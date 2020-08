Un véhicule Tesla, avec l'Autopilot enclenché, frappe une voiture de police, Le chauffeur de la voiture admet qu'il regardait un film 6PARTAGES 2 0 Un conducteur d’une Tesla Model S en Caroline du Nord a admis avoir regardé un film sur son téléphone alors qu'il utilisait l’Autopilot avant de s’écraser dans un véhicule de police, un autre rappel que la technologie pilote automatique de Tesla a du mal à conduire toute seule. La collision s'est produite juste après minuit, et selon le rapport de la chaîne de télévision CBS 17 de Raleigh, la Tesla a percuté l'arrière du véhicule d’un député, qui a ensuite été poussé dans la voiture de police d'État, également garée sur les lieux.



La police de Caroline du Nord a porté plainte contre un conducteur dont la Tesla a percuté une voiture de police tôt mercredi matin, sur l'autoroute 64 Ouest, à la sortie de la ville de Nashville. Le conducteur a admis aux policiers qu'il avait activé la technologie Autopilot de Tesla sur sa Model S et qu'il regardait un film sur son téléphone au moment de l'accident. Heureusement, personne n'a été gravement blessé par l'accident, mais le véhicule de police et la Tesla sont endommagés.





Le conducteur a été accusé d'avoir enfreint la loi de l'État sur le "déplacement" et d'avoir un téléviseur dans la voiture, en faisant référence au téléphone sur lequel le conducteur nommé Devainder Goli regardait un film. La loi sur le "déplacement" consiste à conduire prudemment lorsque l'on dépasse des véhicules d'urgence garés sur le bord de la route, comme l'était la voiture du shérif du comté de Nash.



« Un député du comté de Nash et un policier de la patrouille routière étaient sur le bord de la route lors d'un précédent accident, lorsque la Tesla a heurté le véhicule du député », a rapporté CBS 17. « L'impact a envoyé le véhicule du député dans celui du policier, ce qui a poussé le policier et le député au sol ».



C'est un rappel important qu'aucune voiture sur le marché aujourd'hui n'est entièrement autonome. Les conducteurs doivent être attentifs à la route à tout moment, quel que soit le type de voiture qu'ils possèdent ou le type de technologie d'aide à la conduite dont leur voiture est équipée.



« Il s'agissait d'une simple fermeture de voie et puis soudainement la mort était sur nos pas », a déclaré le shérif du comté de Nash, Keith Stone, d’après CBS 17. Le shérif a déclaré que l'accident devait servir de réveil. « Cela montre que l'automatisation ne remplacera jamais l'attention des automobilistes, qui n'envoient pas de SMS, ne sont pas au téléphone, mais se concentrent sur ce que vous faites, c'est-à-dire sur la conduite », a déclaré Stone.



Ce n'est pas le premier accident impliquant le système Autopilot de Tesla



Selon CBS 17, le plus récent s'est produit en juillet dernier, lorsque le véhicule d'un agent de police d'État de l'Arizona a été touché par une Tesla en mode pilotage automatique, selon son conducteur. Un mois plutôt, une Model 3, alors qu’elle roulait à vive allure avec la technologie Autopilot activée,



Apparemment, l’accident a été causé par le fait que le système Autopilot de Tesla n'a pas détecté le grand objet blanc qui se trouvait juste devant lui en plein jour et par temps clair, d’après la vidéo de l’incident massivement partagée sur les médias sociaux après l’accident. Sur la vidéo, on pouvait voir le véhicule foncer droit dans le camion, avec seulement ce qui ressemble à une tentative solitaire de freinage juste avant l'impact.



Au cours de l'année dernière, il y a eu au moins trois incidents similaires impliquant des véhicules Tesla qui se sont écrasés sur des voitures de police. Un premier accident s'est produit en Arizona en juillet et les deux autres dans le Connecticut et le Massachusetts en décembre dernier. Plusieurs autres accidents, pour certains mortels, impliquant le système de pilote automatique du constructeur, sont à l’actif des véhicules Tesla.



Malgré cela, le PDG de la société, Elon Musk, continue d’augmenter le prix de la fonctionnalité de conduite autonome. De 7 000 dollars, il est passé à 8 000 dollars le 1er juillet, et le prix continuera à augmenter, une fois que le travail sur la capacité de « conduite entièrement autonome » (Full self Driving : FSD) sera terminé, où il sera « probablement supérieure à 100 000 dollars », a tweeté Musk en mai.



