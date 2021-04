« La Banque du Japon a entrepris des préparatifs en vue d'expérimenter la monnaie numérique de la Banque centrale au début de l'exercice 2021. Afin de tester la faisabilité technique des fonctions et caractéristiques de base requises pour la monnaie numérique de la banque centrale. Les préparatifs nécessaires étant désormais achevés, la phase 1 de validation du concept commence aujourd'hui. Au cours de cette phase, la Banque prévoit de développer un environnement de test pour le système CBDC et de mener des expériences sur les fonctions de base qui sont essentielles à la CBDC en tant qu'instrument de paiement, telles que l'émission, la distribution, le traitement et la gestion des paiements. Cette phase se déroulera jusqu'en mars 2022, pour une durée d'un an », a indiqué la BOJ dans un communiqué.Selon une étude de la(BIS) ou Banque des règlements internationaux, le Pays du soleil levant est loin d'être seul dans sa quête d'une monnaie numérique : la Banque des règlements internationaux a constaté qu'environ 60 % des 60 banques centrales qu'elle a interrogées en étaient au stade de la validation de concept pour développer leurs monnaies basées sur le bit, (contre 42 % en 2019), tandis que 14 % passent à des dispositifs de développement et de pilotage. Dans le monde entier, l'intérêt pour les CBDC continue d'être façonné par les circonstances locales. Le Pays est en retard par rapport à la Chine voisine.Plus tôt cette semaine, la Chine a annoncé la création de sa propre monnaie numérique, le yuan numérique, contrôlée par la banque centrale de Chine qui émettra la nouvelle monnaie électronique. « Afin de protéger la souveraineté de notre monnaie et son statut de monnaie légale, nous devons anticiper », a déclaré Mu Changchun, qui dirige le projet à la Banque populaire de Chine. La monnaie numérique pourrait réorganiser les fondamentaux de la finance de la même manière qu'Amazon a perturbé le commerce de détail et qu'Uber a secoué les systèmes de taxi.Pékin met en œuvre le yuan numérique pour un usage international et le conçoit pour qu'il ne soit pas lié au système financier mondial, où le dollar américain est roi depuis la Seconde Guerre mondiale. On s'attend à ce qu'elle donne au gouvernement chinois de nouveaux outils importants pour surveiller à la fois son économie et sa population. De par sa conception, le yuan numérique annulera l'un des principaux attraits du bitcoin : l'anonymat de l'utilisateur.La Chine prévoit également d'utiliser son yuan numérique comme un moyen d'étendre son influence mondiale en faisant un instrument pour les transactions transfrontalières. L'Empire du Milieu a commencé des tests transfrontaliers avec la Thaïlande et les EAU, ainsi qu'avec Hong Kong, dans ce qui est considéré comme un effort pour offrir une alternative au dollar américain et un moyen de contrôler les entreprises fintechs nationales. Le pays prévoit de montrer son yuan numérique aux visiteurs des Jeux olympiques d'hiver, début 2022.L'Inde semble être d'accord avec l'intérêt de garder les monnaies numériques traçables. Plus tôt cette année, le pays a signalé son intention de créer une monnaie numérique et d'interdire les cryptomonnaies privées. Un haut responsable du gouvernement de l’Inde a déclaré que le pays prévoit de proposer une loi qui en plus d’interdire les cryptomonnaies, imposerait des amendes à toute personne effectuant des transactions dans le pays ou détenant de tels actifs numériques. Le projet de loi qui est en passe d’être l'une des lois les plus strictes au monde à l'encontre de l’économie qui sous-tend l’écosystème des cryptomonnaies, criminaliserait la possession, l'émission, le minage, le commerce et le transfert des cryptoactifs.