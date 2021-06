La Banque centrale européenne a publié aujourd’hui la 20e revue annuelle "Le rôle international de l'euro". Le document présente une vue d'ensemble des évolutions de l'utilisation de l'euro par les non-résidents de la zone euro. Selon cette publication, la Commission européenne s'est fixé pour objectif de stimuler l'utilisation de l'euro en dehors de la zone euro, qui stagne depuis des années et a légèrement diminué en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.Le rapport couvre les évolutions de la période 2020, caractérisée par l'apparition de la pandémie de coronavirus, une contraction de l'activité économique mondiale sans précédent de mémoire d'homme et un soutien exceptionnel des politiques mondiales. Trois dossiers spéciaux ont été examinés dans le cadre de ce nouveau rapport, dont celui qui se penche sur comment l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale (central bank digital currency (CBDC)) pourrait avoir un impact sur le rôle international des monnaies.La Banque centrale européenne a déclaré qu'un euro numérique pourrait accroître l'attrait de l'euro, bien que la santé et la taille de l'économie de la zone euro soient plus importantes. La BCE veut miser sur la sécurité, les faibles coûts de transaction et les effets de regroupement reconnus aux portefeuilles numériques.« Le deuxième dossier spécial examine comment l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pourrait avoir un impact sur le rôle international des monnaies. Il souligne que l'attrait mondial des monnaies dépend de forces économiques fondamentales que la numérisation n'est pas susceptible de modifier », a écrit la BCE dans son rapport. « Toutefois, les caractéristiques propres aux moyens de paiement numériques, notamment la sécurité, les faibles coûts de transaction et les effets de regroupement, pourraient favoriser l'adoption internationale d'une monnaie ».La BCE poursuit en déclarant que les caractéristiques d’un euro numérique « peuvent se combiner pour créer des boucles de rétroaction positives dans l'utilisation d'une monnaie en tant que moyen de paiement et réserve de valeur et avoir ainsi des effets sur son attrait mondial. En outre, les caractéristiques de conception spécifiques d'une CBDC seraient importantes pour son rayonnement mondial et, en définitive, pour le rôle international de la monnaie dans laquelle elle est libellée ».Toutefois, l'ouverture de l'euro numérique aux étrangers comporterait également des risques, tels que l'ouverture d'une porte pour le blanchiment d'argent ou la facilitation de la ruée vers les monnaies plus faibles en temps de crise. Cependant, la BCE a déclaré que ces risques pourraient être pris en compte dans la conception de la monnaie numérique, par exemple en fixant un plafond à la quantité de monnaie que chaque citoyen peut posséder ou en obligeant à la divulgation.« La transparence ou la confidentialité sélective permettraient de mettre en œuvre de meilleurs contrôles de conformité et de connaissance du client, contrôlant ainsi les flux de paiement illicites, par exemple pour les transactions importantes », a déclaré la BCE. « Ces mesures de protection renforceraient la réputation et la crédibilité de l'euro numérique ».L'an dernier, l'euro représentait un peu moins de 22 % de l'ensemble des réserves de change mondiales, loin derrière le dollar américain, dont la part est de 59 %, d’après le document. La BCE veut également compter sur les caractéristiques de conception de portefeuilles numériques pour booster son futur euro numérique auprès des non-résidents.« Les caractéristiques de conception pourraient influencer la capacité et les incitations des non-résidents à utiliser une "Central bank digital currency" comme moyen de paiement, unité de compte et/ou réserve de valeur », a déclaré la BCE.Selon le rapport, ce dossier spécial sur l’euro numérique est basé sur des simulations effectuées par les services de la BCE « à l'aide d'un nouveau modèle macroéconomique structurel qui permet de quantifier l'effet des différents mécanismes économiques en jeu ». La BCE n'a pas officiellement décidé si elle allait ou non introduire un euro numérique et aucun lancement ne devrait avoir lieu avant quatre ou cinq ans.En mars 2020, un projet de loi proposé au Congrès américain par des démocrates visait la création d’un moyen de paiement, le Dollar numérique , en guise d’assistance et de protections financières dédiées aux consommateurs américains, aux États, aux entreprises et aux populations vulnérables durant la grande crise du coronavirus, au regard de la situation d’urgence. Dans ce projet de loi, le « dollar numérique » était défini comme « une unité de valeur électronique », « un solde exprimé en valeur monétaire composé d’écritures numériques » qui serait financé par la Réserve fédérale américaine.Le mois dernier, le président de la Réserve fédérale américaine a déclaré que la Fed publierait cet été un document de travail sur les paiements numériques , en mettant l'accent sur les avantages et les risques de l'établissement d'une monnaie numérique de banque centrale, et qu'elle solliciterait également les commentaires du public. Pour lui, une monnaie numérique de banque centrale, contrairement aux monnaies spéculatives, offre à quiconque la détient – une personne, une entreprise, voire un autre gouvernement – une créance directe sur cette banque centrale, ce qui est exactement ce que fait actuellement la détention d'un billet de banque en papier.Alors que la Fed et certaines autres économies développées mènent encore des recherches sur ce à quoi ressemblerait une monnaie numérique de banque centrale, la Chine avance à grands pas et pilote actuellement une version numérique du yuan , avec des plans pour accélérer l'utilisation avant les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Le yuan numérique sera contrôlé par la Banque centrale de Chine, qui émettra la nouvelle monnaie électronique.Le Japon, quant à lui, est à la phase de l’analyse des concepts de sa monnaie numérique avant de passer à un programme pilote impliquant des fournisseurs de services de paiement, et même des utilisateurs finaux. Une première phase d'expérimentation, qui consistera à tester la faisabilité technique de l'émission, de la distribution et du rachat d'une monnaie numérique de banque centrale, se déroulera jusqu'en mars 2022.Source : Rapport de la BCE Que pensez-vous de l’euro numérique de la BCE ?Quel commentaire faites-vous de ce que dit la BCE d’une monnaie numérique de Banque centrale ?Utiliseriez-vous volontiers l’euro numérique pour acheter les services publics ?