Ce dernier accident qui s’est produit avant l'aube, donc avec un temps assez sombre, mais la voiture du shérif avait certainement ses feux de police bleus et rouges normaux et clignotants allumés, alors qu'elle était garée sur le côté de la route. D'une manière ou d'une autre, le pilote automatique a non seulement fait sortir la voiture de la route, mais l'a directement dirigée vers une voiture de police garée avec les feux allumés. Ce n'est pas le genre d'erreur que la plupart des conducteurs humains commettraient. Si le conducteur utilisait le pilote automatique correctement, c'est-à-dire en étant attentif et en ne regardant pas un film alors qu'il est censé conduire, cela ne serait pas arrivé.



L'année dernière, une étude menée par l'Insurance Institute for Highway Safety a révélé que les gens sont confus sur le fonctionnement des systèmes d'assistance au conducteur. « Le nom qu'ils donnent au système a des implications sur ce qu'un conducteur comprend », a déclaré le président de l'IIHS, David Harkey.



En juin 2019, l'IIHS a mené une enquête auprès de plus de 2 000 conducteurs et a découvert qu'un nom de système d’aide à la conduite de niveau deux comme





Le problème ne concerne pas seulement Tesla



Ces dernières années, un certain nombre de constructeurs automobiles, comme Tesla, ont commencé à proposer des systèmes d'assistance à la conduite qui offrent le suivi de voie ainsi qu'un régulateur de vitesse adaptatif. Cela peut sembler un grand pas en avant vers une «voiture autonome», car un système comme celui-ci peut parcourir des kilomètres sur l'autoroute sans intervention humaine. Mais un rapport publié par l'Active Driving Assistance (AAA) plus tôt ce mois souligne les limites de ces systèmes.



La découverte la plus dramatique de l’AAA : les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) des dernières voitures ont encore du mal à éviter les collisions avec les véhicules en stationnement. Ils ont testé des voitures de BMW, Kia et Subaru ; aucune n'a évité systématiquement de tomber sur une fausse voiture bloquant partiellement la voie de circulation lors des tests.



Il est évident qu'il serait bon que le système de conduite autonome de ces voitures puisse réellement détecter les véhicules stationnés. Mais Tesla pourrait également utiliser une meilleure technologie de surveillance des conducteurs. Les véhicules Tesla utilisent actuellement un capteur de direction des roues positionné au volant pour essayer de détecter si un conducteur est attentif. Ce type de capteur est facile à contourner. Il est également possible de garder une main sur le volant sans vraiment faire attention à la route.



Tesla pourrait s'inspirer de Cadillac, dont la technologie Super Cruise combine une cartographie HD et une caméra de suivi du regard qui vérifie que le conducteur regarde la route. Le Super Cruise est géo-clôturé, il ne fonctionne donc que sur les autoroutes à voies divisées - et uniquement lorsqu'il sait que le conducteur regarde la route en face de lui, grâce à ce système de surveillance du conducteur.



Un tel système de suivi visuel permettrait probablement d'éviter des incidents comme l'accident de mercredi en Caroline du Nord. Si le conducteur avait essayé de regarder un film alors que le pilote automatique était enclenché, le système aurait détecté qu'il ne regardait pas la route, aurait averti le conducteur et la voiture se serait finalement arrêtée. Toutefois, se contenter de regarder un film dans un véhicule en circulation demande que le système soit vraiment intégralement autonome. Tesla dit qu’il en est presque là, une fois quelques retouches terminées et l’approbation des régulateurs accordée.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ce nouvel accident avec l’Autopilot enclenché ?

Regarderiez-vous un film pendant que le système Autopilot conduit seul votre Tesla ?



Voir aussi :



L'Autopilot d'une Tesla Model 3, impliquée dans un accident, était activé lorsque le véhicule s'est écrasé contre un camion, indique le NTSB

Une Tesla Model 3 heurte un camion renversé en raison d'une défaillance apparente de l'« Autopilot », le système n'ayant pas pu détecter l'obstacle qui couvrait deux voies d'autoroute

Elon Musk annonce une augmentation du prix de l'option « conduite entièrement autonome » des voitures de Tesla, la fonctionnalité coûtera 1000 dollars supplémentaires dans quelques mois

