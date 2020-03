Coronavirus : l'édition 2020 de la Game Developer Conference a été reportée à l'été Suite à une vague d'annulations de grandes enseignes comme Facebook, Microsoft, Sony ou encore Unity 43PARTAGES 7 0 Le salon MWC 2020 de Barcelone a été annulé quelques jours avant son ouverture pour cause d'épidémie de coronavirus qui, à ce moment, ne touchait très majoritairement que la Chine. Depuis, l'épidémie s'est installée dans plusieurs pays et sur presque tous les continents, rendant l'organisation de grands événements toujours plus compliquée. La GDC 2020 (Games Developer Conference) fait face à son tour à des séries d'annulations.



Dans un communiqué, un représentant de Sony Interactive Entertainment a indiqué : « Nous avons pris la décision difficile d'annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées à COVID-19 (également connu sous le nom de coronavirus). Nous avons estimé que c'était la meilleure option car la situation liée au virus et aux restrictions de voyage dans le monde changent quotidiennement. Nous sommes déçus d'annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de nos collaborateurs est notre plus grande préoccupation. Nous sommes impatients de participer à la GDC à l'avenir ».



Facebook a déclaré qu'il ferait toujours des annonces au GDC 2020 concernant son activité Oculus, mais qu'il le fera désormais via des formats numériques avec « vidéo, questions et réponses en ligne, etc.».



Pour Epic Games :



« Chez Epic, nous étions ravis de participer au GDC 2020. Malheureusement, l'incertitude entourant les problèmes de santé n'a pas permis d'envoyer nos employés, et nous avons donc pris la décision difficile de nous retirer de la participation.



« Restez à l'écoute pour les nouvelles Epic et plus via d'autres canaux ».





Pour Unity :



« GDC est toujours notre période préférée de l'année chez Unity. C'est une chance pour nous de nous connecter avec des créateurs, des clients, des joueurs et des partenaires du monde entier.



« Malheureusement, cette année, après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de nous retirer du GDC 2020. Bien que nous n'ayons pas pris cette décision à la légère, les conditions actuelles avec le COVID-19 (également connu sous le nom de Nouveau Coronavirus) présentent trop de risques. Nous prenons le bien-être de nos employés très au sérieux. Nous ne voulons pas qu'un employé ou un partenaire d'Unity compromette inutilement sa santé et sa sécurité.



« Nous conseillons à tous les employés de ne pas se rendre à GDC. Nous n'aurons plus de présence physique avec un stand, mais nous présenterons plutôt l'excellent contenu GDC sur lequel nous travaillons en ligne. Attendez-vous à plus de détails dans les semaines à venir.



« La Game Developers Conference a toujours fait un travail fantastique en unissant l'industrie du jeu. Nous sommes impatients de montrer notre soutien lors de l’événement de l’année prochaine ».



Après Sony, Facebook, Epic Games, Unity, et d’autres encore, Microsoft a décidé à son tour d’annuler sa présence à la Game Developers Conference 2020 en raison de préoccupations entourant le nouveau coronavirus CODVID19.



Voici la déclaration complète de l'entreprise :



« Après un examen attentif des recommandations des autorités sanitaires mondiales et par prudence, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco. La santé et la sécurité des joueurs, des développeurs, des employés et de nos partenaires à travers le monde est notre priorité absolue. D'autant plus que le monde connaît des risques de santé publique croissants associés au coronavirus (COVID-19).



« À la lumière de cela, nous prévoyons de déplacer notre présence vers un événement exclusivement numérique du 16 au 18 mars qui se tiendra sur Microsoft.com. Cet événement mettra en vedette la majorité de nos sessions et expériences de développeur de jeux prévues, qui seront diffusées en direct et disponibles sur demande.



« Voici ce que vous pouvez vous attendre à voir:

Rejoignez-nous pour en savoir plus sur les dernières technologies de développement de cloud et de jeux grâce à nos discussions techniques et nos démos de développeurs.

