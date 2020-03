Alors que le coronavirus se propage rapidement à travers le monde entier, certains développeurs de cryptomonnaie ont créé une nouvelle pièce de monnaie numérique qui permet aux traders de parier sur l'épidémie mondiale de coronavirus, en fonction du nombre de personnes qui tombent malades ou meurent. Baptisée "CoronaCoin", son offre diminuera tous les deux jours en fonction du taux de nouveaux cas, selon son site Web - ce qui laisse entendre que son prix pourrait augmenter à mesure que le virus tue des gens, a rapporté Reuters.Selon le livre blanc sur le site Web consacré au nouveau jeton, CoronaCoin (dont le symbole associé est $nCoV) est une cryptomonnaie qui fonctionne sur la blockchain Ethereum et qui est liée aux cas de Coronavirus et aux statistiques de mortalité. La valeur de la cryptomonnaie augmente chaque fois que le virus infecte ou tue des personnes. « Nous avons développé la première blockchain au monde qui suit la propagation du virus sur la base de sa fourniture de jeton. La réserve de jetons a commencé à 7,6 milliards et est brûlée tous les deux jours pour suivre les statistiques officielles de l'OMS », a déclaré Sunny Kemp, un utilisateur qui s'est identifié comme l'un des développeurs, dans un chat sur l'application de messagerie Telegram.L'épidémie de coronavirus devient mondiale, six nouveaux pays ayant signalé leurs premiers cas vendredi et l'Organisation mondiale de la santé ayant porté à "très haut" son niveau d'alerte concernant la propagation et l'impact du virus dans le monde. Les derniers chiffres de l'OMS indiquent que plus de 82 000 personnes ont été infectées, avec plus de 2 700 décès en Chine et 57 décès dans 46 autres pays, la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran ayant enregistré le plus grand nombre de cas en dehors de la Chine continentale, selon Reuters dont le rapport date du vendredi. On craint que si ces pays subissent le même sort que la Chine, cela puisse paralyser l'économie mondiale telle que nous la connaissons.L'épidémie a provoqué la chute des marchés financiers du monde entier et les marchés mondiaux sont sur la bonne voie pour connaître leur pire semaine depuis la crise financière, les trois principaux indices boursiers américains étant en voie de connaître leur pire semaine depuis la crise financière de 2008, selon Reuters. Les investisseurs s'inquiétant de plus en plus de la possibilité qu'une nouvelle pandémie de coronavirus fasse entrer l'économie mondiale en récession.Le secteur technologique est l’une des victimes du nouveau virus. Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que le coronavirus commence à toucher les résultats financiers de la Big Tech , la Chine, où le virus est apparu pour la première fois et où la plupart des gadgets technologiques sont fabriqués, ayant pratiquement arrêté sa production de biens de consommation comme les téléphones pour lutter contre virus.Le CoronaCoin est une cryptomonnaie qui permet de documenter les infections et les décès par le coronavirus sur la blockchain avec brûlure de jeton, a rapporté Reuters. Le jeton peut être acheté et vendu sur certaines bourses en ligne, telle que Saturn.Network, selon Kemp. L'offre totale de la "CoronaCoin" est basée sur la population mondiale, et les jetons seront brûlés une fois toutes les 48 heures en fonction du nombre de personnes infectées ou décédées, selon son site Web.Selon le livre blanc du site Web du CoronaCoin, en dépit de leur meilleure intention, les gouvernements du monde entier se sont battus en vain pour faire face à la montée du virus. « Il est vital que des individus du monde entier relèvent le défi et tentent de réussir là où le gouvernement a échoué. Des individus qualifiés et intelligents ont la possibilité d'utiliser des technologies négligées (c'est-à-dire la blockchain) et de prendre le pouvoir en main - sans l'autorisation de l'État », lit-on dans le livre blanc du site Web.Bien que le concept puisse sembler rude, le groupe de développeurs affirme que son intention est de sensibiliser davantage les gens au COVID-19.Selon le site Web, il existe un nombre fixe de jetons dans le monde : 7 604 953 650, correspondant à la population du monde au moment de la création des jetons. Au fur et à mesure que le nombre de personnes infectées/mortes par le virus augmente, le nombre correspondant de jetons est brûlé manuellement tous les deux jours. Ainsi, pour chaque infection, un jeton est brûlé. « Le fait que le nombre de jetons diminue au fil du temps signifie qu'il est déflationniste et devrait prendre de la valeur avec le temps. L'offre est également non minable, de sorte qu'aucun nouveau CoronaCoin ne peut jamais être créé », d’après le livre blanc.Le site web de l'entreprise promet de reverser 20 % des recettes à des organismes de bienfaisance enregistrés comme la Croix-Rouge afin de contribuer aux efforts visant à empêcher la propagation du virus. « Cela signifie qu'à mesure que le prix du CoronaCoin augmentera, la valeur totale du don augmentera également », selon le site du CoronaCoin.« Une partie des fonds collectés ira à des œuvres de charité », a déclaré M. Kemp sur la page "Discord" de l'entreprise. « C'est notre objectif, de sensibiliser et d'aider à combattre le virus. Par exemple, nous sommes actuellement en pourparlers avec un biochimiste qui travaille à la mise au point de médicaments pour lutter contre le virus. C'est le genre de partenariat que nous voulons établir », a rapporté IBTimes, un journal de nouvelles commerciales et financières.« Certaines personnes spéculent qu'une grande partie de l'offre sera brûlée en raison de la propagation du virus, alors ils investissent », a déclaré Sunny Kemp dans un chat sur l'application de messagerie Telegram, selon Reuters. Kemp a déclaré que l'équipe à l’origine de la nouvelle monnaie numérique était composée de sept développeurs et que d'autres allaient suivre. Il a refusé d'en identifier d'autres, mais a déclaré qu'ils se trouvaient pour la plupart en Europe, a rapporté Reuters.L’épidémie du coronavirus a eu de graves répercussions sur l'économie mondiale et la vie quotidienne de millions de personnes. Le virus a fait naître la peur dans les cœurs dans le monde entier, entraînant la fermeture de frontières, des mises en quarantaines à grande échelle. Certains commentateurs ont qualifié le nouveau jeton de morbide. Mobile World Congress , le plus grand salon mondial de la téléphonie a été annulé après que de grandes entreprises technologiques comme Amazon, ZTE, LG et Facebook se soient retirées en raison de problèmes liés au coronavirus. L'édition 2020 de la Game Developer Conference a également été reportée à l'été prochain, suite à une vague d'annulations de grandes enseignes comme Facebook, Microsoft, Sony ou encore Unity.« Franchement, c'est amoral », a déclaré l'un d'entre eux. « De mauvais goût », a commenté un autre. « C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de bonnes choses », a écrit un troisième.En réponse à la question de savoir si le jeton pouvait être considéré comme morbide, Kemp a répondu : « Il existe actuellement des obligations pandémiques actives émises par l'OMS. En quoi est-ce différent ? », a rapporté Reuters.Sources : Coronatoken Que pensez-vous de ce nouveau jeton ?Pensez-vous également qu’il est morbide ?En émettant ce jeton, le groupe de développeurs affirme que son intention est de sensibiliser davantage les gens au COVID-19. Qu’en pensez-vous ?