Le nom de système "Autopilot" peut conduire les conducteurs à surestimer les capacités réelles des Tesla, selon une enquête Un conducteur d’une Tesla Model S en Caroline du Nord a admis avoir regardé un film sur son téléphone alors qu'il utilisait l’Autopilot avant de s’écraser dans un véhicule de police, un autre rappel que la technologie pilote automatique de Tesla a du mal à conduire toute seule. La collision s'est produite juste après minuit, et selon le rapport de la chaîne de télévision CBS 17 de Raleigh, la Tesla a percuté l'arrière du véhicule d’un député, qui a ensuite été poussé dans la voiture de police d'État, également garée sur les lieux.La police de Caroline du Nord a porté plainte contre un conducteur dont la Tesla a percuté une voiture de police tôt mercredi matin, sur l'autoroute 64 Ouest, à la sortie de la ville de Nashville. Le conducteur a admis aux policiers qu'il avait activé la technologie Autopilot de Tesla sur sa Model S et qu'il regardait un film sur son téléphone au moment de l'accident. Heureusement, personne n'a été gravement blessé par l'accident, mais le véhicule de police et la Tesla sont endommagés.Le conducteur a été accusé d'avoir enfreint la loi de l'État sur le "déplacement" et d'avoir un téléviseur dans la voiture, en faisant référence au téléphone sur lequel le conducteur nommé Devainder Goli regardait un film. La loi sur le "déplacement" consiste à conduire prudemment lorsque l'on dépasse des véhicules d'urgence garés sur le bord de la route, comme l'était la voiture du shérif du comté de Nash.« Un député du comté de Nash et un policier de la patrouille routière étaient sur le bord de la route lors d'un précédent accident, lorsque la Tesla a heurté le véhicule du député », a rapporté CBS 17. « L'impact a envoyé le véhicule du député dans celui du policier, ce qui a poussé le policier et le député au sol ».C'est un rappel important qu'aucune voiture sur le marché aujourd'hui n'est entièrement autonome. Les conducteurs doivent être attentifs à la route à tout moment, quel que soit le type de voiture qu'ils possèdent ou le type de technologie d'aide à la conduite dont leur voiture est équipée.« Il s'agissait d'une simple fermeture de voie et puis soudainement la mort était sur nos pas », a déclaré le shérif du comté de Nash, Keith Stone, d’après CBS 17. Le shérif a déclaré que l'accident devait servir de réveil. « Cela montre que l'automatisation ne remplacera jamais l'attention des automobilistes, qui n'envoient pas de SMS, ne sont pas au téléphone, mais se concentrent sur ce que vous faites, c'est-à-dire sur la conduite », a déclaré Stone.Selon CBS 17, le plus récent s'est produit en juillet dernier, lorsque le véhicule d'un agent de police d'État de l'Arizona a été touché par une Tesla en mode pilotage automatique, selon son conducteur. Un mois plutôt, une Model 3, alors qu’elle roulait à vive allure avec la technologie Autopilot activée, s’est écrasée dans le toit un camion-remorque de couleur blanche renversé et qui couvrait deux voies d'autoroute, un obstacle suffisamment grand pour que la plupart des conducteurs puissent l'éviter étant donné une visibilité claire et le manque de trafic.Apparemment, l’accident a été causé par le fait que le système Autopilot de Tesla n'a pas détecté le grand objet blanc qui se trouvait juste devant lui en plein jour et par temps clair, d’après la vidéo de l’incident massivement partagée sur les médias sociaux après l’accident. Sur la vidéo, on pouvait voir le véhicule foncer droit dans le camion, avec seulement ce qui ressemble à une tentative solitaire de freinage juste avant l'impact.Au cours de l'année dernière, il y a eu au moins trois incidents similaires impliquant des véhicules Tesla qui se sont écrasés sur des voitures de police. Un premier accident s'est produit en Arizona en juillet et les deux autres dans le Connecticut et le Massachusetts en décembre dernier. Plusieurs autres accidents, pour certains mortels, impliquant le système de pilote automatique du constructeur, sont à l’actif des véhicules Tesla.Malgré cela, le PDG de la société, Elon Musk, continue d’augmenter le prix de la fonctionnalité de conduite autonome. De 7 000 dollars, il est passé à 8 000 dollars le 1er juillet, et le prix continuera à augmenter, une fois que le travail sur la capacité de « conduite entièrement autonome » (Full self Driving : FSD) sera terminé, où il sera « probablement supérieure à 100 000 dollars », a tweeté Musk en mai.Ce dernier accident qui s’est produit avant l'aube, donc avec un temps assez