« Nous n'avons pas de problème avec la technologie. Il n'y a pas de mal à exploiter la technologie », a déclaré la ministre des Finances Nirmala Sitharaman, ajoutant que les mesures prises par le gouvernement seraient "calibrées" dans l'ampleur des sanctions imposées à ceux qui ne liquident pas les cryptoactifs dans le délai de grâce prévu par la loi.Les banques centrales considèrent toujours les cryptomonnaies comme des produits de niche. Les cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum sont des actifs numériques émis à titre privé et dotés de leur propre unité de compte. De nombreuses cryptomonnaies ont connu une envolée de leur valeur en 2020, fidèles à leur forme d'actifs spéculatifs. Au début de l’année 2017, le bitcoin était coté à 1000 dollars. Quelques mois plus tard et plus précisément en mai 2017, la valeur de cette monnaie est passée à 2000 dollars. Durant le mois d'août 2017, le cap des 4000 dollars fut franchi et en octobre 2017, la cryptomonnaie a atteint les 5000 puis 6000 dollars.Après avoir progressé de 170 % sur le dernier trimestre 2020 pour atteindre 29 000 dollars le 31 décembre, elle a encore doublé sa valeur en moins de trois mois pour franchir la barre des 60 000 dollars. Bien que l’indice de croissance du bitcoin par rapport à sa valeur d’origine fût déjà élevé, l’on était loin de se douter que les mois à venir allaient être encore plus intéressants pour cette monnaie.La hausse du bitcoin s'est accélérée ces derniers mois avec l'adoption de la cryptomonnaie par plusieurs groupes financiers, comme les gestionnaires d'actifs BNY Mellon et BlackRock ou le géant des cartes de crédit MasterCard, et les investissements importants du constructeur de voitures électriques Tesla, du spécialiste des paiements Square ou de l'éditeur de logiciels MicroStrategy.Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a déclaré que son entreprise avait acquis 175 millions de dollars supplémentaires en bitcoins (BTC) en un seul achat : « le 14 septembre 2020, MicroStrategy a finalisé son acquisition de 16 796 bitcoins supplémentaires pour un prix d'achat total de 175 millions de dollars. À ce jour, nous avons acheté un total de 38 250 bitcoins pour un prix total de 425 millions de dollars qui incluent les frais et dépenses ».Cette augmentation ne s'est pas accompagnée d'un changement dans l'utilisation perçue dans les paiements. En effet, la plupart des banques centrales continuent de considérer les cryptomonnaies comme des produits de niche. Plus précisément, l'enquête a interrogé les banques centrales sur l'utilisation actuelle et prévue des cryptomonnaies pour les paiements nationaux et transfrontaliers. La majorité des réponses indiquent une utilisation insignifiante ou une utilisation par des groupes de niche, tant au niveau national que transfrontalier, en ligne avec les années précédentes.La plupart des banques centrales étudient les monnaies numériques des banques centrales et leurs travaux se poursuivent à un rythme soutenu dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Dans l'ensemble, les banques centrales passent de la recherche conceptuelle à l'expérimentation pratique. Dans les économies de marché émergentes et en développement, où les banques centrales font état de motivations relativement plus fortes, les objectifs d'inclusion financière et d'efficacité des paiements sont à l'origine des travaux de l'activité générale des CBDC.L’enquête menée par la Banque des règlements internationaux a également révélé qu'au cours de l'année 2020, 86 % des banques centrales interrogées étudient actuellement les avantages et les inconvénients des CBDC. Au cours des derniers mois, les principales banques centrales ont publié une multitude d'évaluations approfondies sur des questions de politique générale qui s'y rapportent et ont testé divers modèles. Dans un discours prononcé à la fin du mois de mars, Uchida a déclaré que l'institution qu'il dirige n'envisageait pas actuellement d'émettre des CBDC, mais qu'il était important que la technologie soit prête.Sources : BoJ Quel est votre avis sur les monnaies numériques ?Pensez-vous qu'une révolution des monnaies numériques est possible ?Quels commentaires faites-vous de l'adoption des monnaies numériques par les banques centrales ?