Jusqu'à présent, la principale façon dont les voitures Tesla mesuraient l'attention du conducteur était par le biais de capteurs de couple dans le volant qui recherchaient une résistance - une façon rudimentaire de s'assurer que les conducteurs gardent les mains sur le volant. S'il n'y a pas assez de retours d'information, la voiture émet une série d'avertissements visuels et sonores.Après d'innombrables exemples documentés d'abus et un certain nombre d'accidents tragiques, Tesla met enfin en œuvre de véritables améliorations du système de surveillance du conducteur pour son système semi-automatique Autopilot de niveau 2, en complétant la méthode inadéquate de détection d'une main sur le volant par une caméra faisant face au conducteur qui devrait confirmer que ce dernier est attentif à la route. C'est un changement important et positif !L'adoption d'un système de surveillance du conducteur basé sur une caméra était attendue depuis un certain temps, principalement parce que le matériel de la caméra existe déjà dans les modèles 3 et Y, même si l'utilisation de ces caméras était censée être quelque chose de très différent : « C'est pour surveiller le vandalisme dans un futur robotaxi », a tweeté Elon Musk, PDG de Tesla, en réponse à un propriétaire de Tesla qui se demandait ce que la caméra est censé faire.Musk a précédemment rejeté l'utilisation d'un système de surveillance du conducteur par caméra, mais l’année dernière, Tesla a activé la caméra pour la première fois dans une mise à jour logicielle demandant aux gens d'autoriser le constructeur automobile à prendre des vidéos et des photos pour « développer des fonctionnalités de sécurité et des améliorations à l'avenir » sur une base volontaire.Dernièrement, la caméra fait l'objet de discussions plus fréquentes après qu'il a été révélé que Tesla a retiré certains propriétaires de son programme Full Self-Driving bêta après avoir déterminé qu'ils ne faisaient pas assez attention lorsqu'ils utilisaient le système. Cela a poussé certains à poser la question : si Tesla peut déterminer que les conducteurs ne sont pas attentifs, ne devrait-elle pas les avertir sur le moment ?Par ailleurs, le célèbre hacker de Tesla, Green the Only, a creusé dans le code de Tesla en avril et a découvert que la caméra semble suivre les informations de contrôle du conducteur. Il a également pu découvrir ce que pouvait voir une version en cours de développement du système de surveillance du conducteur par caméra.D'autres constructeurs automobiles ont utilisé des capteurs internes pour observer où les yeux du conducteur regardent. Cela signifie que le véhicule peut ralentir ou désactiver les fonctions de conduite automatisée si le conducteur commence à regarder son téléphone, par exemple. Une nouvelle mise à jour logicielle pour les voitures Tesla, rapportée par plusieurs médias et dans des tweets, révèle que la caméra située au-dessus du rétroviseur de la voiture va commencer à remplir une fonction similaire.Une note de mise à jour du logiciel de Tesla déclare : « La caméra de l'habitacle située au-dessus de votre rétroviseur peut désormais détecter et alerter l'inattention du conducteur lorsque l'Autopilot est activé. Les données de la caméra ne quittent pas la voiture elle-même, ce qui signifie que le système ne peut pas sauvegarder ou transmettre des informations, sauf si le partage des données est activé ».Le tweet d’un propriétaire montre la notification sur l'écran de la voiture :Tesla ne donne pas assez de détails sur le terme "inattention du conducteur" qu'il utilise dans la note de mise à jour ni ce qui se passe s’il décide que quelqu'un ne fait pas suffisamment attention à la route. En réponse au tweet, un utilisateur demande « comment cela fonctionne-t-il ? Est-ce que cela désactive le système des roues ??? » Toutefois, cette mise à jour est une grosse affaire parce que cela aidera potentiellement à éliminer ou au moins à réduire considérablement la capacité des conducteurs à tromper Autopilot en lui faisant croire qu'ils sont attentifs.Il existe de nombreuses façons de tromper le capteur de couple du volant, qu'il s'agisse de fourrer une orange dans le volant ou d'y suspendre des rouleaux de ruban adhésif , comme l'a fait Consumer Reports. Un capteur de couple n'a jamais été un moyen adéquat de surveiller un conducteur, comme l'expert en automatisation, Dr Missy Cummings de l'Université Duke, l'a exprimé de la manière la plus succincte lorsqu'elle a dit : « Le suivi du couple sur la roue motrice est terrible et devrait être interdit, cela