Connectez-vous à des tables rondes avec des leaders de l'industrie sur l'évolution du développement de jeux, la conception de jeux volontairement inclusive, le rôle croissant des services en ligne, le matériel de nouvelle génération et l'avenir du streaming de jeux.

Découvrez les coulisses des décisions de conception et de développement prises par les créateurs de Minecraft et Gears of War et écoutez les équipes de Xbox Game Studios Double Fine, inXile, Compulsion, Rare, Obsidian et Undead Labs.

« Pour nous, GDC a longtemps été un moment où nous pouvions nous réunir afin de célébrer le Jeu pour Tous avec nos nombreuses communautés dynamiques. Bien que nous ne puissions pas mettre en ligne nos événements G4E, nous restons déterminés à célébrer et à amplifier nos diverses communautés dans le jeu tout au long de l'année ».



Face à cette série d’annulations, les organisateurs ont décidé de réagir : au lieu d’annuler l’évènement comme à Barcelone, la GDC, qui devait se tenir du lundi 16 mars au vendredi 20 mars à San Francisco, a été reportée. C’est dans un communiqué qu’ils ont annoncé cette décision :



« Après une consultation étroite avec nos partenaires de l'industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la Game Developers Conference de mars.



« Après avoir passé l'année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires événementiels, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.



« Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous le rappelle, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble et se connecte à la GDC. Pour cette raison, nous avons pleinement l'intention d'accueillir un évènement GDC plus tard au cours de l'été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d'informations sur nos projets dans les semaines à venir ».



La traditionnelle GDC n'aura donc pas lieu du 16 au 20 mars prochain, il faudra patienter quelques mois de plus pour retrouver l'évènement dans une forme sans doute modifiée. Cependant, les organisateurs tiendront quand même une petite cérémonie pour les GDC Choice Awards et l'Independant Games Festival aux dates prévues, mais sur Twitch.





Un impact sur une plus grande échelle



La société Facebook Inc. a annoncé jeudi qu'elle annulerait sa conférence annuelle des développeurs en raison des craintes suscitées par le coronavirus. La conférence F8 de Facebook, qui a attiré 5 000 personnes du monde entier l'année dernière, devait se tenir les 5 et 6 mai à San Jose, en Californie.



Konstantinos Papamiltiadis, directeur des partenariats pour les plateformes de Facebook, a déclaré qu'au lieu de l'événement F8, la société organiserait « un combo d'événements, de vidéos et de contenu en direct hébergés localement ».



Un porte-parole de Facebook a déclaré à Reuters que la société avait imposé des restrictions temporaires aux voyages d'affaires de ses employés en Chine continentale, en Corée du Sud et en Italie, où un nombre important de cas ont été signalés.



Les petites entreprises prennent également des mesures. Le vendeur de produits de soins de la peau basé à Santa Monica, en Californie, Beautycounter, a déclaré jeudi qu'il avait annulé une conférence de développement du leadership de trois jours prévue pour le centre des congrès de San Francisco la semaine prochaine et tiendrait plutôt une réunion en ligne d'une journée.



Jeudi, Microsoft Corp a annoncé son intention de maintenir sa propre conférence des développeurs à Seattle plus tard en mai. Alphabet (de Google) a déclaré que sa conférence des développeurs est toujours prévue du 12 au 14 mai, mais Google et Microsoft ont déclaré qu'ils surveillaient les développements des coronavirus.



Mercredi, Microsoft a déclaré qu'il était peu probable qu'il atteigne ses objectifs financiers du troisième trimestre pour son unité commerciale Windows et Surface en raison de l’impact du coronavirus dans sa chaîne d'approvisionnement électronique, faisant écho à des déclarations similaires d'Apple Inc et de HP.



Facebook a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il s'attendait à ce que l'épidémie ait un impact sur la production de ses casques de réalité virtuelle Oculus, qui sont produits en Chine.



