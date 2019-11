Elon Musk dévoile un tout nouveau véhicule électrique de la marque Tesla, le Cybertruck, un pick-up avec un design futuriste Qui a déjà enregistré près de 200 000 précommandes 0PARTAGES 7 0 Le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé la semaine dernière le tout nouveau véhicule électrique de la marque, surnommé Cybertruck, au studio TeslaDesign à Hawthorne, en Californie. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une berline, mais d’un pick-up avec un design futuriste. Lors de la présentation jeudi soir, une démo sur scène censée montrer la solidité du verre des portes a mal tourné et le verre s’est brisé, mais samedi, Musk a annoncé dans un tweet que Cybertruck avait déjà reçu environ 150 000 commandes. La production commencera en 2021 et le prix de départ est de 39 900 $.



« Les camionnettes sont pratiquement les mêmes depuis 100 ans. Nous voulons faire quelque chose de différent », a déclaré Elon Musk lors de la présentation de Cybertruck le jeudi passé. Tesla Cybertruck est un pick-up 100 % électrique. Il est le sixième modèle de véhicule de Tesla depuis sa création en 2003. La forme du Cybertruck est très peu conventionnelle. Le Cybertruck est presque aussi large et haut qu'un Ford F-150 et est à peu près aussi long que certaines versions quatre places des pick-up les plus répandus aux USA.



Selon le site de Tesla, le Cybertruck est construit avec une coque extérieure conçue pour offrir une durabilité et une protection optimales des passagers. Partant d'un exosquelette presque impénétrable, chaque composant est conçu pour offrir une résistance et une endurance accrues, qu'il s'agisse de la couche structurelle en acier inoxydable 30 X laminé à froid et ultrarobuste ou du verre blindé Tesla. À l'arrière, le lit de 6,5 pieds (2 m), appelé ici Cybertruck Vault , est doté d'un couvercle aérodynamique verrouillable qui confère au véhicule 2 100 litres de stockage protégé.



La chambre forte supportera également des charges allant jusqu'à 1588 kg (3 500 lb). De même, en plus d’offrir une protection maximale pour vous et vos passagers, l’exosquelette monochrome vous permet d’éliminer les bosses, les dommages et la corrosion à long terme. D’un autre côté, Tesla a ajouté que le composite verre-polymère ultrarésistant absorbe et redéfinit la force d'impact pour améliorer les performances et limiter les dommages. Par ailleurs, le nouveau de pick-up présenté par Tesla ne possède pas de rétroviseurs latéraux.





Le constructeur les a remplacés par un écran relié à une caméra intégrée à l'arrière du pick-up. En effet, Cybertruck utilise ce que Tesla dit être la nouvelle version génération de son logiciel embarqué sur un écran tactile 17 pouces orienté paysage. Des analystes suggèrent que le nouveau pick-up de Tesla sera en concurrence sur le marché avec la Ford Série F, qui est le pick-up le plus vendu depuis plus de 40 ans aux États-Unis, suivi de la Chevrolet Silverado de General Motors, un autre concurrent redoutable. Enfin, il y aura trois versions du Cybertruck.



La version d’entrée de gamme est un modèle à motorisation unique (moteur unique) qui aura une capacité de remorquage de 3 400 kg et une autonomie de plus de 250 km. Elle sera capable de transporter six passagers et sera proposée par Tesla à 39 000 dollars. La version intermédiaire est bimoteur (transmission intégrale) avec une capacité de remorquage de plus de 10 000 kg. Son autonomie annoncée est de 300 km en une charge et elle sera proposée au prix de 49 900 dollars. Il y a ensuite une troisième version du Cybertruck possédant trois moteurs.



Cette version trimoteur offrira une capacité de remorquage de 6350 kg et une autonomie de plus de 800 km. Elle sera proposée au prix de 69 900 dollars. Elon Musk a également présenté les capacités d’accélération du Cybertruck avec une vidéo à l’appui dans laquelle on le voit battre une Porsche 911. La version « trimoteur » est capable de passer de 0 à 96 km/hm en moins de 2,9 secondes. Selon ces caractéristiques, la version à motorisation unique est la plus lente avec une accélération dans la même plage de vitesse en 6,5 secondes.



