait en grande partie de ses performances à l’étranger, en particulier en Chine. Toutefois, ces aléas n’auraient pas suffi à entamer la confiance que les investisseurs ont vis-à-vis de l’entreprise.Selon des analystes, cette croissance inattendue de la valeur de l’action de Tesla serait due à plusieurs facteurs comme le fait que l’entreprise est parvenue à réaliser un bénéfice net de 143 millions de dollars au troisième trimestre , a effectué des livraisons plus fortes que prévu au quatrième trimestre ce qui pourrait donner lieu à un bénéfice pour ce trimestre et a ouvert une nouvelle usine à Gigafactory Shanghai en Chine pour la production de son véhicule utilitaire sport compact Y. Ces actions combinées auraient donc permis aux investisseurs d’avoir beaucoup plus confiance en Tesla.Selon certains analystes, l’entreprise commencerait à être perçue plus comme un véritable constructeur de véhicules autonomes plutôt qu’une entreprise technologique. Emmanuel Rosner, analyste en chef des technologies automobiles et automobiles à la Deutsche Bank, déclarait dans un rapport que « Nous pensons que ce nouveau trimestre solide de livraisons pourrait apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant le fléchissement de la demande pour le produit Tesla ». À noter que le vendredi dernier, Tesla a déclaré avoir atteint l’objectif de Musk qui était de livrer au moins 360 000 véhicules électriques en 2019.Cette étape de valorisation boursière à plus de 500 dollars l’action de Tesla succède à un premier record qui est que la capitalisation boursière de Tesla (environ 91,8 milliards de dollars) est maintenant plus élevée que la somme des valeurs marchandes de General Motors (49,9 milliards de dollars) et Ford (36,6 milliards de dollars) . Si l’entreprise peut se targuer d’être actuellement le fabricant de véhicules le plus important de tous les temps aux USA, cela n’a pas toujours été ainsi, tant s’en faut. Entre le 13 décembre 2018 et le 3 juin 2019, les actions de l’entreprise ont perdu la moitié de leur valeur. Mais depuis, elles ont plus que doublé surtout sur les trois derniers mois. Avec cette croissance soutenue de la valeur de l’action de Tesla, M. Rusch déclare concernant Tesla que « la tolérance au risque de l’entreprise, sa capacité à mettre en œuvre les enseignements des erreurs passées et son ambition plus grande que ses pairs commencent à représenter une menace existentielle pour les entreprises de transport qui ne peuvent pas ou ne veulent pas innover plus rapidement ».Plusieurs entreprises l’ont bien compris et ont commencé à investir dans les voitures électriques élégantes à la pointe de la technologie. Lors du CES 2020 qui vient de s’achever, Sony, l’entreprise japonaise, bien connue dans les domaines de l’électronique, l’informatique, la téléphonie, le jeu vidéo, etc. a également présenté Vision-S, un concept de voiture électrique. Du côté des constructeurs allemands, Volkswagen, Daimler et BMW ont tous promis de lancer des modèles haut de gamme entièrement électriques. En outre, la marque de luxe Cadillac de GM se prépare à lancer une série de SUV et voitures électriques, tandis que le SUV électrique Mustang Mach-E de Ford, dévoilé en novembre, sera lancé plus tard cette année et pourrait rivaliser avec le modèle X de Tesla ou le modèle Y SUV qui sortira bientôt. Ford, GM et d’autres fabricants ont également des pick-up électriques en cours de fabrication pour concurrencer le Cybertruck futuriste de Musk.Source : Nasdaq Comment jugez-vous la croissance soudaine de la valorisation boursière de Tesla ? Un effet de bulle qui va vite s’estomper ?Ou pensez-vous que cette valorisation boursière n’est pas près de s’arrêter et risque même d’atteindre des sommets inimaginables ?