Sources : Game Developer Conference, Reuters



Et vous ?



Que pensez-vous de la Game Developer Conference ?

Que pensez-vous de la décision des entreprises d'annuler leur participation à la GDC ?

Un évènement numérique saurait-il être un bon moyen de substitution ? Dans quelle mesure ?

Que pensez-vous de la décision de reporter l'évènement ?

Facebook aurait-il du s'en inspirer au lieu d'annuler la F8 ? Le salon MWC 2020 de Barcelone a été annulé quelques jours avant son ouverture pour cause d'épidémie de coronavirus qui, à ce moment, ne touchait très majoritairement que la Chine. Depuis, l'épidémie s'est installée dans plusieurs pays et sur presque tous les continents, rendant l'organisation de grands événements toujours plus compliquée. La GDC 2020 (Games Developer Conference) fait face à son tour à des séries d'annulations.Dans un communiqué, un représentant de Sony Interactive Entertainment a indiqué : « Nous avons pris la décision difficile d'annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées à COVID-19 (également connu sous le nom de coronavirus). Nous avons estimé que c'était la meilleure option car la situation liée au virus et aux restrictions de voyage dans le monde changent quotidiennement. Nous sommes déçus d'annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de nos collaborateurs est notre plus grande préoccupation. Nous sommes impatients de participer à la GDC à l'avenir ».Facebook a déclaré qu'il ferait toujours des annonces au GDC 2020 concernant son activité Oculus, mais qu'il le fera désormais via des formats numériques avec « vidéo, questions et réponses en ligne, etc.».Pour Epic Games :« Chez Epic, nous étions ravis de participer au GDC 2020. Malheureusement, l'incertitude entourant les problèmes de santé n'a pas permis d'envoyer nos employés, et nous avons donc pris la décision difficile de nous retirer de la participation.« Restez à l'écoute pour les nouvelles Epic et plus via d'autres canaux ».Pour Unity :« GDC est toujours notre période préférée de l'année chez Unity. C'est une chance pour nous de nous connecter avec des créateurs, des clients, des joueurs et des partenaires du monde entier.« Malheureusement, cette année, après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de nous retirer du GDC 2020. Bien que nous n'ayons pas pris cette décision à la légère, les conditions actuelles avec le COVID-19 (également connu sous le nom de Nouveau Coronavirus) présentent trop de risques. Nous prenons le bien-être de nos employés très au sérieux. Nous ne voulons pas qu'un employé ou un partenaire d'Unity compromette inutilement sa santé et sa sécurité.« Nous conseillons à tous les employés de ne pas se rendre à GDC. Nous n'aurons plus de présence physique avec un stand, mais nous présenterons plutôt l'excellent contenu GDC sur lequel nous travaillons en ligne. Attendez-vous à plus de détails dans les semaines à venir.« La Game Developers Conference a toujours fait un travail fantastique en unissant l'industrie du jeu. Nous sommes impatients de montrer notre soutien lors de l’événement de l’année prochaine ».Après Sony, Facebook, Epic Games, Unity, et d’autres encore, Microsoft a décidé à son tour d’annuler sa présence à la Game Developers Conference 2020 en raison de préoccupations entourant le nouveau coronavirus CODVID19.Voici la déclaration complète de l'entreprise :« Après un examen attentif des recommandations des autorités sanitaires mondiales et par prudence, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco. La santé et la sécurité des joueurs, des développeurs, des employés et de nos partenaires à travers le monde est notre priorité absolue. D'autant plus que le monde connaît des risques de santé publique croissants associés au coronavirus (COVID-19).« À la lumière de cela, nous prévoyons de déplacer notre présence vers un événement exclusivement numérique du 16 au 18 mars qui se tiendra sur Microsoft.com. Cet événement mettra en vedette la majorité de nos sessions et expériences de développeur de jeux prévues, qui seront diffusées en direct et disponibles sur demande.