Toutefois, jeudi dernier, le lancement du pick-up Cybertruck a subi un revers lorsque ses vitres “en verre blindé” se sont brisées au moment où Elon Musk et un ingénieur ont tenté de prouver la solidité du verre. Dès le départ, Elon Musk s'était concentré sur la conception, la puissance et la durabilité des pick-up grand public. De même, l'allure générale du véhicule électrique avait inquiété Wall Street vendredi. Résultat, Tesla se serait effondré de près de 7 % à Wall Street sur les 330 $, après la présentation à Los Angeles de son premier pick-up électrique.



Certains analystes de Wall Street ont salué le lancement, mais d'autres ont douté de l'attrait massif du design futuriste. Certaines ont indiqué que le design du véhicule est déroutant, se rapprochant plus d'un blindé ou d'un véhicule de Mad Max que d'un pick-up classique. Par son annonce, Tesla fait son entrée sur un marché très concurrencé. Le marché américain des pick-up est l'un des segments de véhicules les plus rentables au monde et est dominé par Ford Motor Co (F.N), General Motors Co (GM.N) et Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAA.MI) (FCAU.N).





Cela dit, les imprévus de la présentation du jeudi n’auraient pas eu une grande incidence sur l’enthousiasme des gens pour le Cybertruck. Musk a déclaré le samedi dans un tweet que la société venait d’enregistrer environ 150 000 commandes pour le Cybertruck qui a été dévoilé jeudi soir. « 146 K commandes du Cybertruck à ce jour, avec 42 % choisissant le pick-up à doubles moteurs, 41 % ont choisi le pick-up trimoteur et 17 % ont choisi celui avec un moteur unique », a déclaré Musk dans un tweet, ajoutant séparément que les commandes ont été réalisées sans aucune publicité. Ce matin, le nombre de commande est déjà à 200 000, selon un autre tweet de Musk.



Les précommandes ne coûtent actuellement que 100 dollars. Il est donc beaucoup moins cher aujourd'hui pour quelqu'un d'exprimer son intérêt pour le Cybertruck que de le financer entièrement. Et il faudra des années pour que le pick-up tombe entre les mains des gens. Elon Musk a annoncé jeudi que la production commencera en 2021 aux États-Unis et plus tard en Europe, et la version à traction intégrale à trois moteurs démarrera un an plus tard.



Sources : Reuters



Et vous ?



Que pensez-vous du Cybertruck ?



Voir aussi



Une application mobile de Tesla a bloqué certains propriétaires de la Tesla Model 3 hors de leur voiture pendant des heures à cause d'un dysfonctionnement



Tesla manque la liste des « voitures les plus sûres » d'une compagnie d'assurance parce que ses véhicules électriques ne s'écrasent pas assez souvent, selon un rapport de Teslarati



