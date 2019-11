Tesla annonce que sa prochaine usine automobile sera construite près de Berlin « tout le monde sait que l'ingénierie allemande est exceptionnelle », déclare Musk 0PARTAGES 2 0 Lors d'une cérémonie de remise de prix en Allemagne mardi, Elon Musk a déclaré que la nouvelle usine de Tesla qui sera installée en Europe sera construite à Berlin près du nouvel aéroport, ajoutant qu'il créera également un centre d'ingénierie et de design dans la ville. Cette annonce du PDG de Tesla Inc. fait suite à une précédente déclaration de la société indiquant son intention de commencer à produire ses voitures électriques en Europe en 2021. L’usine de Tesla prévue à Shanghai est en construction et produira les voitures Model 3 et Model Y.



Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi que Berlin sera le site de sa première usine européenne alors que l'expansion du constructeur automobile se poursuit. Le pionnier américain du véhicule électrique, Tesla, construira sa première usine européenne et son premier centre de conception près de Berlin pour produire des voitures “Made in Germany”, tout en cherchant à asseoir sa réputation de fiabilité ainsi que de prouesse sportive. Tesla avait annoncé auparavant qu'elle dévoilerait bientôt le site d'une Gigafactory européenne pour la production en 2021.



« Tout le monde sait que l'ingénierie allemande est remarquable et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous installons notre Gigafactory Europe en Allemagne », a déclaré mardi Elon Musk. Ce dernier a déclaré que l'installation serait située près du nouvel aéroport de Berlin et a par la suite donné plus de détails sur ce que l'usine produira sur sa page Twitter. « L’usine va construire des batteries, des groupes motopropulseurs et des véhicules, à commencer par le modèle Y », a écrit Musk dans un tweet. Il a aussi évoqué les risques d’une installation au Royaume-Unie.



« Le Brexit [incertitude] a rendu trop risquée la mise en place d'une Gigafactory au Royaume-Uni », a-t-il déclaré hier lors de la remise des prix Golden Steering Wheel à Berlin. Selon certains analystes du secteur, l’attention accordée à l’Allemagne intervient alors que l’appétit pour les voitures électriques grandit en Europe. Ces derniers estiment que les plus grandes usines de production de voitures électriques seront implantées en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie. La production de voitures électriques en Europe devrait tripler en Europe d’ici 2021.





Selon la chaîne d’information américaine CNBC, son plan de démarrer une production sur un autre continent intervient également alors que l'industrie automobile est aux prises avec des restrictions à l'exportation sous la forme de droits de douane commerciaux. Tesla s'attaquera à BMW, Mercedes et Volkswagen sur leur propre terrain alors qu'ils commencent juste à déployer des véhicules avec zéro émission. Cette décision s'inscrit dans le plan du gouvernement allemand de transformer le pays en un centre d'excellence pour la mobilité électrique.



Selon le ministre allemand de l’Économie, la décision de Tesla de construire une usine dans le pays est une nouvelle preuve de l'attrait de l'Allemagne en tant que plaque tournante de l'automobile. « La décision de Tesla de construire une usine ultramoderne de voitures électriques en Allemagne est une nouvelle preuve de l'attrait de l'Allemagne en tant que plaque tournante de l'automobile », a déclaré mercredi le ministre de l'Économie Peter Altmaier dans un communiqué. Le plus grand syndicat d'Allemagne, l'influent IG Metall, a salué le plan de Tesla.



« Cela renforce Berlin en tant que site industriel et crée des emplois. Nous espérons que cela va servir d'exemple », a déclaré Birgit Dietze, la responsable régionale d’IG Metall. Selon CNBC, le gouvernement de Berlin a déjà alloué une aide financière à la fabrication d'éléments de batterie pour voitures électriques afin de contrer la domination des entreprises asiatiques, mais il n'est pas certain que Tesla reçoive un soutien allemand similaire. Tesla pourra-t-il faire face aux constructeurs allemands sans ce soutien ?



Musk a déclaré que l'usine serait située près du nouvel aéroport international du Brandebourg. « Tesla vient au Brandebourg avec un gros investissement », a déclaré Dietmar Woidke, Premier ministre de l'État du Brandebourg, qui entoure Berlin, dans un communiqué. « Nous avons fait pression pour cela pendant longtemps dans des discussions intensives et avec de bons arguments », a-t-il ajouté. Ramona Pop, ministre berlinoise responsable des affaires économiques, a déclaré qu’il s'agira de créer 6 000 à 7 000 emplois dans la seule production.



Cette initiative comprendra des centaines, voire des milliers d'emplois, dans des domaines comme le design, les logiciels ou la recherche. Tesla possède déjà une usine d'ingénierie à Pruem spécialisée dans les systèmes de fabrication automatisés pour les usines de batteries et a testé ses voitures sur la Nordschleife, la fameuse boucle nord du circuit du Nuerburgring. Le projet européen de Tesla intervient alors que le constructeur automobile va également de l'avant avec une usine de 2 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling) à Shanghai.



Outre l'Europe, Tesla ouvre une usine à Shanghai, construite avec le soutien de l'État chinois. La société cherche à accroître sa production en Chine, le plus grand marché automobile du monde, où les ventes ont été affectées par les droits de douane imposés par la guerre commerciale américano-chinoise. Le mois dernier, Tesla a déclaré que la Shanghai Gigafactory était dans une phase de production pilote, en avance sur son planning, et qu'elle était en train d'obtenir les différentes licences et autorisations nécessaires du gouvernement chinois avant de pouvoir commencer à produire en masse les Model 3.



Elle produira également le futur SUV Model Y, attendu pour l’été 2020. Tesla souhaite en tirer une rentabilité supérieure à la Model 3. Tesla espère que ses ventes de véhicules augmenteront grâce au marché chinois. « La Chine est de loin le plus grand marché pour les berlines premium de taille moyenne. Avec la Model 3 au même prix que les berlines de taille moyenne à essence (avant même les économies d'essence et autres avantages), nous pensons que la Chine pourrait devenir le plus grand marché pour la Model 3 », a déclaré Tesla en juin.



Néanmoins, Tesla a dû faire face à des années de pertes, alimentant les doutes des investisseurs et jetant une ombre sur ses actions ces dernières années. La société n’a pas encore dégagé de bénéfice annuel, bien qu’elle ait enregistré des résultats positifs au cours des deux derniers trimestres de 2018. L’entreprise a également été rentable au troisième trimestre 2019 après deux trimestres de perte. Elle a affiché un résultat net de 143 millions de dollars.



Membre du Club https://www.developpez.com . 0 0 Elon va vite déchanter quand il verra les lois en Allemagne l'obligeant à surveiller le temps de travail de ses employés Membre du Club https://www.developpez.com 0 0 Au prix de la main d'oeuvre qualifiée beaucoup moins cher la bas il fait certainement le bon choix.

