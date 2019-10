Tesla de nouveau rentable au troisième trimestre 2019 après deux trimestres de perte L'entreprise affiche un résultat net de 143 millions de dollars 0PARTAGES 6 0 Après deux trimestres de pertes, le constructeur automobile Tesla est de nouveau rentable au troisième trimestre 2019. Malgré des ventes stagnantes, le californien affiche un résultat net de 143 millions de dollars sur les trois derniers mois.



Entre juin et septembre 2019, Tesla a livré 97 000 véhicules électriques à ses clients. C'est un nouveau record pour ce constructeur âgé d'une dizaine d'années et une excellente performance pour sa berline Model 3; environ 6 000 voitures par semaine ont trouvé de nouvelles maisons au cours du trimestre. Toutefois, les ventes des modèles S et X à marge plus élevée ont chuté de manière abrupte cette année et, depuis l'annonce des premières livraisons d'octobre, la spéculation s'est généralisée sur ce que cela signifie pour la rentabilité de la société.



Maintenant nous avons cette réponse. Mercredi, Tesla a annoncé avoir réalisé un bénéfice de 143 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. Les autres chiffres du troisième trimestre de 2019 indiquent que, à la fin du mois de septembre, la société disposait de 5,3 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et de 371 millions de dollars en trésorerie d'exploitation.



À titre de comparaison, Tesla a perdu 408 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019, après des pertes encore plus lourdes au premier trimestre de 2019. Dans une présentation aux investisseurs, Tesla a déclaré que cette nouvelle rentabilité « était possible au prix de suppression des coûts substantiels pour notre entreprise ». Bien que les prix de vente moyens aient diminué (les consommateurs achètent beaucoup plus de variantes du Model 3 moins chères et beaucoup moins de Model 3 ou de Model S ou X), Tesla a déclaré que sa marge brute automobile était désormais de 22,8%. Elle est donc plus élevée qu'elle ne l'était précédemment au cours de cette même année.



De plus, Tesla a tenu sa promesse de préparer ses opérations en Chine pour la production d’ici la fin de l’année. Tesla affirme que ses usines chinoises ont été conçues pour produire 65% moins cher par unité que des « systèmes américains de productions du Model 3 ».



Tesla a déclaré que la Shanghai Gigafactory était dans une phase de production pilote, en avance sur son planning, et qu'elle était en train d'obtenir les différentes licences et autorisations nécessaires du gouvernement chinois avant de pouvoir commencer à produire en masse les Model 3. Elle produira également le futur SUV Model Y, attendu pour l’été 2020. Tesla souhaite en tirer une rentabilité supérieure à la Model 3.



Tesla espère que ses ventes de véhicules augmenteront grâce au marché chinois : « La Chine est de loin le plus grand marché pour les berlines premium de taille moyenne. Avec la Model 3 au même prix que les berlines de taille moyenne à essence (avant même les économies d'essence et autres avantages), nous pensons que la Chine pourrait devenir le plus grand marché pour la Model 3 ».



Il faut dire que le choix de déployer une usine en Chine est stratégique. Cela devrait permettre à Tesla de diminuer ses coûts et d'éviter des tarifs douaniers qui affectent la demande pour ses voitures dans le premier marché automobile mondial. D'une capacité de production annuelle d'au moins 150 000 Model 3 (sans compter le Model Y), elle est destinée à donner au groupe californien, confronté notamment à la concurrence de Porsche, un accès direct au dynamique marché de la voiture électrique chinois.





L’usine Tesla de Fremont, en Californie, reçoit actuellement son équipement de production du Model Y. Tesla affirme avoir appris de son expérience à Shanghai et que les dépenses d'investissement devraient être 50% moins élevées par Model Y que ce n'était le cas pour le Model 3 construit aux États-Unis. Tesla a augmenté ses dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre (passant de 250 millions de dollars à 385 millions de dollars), mais les niveaux sont encore bien inférieurs à ce qu'ils étaient au troisième trimestre de 2018 (la Gigafactory chinoise a été financée avec de la dette chinoise.)



L'entreprise doit désormais parvenir à livrer au moins 105 000 unités au quatrième trimestre pour atteindre le bas de la fourchette annuelle promise. Résultat, l'action s'est envolée de plus de 20% dans les échanges électroniques après la clôture de la séance, les investisseurs saluant également les objectifs de production du PDG Elon Musk, qui s'est dit « pleinement confiant » dans la capacité de son groupe à tenir sa promesse de livrer entre 360 000 et 400 000 voitures neuves cette année.



Tesla a également été soutenu par les revenus générés par la nouvelle fonction « Smart Summon », qui permet de faire venir sa voiture à soi, sans personne au volant. Cette option a été utilisée plus d'un million de fois depuis la mise à jour du logiciel de bord fin septembre et une version améliorée doit être mise en service la semaine prochaine.



Bientôt un film sur sa carrière incroyable je suppose....