« Voici ce que vous pouvez vous attendre à voir:« Pour nous, GDC a longtemps été un moment où nous pouvions nous réunir afin de célébrer le Jeu pour Tous avec nos nombreuses communautés dynamiques. Bien que nous ne puissions pas mettre en ligne nos événements G4E, nous restons déterminés à célébrer et à amplifier nos diverses communautés dans le jeu tout au long de l'année ».Face à cette série d’annulations, les organisateurs ont décidé de réagir : au lieu d’annuler l’évènement comme à Barcelone, la GDC, qui devait se tenir du lundi 16 mars au vendredi 20 mars à San Francisco, a été reportée. C’est dans un communiqué qu’ils ont annoncé cette décision :« Après une consultation étroite avec nos partenaires de l'industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier,« Après avoir passé l'année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires événementiels, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.« Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous le rappelle, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble et se connecte à la GDC. Pour cette raison,. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d'informations sur nos projets dans les semaines à venir ».La traditionnelle GDC n'aura donc pas lieu du 16 au 20 mars prochain, il faudra patienter quelques mois de plus pour retrouver l'évènement dans une forme sans doute modifiée. Cependant, les organisateurs tiendront quand même une petite cérémonie pour les GDC Choice Awards et l'Independant Games Festival aux dates prévues, mais surLa société Facebook Inc. a annoncé jeudi qu'elle annulerait sa conférence annuelle des développeurs en raison des craintes suscitées par le coronavirus. La conférence F8 de Facebook, qui a attiré 5 000 personnes du monde entier l'année dernière, devait se tenir les 5 et 6 mai à San Jose, en Californie.Konstantinos Papamiltiadis, directeur des partenariats pour les plateformes de Facebook, a déclaré qu'au lieu de l'événement F8, la société organiserait « un combo d'événements, de vidéos et de contenu en direct hébergés localement ».Un porte-parole de Facebook a déclaré à Reuters que la société avait imposé des restrictions temporaires aux voyages d'affaires de ses employés en Chine continentale, en Corée du Sud et en Italie, où un nombre important de cas ont été signalés.Les petites entreprises prennent également des mesures. Le vendeur de produits de soins de la peau basé à Santa Monica, en Californie, Beautycounter, a déclaré jeudi qu'il avait annulé une conférence de développement du leadership de trois jours prévue pour le centre des congrès de San Francisco la semaine prochaine et tiendrait plutôt une réunion en ligne d'une journée.Jeudi, Microsoft Corp a annoncé son intention de maintenir sa propre conférence des développeurs à Seattle plus tard en mai. Alphabet (de Google) a déclaré que sa conférence des développeurs est toujours prévue du 12 au 14 mai, mais Google et Microsoft ont déclaré qu'ils surveillaient les développements des coronavirus.Mercredi, Microsoft a déclaré qu'il était peu probable qu'il atteigne ses objectifs financiers du troisième trimestre pour son unité commerciale Windows et Surface en raison de l’impact du coronavirus dans sa chaîne d'approvisionnement électronique, faisant écho à des déclarations similaires d'Apple Inc et de HP.Facebook a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il s'attendait à ce que l'épidémie ait un impact sur la production de ses casques de réalité virtuelle Oculus, qui sont produits en Chine.Sources : blog Unity Que pensez-vous de la Game Developer Conference ?Que pensez-vous de la décision des entreprises d'annuler leur participation à la GDC ?Un évènement numérique saurait-il être un bon moyen de substitution ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de la décision de reporter l'évènement ?Facebook aurait-il du s'en inspirer au lieu d'annuler la F8 ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Développeur Web (H/F) ↳ Steve Gates - Ile de France - Vélizy-Villacoublay (78140) Développeur Python Django (H/F) ↳ Consultante recrutement - France - Paris Administrateur Système et Réseaux H/F ↳ Page Personnel - Ile de France - Paris (75001) Voir plus d'offres