Le fournisseur d'analyses de la chaîne d'approvisionnement TrendForce a publié un rapport évaluant l'impact probable de l'épidémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur la fabrication dans l'industrie technologique. Le coronavirus a déjà provoqué des perturbations majeures dans l'ensemble de l'industrie technologique, entraînant l'annulation de salons commerciaux internationaux et des entreprises comme Apple s'attendent à manquer leurs prévisions.



Le rapport décompose ses évaluations en composants individuels ainsi qu'en catégories de produits pour fournir un large aperçu de l'industrie. Voici quelques points à retenir:

La production de smartphones devrait diminuer de 12% en glissement annuel ce trimestre, ce qui en ferait le trimestre le plus bas en cinq ans. La chaîne d'approvisionnement est à forte intensité de main-d'œuvre, et est donc fortement touchée par le report de la reprise du travail, et il y aura également des pénuries de composants en amont comme les modules de caméra.

Plusieurs fournisseurs de fibres optiques sont basés à Wuhan et représentent ensemble 25% de la production mondiale. Le déploiement de la 5G en Chine pourrait être affecté en raison du besoin accru de câbles à fibres optiques dans les stations de base de prochaine génération.

Il est peu probable que les marchés des mémoires flash DRAM et NAND soient affectés en raison du stockage de matériaux et d'un haut niveau d'automatisation dans les usines de semi-conducteurs exploitées par des sociétés comme Samsung et SK Hynix.

La fabrication de consoles de jeux vidéo a été fortement touchée, mais la production de la prochaine génération ne devrait pas être affectée tant que l'épidémie peut être atténuée d'ici la fin de ce trimestre, puisque la PS5 et la Xbox Series X seront lancées pendant la saison des fêtes. La demande actuelle pour la PS4 et la Xbox One a déjà diminué en raison de l'anticipation des machines à venir, ce qui signifie que les pénuries de machines de la génération actuelle sont également peu probables.

Globalement, TrendForce s'attend à ce que les montres intelligentes, les ordinateurs portables et les haut-parleurs intelligents connaissent la plus forte baisse des prévisions précédentes. Les montres connectées devraient chuter de 16% par rapport aux attentes précédentes, bien que le rapport note que les ventes de produits wearables sont généralement beaucoup plus élevées au deuxième semestre de l'année lorsque des appareils comme l'Apple Watch sont mis à jour.





Le cas d'Apple



Apple a averti lundi qu'il était peu probable qu'il atteigne ses objectifs de vente pour le trimestre de mars fixés il y a à peine trois semaines, car la société technologique la plus précieuse au monde est devenue l'une des plus grandes victimes de l'épidémie de coronavirus en Chine.



Les installations de fabrication en Chine qui produisent l'iPhone et d'autres appareils électroniques d'Apple ont commencé à rouvrir, mais elles produisent plus lentement que prévu, a déclaré Apple. Cela signifie moins d'iPhone disponibles à la vente dans le monde, faisant d'Apple l'une des plus grandes entreprises occidentales touchées par l'épidémie.



Certains de ses magasins de détail dans le pays restent fermés ou fonctionnent à des heures réduites, ce qui nuira aux ventes ce trimestre. La Chine a représenté 15% des revenus d'Apple, soit 13,6 milliards de dollars, au dernier trimestre, et a fourni 18% des revenus au cours du trimestre de l'année précédente.



Fin janvier, Apple avait prévu des revenus de 63 à 67 milliards de dollars pour le trimestre se terminant en mars, ce qui, selon l'entreprise, était plus large que la normale en raison de l'incertitude créée par le virus. L'entreprise n'a pas communiqué ses nouvelles estimations des revenus au public.



« L'ampleur de cet impact de manquer ses prévisions de revenus à mi-février est clairement pire que ce que l'on craignait », a noté Daniel Ives, analyste de Wedbush.