sombre, mais la voiture du shérif avait certainement ses feux de police bleus et rouges normaux et clignotants allumés, alors qu'elle était garée sur le côté de la route. D'une manière ou d'une autre, le pilote automatique a non seulement fait sortir la voiture de la route, mais l'a directement dirigée vers une voiture de police garée avec les feux allumés. Ce n'est pas le genre d'erreur que la plupart des conducteurs humains commettraient. Si le conducteur utilisait le pilote automatique correctement, c'est-à-dire en étant attentif et en ne regardant pas un film alors qu'il est censé conduire, cela ne serait pas arrivé.L'année dernière, une étude menée par l'Insurance Institute for Highway Safety a révélé que les gens sont confus sur le fonctionnement des systèmes d'assistance au conducteur. « Le nom qu'ils donnent au système a des implications sur ce qu'un conducteur comprend », a déclaré le président de l'IIHS, David Harkey.En juin 2019, l'IIHS a mené une enquête auprès de plus de 2 000 conducteurs et a découvert qu'un nom de système d’aide à la conduite de niveau deux comme "Autopilot" crée des idées fausses . « Près de la moitié des personnes interrogées ont indiqué qu'elles ne toucheraient pas au volant, et près de 6 % pensaient pouvoir faire une sieste pendant que le système était en mode pilote automatique », a déclaré Harkey. L'IIHS a recommandé de changer le nom des systèmes comme Autopilot pour quelque chose de moins susceptible de faire croire aux conducteurs que les voitures vont se conduire toutes seules.Ces dernières années, un certain nombre de constructeurs automobiles, comme Tesla, ont commencé à proposer des systèmes d'assistance à la conduite qui offrent le suivi de voie ainsi qu'un régulateur de vitesse adaptatif. Cela peut sembler un grand pas en avant vers une «voiture autonome», car un système comme celui-ci peut parcourir des kilomètres sur l'autoroute sans intervention humaine. Mais un rapport publié par l'Active Driving Assistance (AAA) plus tôt ce mois souligne les limites de ces systèmes.La découverte la plus dramatique de l’AAA : les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) des dernières voitures ont encore du mal à éviter les collisions avec les véhicules en stationnement. Ils ont testé des voitures de BMW, Kia et Subaru ; aucune n'a évité systématiquement de tomber sur une fausse voiture bloquant partiellement la voie de circulation lors des tests.Il est évident qu'il serait bon que le système de conduite autonome de ces voitures puisse réellement détecter les véhicules stationnés. Mais Tesla pourrait également utiliser une meilleure technologie de surveillance des conducteurs. Les véhicules Tesla utilisent actuellement un capteur de direction des roues positionné au volant pour essayer de détecter si un conducteur est attentif. Ce type de capteur est facile à contourner. Il est également possible de garder une main sur le volant sans vraiment faire attention à la route.Tesla pourrait s'inspirer de Cadillac, dont la technologie Super Cruise combine une cartographie HD et une caméra de suivi du regard qui vérifie que le conducteur regarde la route. Le Super Cruise est géo-clôturé, il ne fonctionne donc que sur les autoroutes à voies divisées - et uniquement lorsqu'il sait que le conducteur regarde la route en face de lui, grâce à ce système de surveillance du conducteur.Un tel système de suivi visuel permettrait probablement d'éviter des incidents comme l'accident de mercredi en Caroline du Nord. Si le conducteur avait essayé de regarder un film alors que le pilote automatique était enclenché, le système aurait détecté qu'il ne regardait pas la route, aurait averti le conducteur et la voiture se serait finalement arrêtée. Toutefois, se contenter de regarder un film dans un véhicule en circulation demande que le système soit vraiment intégralement autonome. Tesla dit qu’il en est presque là, une fois quelques retouches terminées et l’approbation des régulateurs accordée.Source : CBS 17 Que pensez-vous de ce nouvel accident avec l’Autopilot enclenché ?Regarderiez-vous un film pendant que le système Autopilot conduit seul votre Tesla ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème Membre averti https://www.developpez.com 0 0 Il faut formellement interdire cette fonction "Autopilot" tant qu'elle ne sera pas reconnue comme étant à 100% au point par des instituts étatiques sérieux. Nous servons actuellement de beta testeurs d'une fonction potentiellement mortelle pour nous et / ou pour les autres usagers de la voie publique !!!