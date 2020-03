Le coronavirus aura probablement des impacts encore plus profonds, et cette fois sur le plan économique et monétaire avec la création d’un « dollar numérique ». En effet, un projet de loi vient d’être proposé au Congrès par des démocrates pour la création d’un moyen de paiement en guise d’assistance et de protections financières dédiées aux consommateurs américains, aux États, aux entreprises et aux populations vulnérables durant cette grande crise sanitaire, au regard de la situation d’urgence. Cette initiative bouleversera certainement l’économie américaine (et l’économie mondiale inévitablement), mais cela aura également des conséquences considérables dans le monde de la monnaie numérique. Il est vrai que la création du dollar numérique ne figure plus explicitement dans la version révisée de ce projet de loi, mais l’idée reste la même finalement.Dans ce projet de loi, le « dollar numérique » est défini comme « une unité de valeur électronique », « un solde exprimé en valeur monétaire composé d’écritures numériques » qui sera financé par la Réserve fédérale américaine. Cela montre combien les États-Unis peuvent se montrer déterminés pour aligner quelque chose qui provoquera sans doute un choc dans l’industrie de la cryptomonnaie et de la blockchain. L’on se demande sur les réactions des principaux concernés, y compris ceux qui ont récemment manifesté leur intérêt dans la création d’une cryptomonnaie, à l’instar de Facebook qui a initié un projet de mise en circulation de sa monnaie virtuelle, Libra.Certes, cela rentre dans le cadre d’un plan d’urgence pour soutenir financièrement les personnes en situation de fragilité économique durant cette période critique due à l’épidémie du coronavirus. Mais l’ampleur de cette innovation va sûrement au-delà de ce cadre, car il s’agit aussi d’un « stimulus » en vue de la relance de l’économie américaine désormais en récession à cause de la crise sanitaire. D’où l’intégration des entreprises comme entités également bénéficiaires de ce plan de relance. Il faut aussi dire que c’est une sorte d’accélérateur pour l’extension de l’accès aux services bancaires pour des citoyens américains non encore bancarisés jusqu’ici (estimés à quelque 63 millions de personnes) : le service postal américain leur fournira un compte en dollars numériques, ainsi que des guichets automatiques pour leur permettre d’accéder à leurs fonds.Cela pourrait être une bonne chose pour les monnaies numériques en introduisant des centaines de millions d’Américains dans le monde de la cryptomonnaie, d’autant plus que cela concernerait des billions de dollars qui vont être injectés alors par la Réserve fédérale. De plus, s’il arrive que cette crise sanitaire dure plus longtemps que prévu, il faut s’attendre à la dépréciation du dollar, ce qui conduira les détenteurs de dollars numériques à se tourner vers les cryptomonnaies pour essayer de se couvrir contre cette dévaluation.En tout cas, il est possible que cette situation d’urgence sanitaire constitue tout simplement un moyen permettant à certains membres du Congrès de relancer le débat sur la conception d’une cryptomonnaie d’État. Il faut rappeler que, en septembre 2019, deux sénateurs ont déjà mentionné l’intérêt pour le pays de ne pas rester spectateur devant la montée des monnaies numériques afin de ne pas être dépassé par d’autres sur ce domaine, en citant plus particulièrement la CBDC (central bank digital currency) chinoise.Le projet de loi a ainsi reçu des avis favorables de la part de personnalités importantes, comme Daniel Gorfine de Fintech Gattaca Horizons et fondateur du Digital Dollar Project qui salue cette initiative étant donné que le déploiement d’une infrastructure numérique dans ce sens nécessitera encore beaucoup de temps, surtout dans la réflexion et les négociations entre le gouvernement et les parties prenantes du secteur privé. Carmelle Cadet d’EMTECH laisse également entendre que l’utilisation des chèques comme mode de paiement à la place de ce dollar numérique entrainera la sous-utilisation d’environ 100 milliards de dollars de stimulants que devraient dépenser les ménages à faibles revenus. En fait, chaque Américain bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 2000 dollars de soutien par mois jusqu’à la fin de la crise du coronavirus.Sources : Forbes Que pensez-vous de l’avenir de ce dollar numérique ?Quels impacts prévoyez-vous de l’introduction de cette monnaie numérique d’État sur le monde des cryptomonnaies en général ?