Les gens rapportent des collisions avec la fonction Smart Summon de Tesla activée, après la sortie généralisée de la version 10 de son logiciel Autopilot le jeudi dernier Le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé la semaine dernière le tout nouveau véhicule électrique de la marque, surnommé Cybertruck, au studio TeslaDesign à Hawthorne, en Californie. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une berline, mais d’un pick-up avec un design futuriste. Lors de la présentation jeudi soir, une démo sur scène censée montrer la solidité du verre des portes a mal tourné et le verre s’est brisé, mais samedi, Musk a annoncé dans un tweet que Cybertruck avait déjà reçu environ 150 000 commandes. La production commencera en 2021 et le prix de départ est de 39 900 $.« Les camionnettes sont pratiquement les mêmes depuis 100 ans. Nous voulons faire quelque chose de différent », a déclaré Elon Musk lors de la présentation de Cybertruck le jeudi passé. Tesla Cybertruck est un pick-up 100 % électrique. Il est le sixième modèle de véhicule de Tesla depuis sa création en 2003. La forme du Cybertruck est très peu conventionnelle. Le Cybertruck est presque aussi large et haut qu'un Ford F-150 et est à peu près aussi long que certaines versions quatre places des pick-up les plus répandus aux USA.Selon le site de Tesla, le Cybertruck est construit avec une coque extérieure conçue pour offrir une durabilité et une protection optimales des passagers. Partant d'un exosquelette presque impénétrable, chaque composant est conçu pour offrir une résistance et une endurance accrues, qu'il s'agisse de la couche structurelle en acier inoxydable 30 X laminé à froid et ultrarobuste ou du verre blindé Tesla. À l'arrière, le lit de 6,5 pieds (2 m), appelé ici Cybertruck Vault , est doté d'un couvercle aérodynamique verrouillable qui confère au véhicule 2 100 litres de stockage protégé.La chambre forte supportera également des charges allant jusqu'à 1588 kg (3 500 lb). De même, en plus d’offrir une protection maximale pour vous et vos passagers, l’exosquelette monochrome vous permet d’éliminer les bosses, les dommages et la corrosion à long terme. D’un autre côté, Tesla a ajouté que le composite verre-polymère ultrarésistant absorbe et redéfinit la force d'impact pour améliorer les performances et limiter les dommages. Par ailleurs, le nouveau de pick-up présenté par Tesla ne possède pas de rétroviseurs latéraux.Le constructeur les a remplacés par un écran relié à une caméra intégrée à l'arrière du pick-up. En effet, Cybertruck utilise ce que Tesla dit être la nouvelle version génération de son logiciel embarqué sur un écran tactile 17 pouces orienté paysage. Des analystes suggèrent que le nouveau pick-up de Tesla sera en concurrence sur le marché avec la Ford Série F, qui est le pick-up le plus vendu depuis plus de 40 ans aux États-Unis, suivi de la Chevrolet Silverado de General Motors, un autre concurrent redoutable. Enfin, il y aura trois versions du Cybertruck.La version d’entrée de gamme est un modèle à motorisation unique (moteur unique) qui aura une capacité de remorquage de 3 400 kg et une autonomie de plus de 250 km. Elle sera capable de transporter six passagers et sera proposée par Tesla à 39 000 dollars. La version intermédiaire est bimoteur (transmission intégrale) avec une capacité de remorquage de plus de 10 000 kg. Son autonomie annoncée est de 300 km en une charge et elle sera proposée au prix de 49 900 dollars. Il y a ensuite une troisième version du Cybertruck possédant trois moteurs.Cette version trimoteur offrira une capacité de remorquage de 6350 kg et une autonomie de plus de 800 km. Elle sera proposée au prix de 69 900 dollars. Elon Musk a également présenté les capacités d’accélération du Cybertruck avec une vidéo à l’appui dans laquelle on le voit battre une Porsche 911. La version « trimoteur » est capable de passer de 0 à 96 km/hm en moins de 2,9 secondes. Selon ces caractéristiques, la version à motorisation unique est la plus lente avec une accélération dans la même plage de vitesse en 6,5 secondes.Toutefois, jeudi dernier, le lancement du pick-up Cybertruck a subi un revers lorsque ses vitres “en verre blindé” se sont brisées au moment où Elon Musk et un ingénieur ont tenté de prouver la solidité du verre. Dès le départ, Elon Musk s'était concentré sur la conception, la puissance et la durabilité des pick-up grand public. De même, l'allure générale du véhicule électrique avait inquiété Wall Street vendredi. Résultat, Tesla se serait effondré de près de 7 % à Wall Street sur les 330 $, après la présentation à Los Angeles de son premier pick-up électrique.Certains analystes de Wall Street ont salué le lancement, mais d'autres ont douté de l'attrait massif du design futuriste. Certaines ont indiqué que le design du véhicule est déroutant, se rapprochant plus d'un blindé ou d'un véhicule de Mad Max que d'un pick-up classique. Par son annonce, Tesla fait son entrée sur un marché très concurrencé. Le marché américain des pick-up est l'un des segments de véhicules les plus rentables au monde et est dominé par Ford Motor Co (F.N), General Motors Co (GM.N) et Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAA.MI) (FCAU.N).Cela dit, les imprévus de la présentation du jeudi n’auraient pas eu une grande incidence sur l’enthousiasme des gens pour le Cybertruck. Musk a déclaré le samedi dans un tweet que la société venait d’enregistrer environ 150 000 commandes pour le Cybertruck qui a été dévoilé jeudi soir. « 146 K commandes du Cybertruck à ce jour, avec 42 % choisissant le pick-up à doubles moteurs, 41 % ont choisi le pick-up trimoteur et 17 % ont choisi celui avec un moteur unique », a déclaré Musk dans un tweet, ajoutant séparément que les commandes ont été réalisées sans aucune publicité. Ce matin, le nombre de commande est déjà à 200 000, selon un autre tweet de Musk.Les précommandes ne coûtent actuellement que 100 dollars. Il est donc beaucoup moins cher aujourd'hui pour quelqu'un d'exprimer son intérêt pour le Cybertruck que de le financer entièrement. Et il faudra des années pour que le pick-up tombe entre les mains des gens. Elon Musk a annoncé jeudi que la production commencera en 2021 aux États-Unis et plus tard en Europe, et la version à traction intégrale à trois moteurs démarrera un an plus tard.Sources : Tesla Que pensez-vous du Cybertruck ?