ne devrait pas se faire du tout... nous ne devrions jamais utiliser cela comme un proxy pour le suivi du conducteur ».Avec la mise à jour, il semble maintenant que Tesla sera enfin à égalité avec les systèmes de surveillance du conducteur basés sur des caméras comme le SuperCruise de GM, et nous devrions voir les exemples d'abus d'Autopilot diminuer, au moins sur les modèles Tesla 3 et Y.La nouvelle de la surveillance par caméra sur les Tesla arrive quelques semaines seulement après un accident mortel au Texas , qui, selon la police, s'est produit alors que personne ne se trouvait sur le siège du conducteur - bien que cela soit désormais contesté. Cette nouvelle fonctionnalité coïncide également avec le fait que Tesla a perdu les mentions de sécurité de Consumer Reports , qui a enquêté sur le trucage du système Autopilot, et d'un grand groupe d'assurance.En début de la semaine dernière, Tesla a annoncé que ses véhicules Model 3 et Model Y vendus aux États-Unis ne comprendraient plus de capteurs radar , mais utiliseraient plutôt des systèmes basés sur des caméras et des logiciels plus avancés. Tesla a même déclaré que l'abandon des radars signifierait que certaines fonctions clés seraient « temporairement limitées ou inactives », et qu'elles seraient « rétablies » dans les semaines à venir par le biais de mises à jour logicielles.L'Insurance Institute for Highway Safety aux États-Unis a déclaré aux agences de presse qu'il prévoyait de retirer son label "Top Safety Pick Plus" pour ces voitures en raison de l'absence de radar, tandis que Consumer Reports va également retirer son label "Top Pick" pour les deux véhicules. Cette décision fait suite à celle de la National Highway Traffic Safety Administration, un organisme public officiel, qui a supprimé sur son site Web les mentions relatives aux dispositifs de sécurité tels que l'alerte avant collision et le freinage d'urgence automatique.Jake Fisher, de Consumer Reports, a déclaré : « Il est extrêmement rare qu'un constructeur automobile retire des caractéristiques de sécurité d'un véhicule pendant une série de production, même temporairement, mais ce n'est pas la première fois que Tesla le fait ». En le disant, l’organisation de consommateurs a pointé du doigt un problème de 2016 dans lequel certaines voitures Model X ont été vendues sans la fonction de freinage automatique d'urgence, ce qui a nécessité des mois de réparation.Il est important de noter que Tesla ne supprime pas la nécessité de garder les mains sur le volant et d'être prêt à prendre le contrôle à tout moment. D'autres constructeurs automobiles qui ont mis en place des systèmes de conduite automobile ont supprimé l'obligation de garder les mains sur le volant tant qu'ils peuvent détecter que vous êtes attentif à la route.Il semble que Tesla n'en soit pas encore là, mais il sera intéressant de voir comment l'entreprise va utiliser cette fonctionnalité. Tesla pourrait également s'en servir pour réduire progressivement le harcèlement de son système Autopilot, accusé très souvent d’être impliqué dans des accidents mortels. Mais Tesla doit s’attendre maintenant à de nouvelles critiques. Malgré la déclaration de Tesla selon laquelle aucune donnée de la caméra ne quittera la voiture, certaines personnes qui ne souhaitent pas être regardées par un ordinateur pendant qu'elles conduisent ont décrié l'invasion perçue de la vie privée.En effet, c'est une caméra pointée sur vous, et il y a un potentiel d'abus de ces données de caméra. C'est le cas avec toute caméra connectée à Internet qui vous voit. Il est possible que quelqu'un chez Tesla puisse récupérer de nombreuses séquences vidéo de personnes assises dans leur voiture, mais c'était une possibilité depuis que les caméras ont été installées et, espérons-le, l'avantage d'une surveillance réelle du conducteur l'emportera sur les risques hypothétiques pour la vie privée.Les véhicules Model S et Model X fabriqués avant 2021 ne sont pas pour l’instant concernés, car ils ne sont pas équipés d'une caméra d'habitacle, bien que les versions redessinées annoncées en janvier (qui n'ont toujours pas été expédiées) soient censées en être dotées.Sources : Tweets ( 1 La caméra d'habitacle des voitures Tesla vont maintenant vous filmer pour s’assurer que vous êtes attentifs. Quel est votre avis à ce sujet ?Vos données resteront dans votre voiture, d’après Tesla. Quel commentaire en faites-vous ?Quel est votre avis sur le fait même que Tesla ajouté maintenant la surveillance par caméra au système de surveillance du conducteur ?