Apple, d'une valeur de 1,4 billion de dollars par capitalisation boursière, pourrait faire face à une réaction en cascade du marché, selon les analystes : « Si les actions d'Apple étaient négociées à bas prix, cela n'aurait peut-être pas beaucoup d'importance. Mais lorsqu'elles se négocient à un niveau record, les investisseurs seront sûrement tentés de vendre », a déclaré Norihiro Fujito, stratège en chef des investissements chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.



Les analystes ont estimé que le virus pourrait réduire de moitié la demande de smartphones au premier trimestre en Chine, le plus grand marché mondial pour les appareils.



Apple a déclaré qu'il rouvrirait les magasins en Chine « aussi vite que possible et en toute sécurité », mais l'approvisionnement mondial en iPhone sera limité étant donné que les fabricants travailleront à l'exploitation des usines à pleine capacité. Apple prévoit de fournir plus d'informations en avril, lors de la publication des résultats du premier trimestre.



Wedbush a déclaré qu'il restait optimiste quant à la capacité d'Apple à se remettre du revers du coronavirus.



La perturbation fait suite à un fort trimestre de décembre pour les ventes d'iPhone, qui étaient en hausse pour la première fois en un an. Cela pourrait offrir une ouverture à son rival Samsung, qui a investi dans la capacité de fabrication au Vietnam et ailleurs.



Si Apple ressent l'impact du coronavirus, ses fournisseurs et rivaux également



Stacy Rasgon, un analyste de Bernstein, a déclaré que les malheurs d'Apple signifient probablement que moins de puces seront vendues dans l'industrie des appareils mobiles, car l'écrasante majorité est fabriquée en Chine.



« C'est peut-être une piqure de réveil. Je serais étonné qu'Apple soit le seul », a-t-il déclaré. « Chaque chaîne d'approvisionnement électronique traverse la Chine de manière considérable ». Le cabinet d'études Canalys estime qu'Apple, qui sous-traite une grande partie de sa fabrication à Foxconn à Taiwan, et son concurrent Huawei Technologies ont 99% de leurs production en Chine. Le marché n°1 mondial des smartphones devrait voir ses ventes divisées par deux au premier trimestre en raison du virus, selon les analystes.



Les rivaux chinois Oppo, Xiaomi Corp et Vivo ont respectivement 83%, 72% et 65% de leur production en Chine.



Les analystes d'ANZ ont noté que Qualcomm Inc était vulnérable aux perturbations causées par l'épidémie car il fournit des puces de modem mobile à presque tous les principaux fabricants de smartphones et génère près de la moitié de ses ventes en Chine.



Les fournisseurs basés aux États-Unis qui font beaucoup d'affaires avec Apple sont Broadcom Inc, Qorvo Inc et Skyworks Solutions Inc.



Broadcom fabrique une gamme de composants sans fil pour iPhone et a déclaré le mois dernier qu'il avait signé un accord pour fournir à Apple des contrats d'une valeur allant jusqu'à 15 milliards de dollars. Les ventes à Apple ont représenté 20% de ses revenus annuels au cours de l'exercice 2019.



Qorvo, qui vend des pièces qui aident les téléphones à se connecter aux réseaux de données sans fil, a généré environ un tiers de ses revenus d'Apple au cours de l'exercice 2019. Skyworks, un autre fournisseur de composants sans fil, a obtenu plus de 10% de ses revenus annuels d'Apple.



Les autres fournisseurs américains d'Apple sont Texas Instruments Inc. Ses puces de chargement de batterie ont été trouvées dans les démontages d'iPhone, bien que la société vende à travers un large éventail de l'industrie électronique.



Les ventes à Apple ont représenté 20% de ses revenus annuels au cours de l'exercice 2019.Qorvo, qui vend des pièces qui aident les téléphones à se connecter aux réseaux de données sans fil, a généré environ un tiers de ses revenus d'Apple au cours de l'exercice 2019. Skyworks, un autre fournisseur de composants sans fil, a obtenu plus de 10% de ses revenus annuels d'Apple.Les autres fournisseurs américains d'Apple sont Texas Instruments Inc. Ses puces de chargement de batterie ont été trouvées dans les démontages d'iPhone, bien que la société vende à travers un large éventail de l'industrie électronique.Sources : rapport TrendForce

