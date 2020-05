Elon Musk annonce une augmentation du prix de l'option « conduite entièrement autonome » des voitures de Tesla La fonctionnalité coûtera 1000 dollars supplémentaires dans quelques mois 0PARTAGES 3 1 Tesla augmente le prix de la version « conduite entièrement autonome » (Full self Driving : FSD) de son programme d'assistance à la conduite Autopilot d'environ 1000 dollars le 1er juillet 2020. L’ annonce a été faite par le PDG Elon Musk sur Twitter cette semaine. L'entreprise a déjà procédé à cette augmentation à plusieurs reprises.



L'offre FSD ne permet pas encore aux Tesla d’être conduites sans intervention humaine. Pour l'instant, elle donne aux clients l'accès à une série d'améliorations progressives du pilote automatique. Mais Musk estime que la valeur de cette fonctionnalité, qui coûte actuellement 7000 dollars, est plus élevée. Et le sera bien plus, une fois que le travail sur le logiciel sera terminé.



« Le prix continuera d'augmenter à mesure que le logiciel se rapprochera de la capacité d'autoguidage complète avec l'approbation des autorités réglementaires. À ce stade, la valeur de la FSD est probablement supérieure à 100 000 dollars », a-t-il tweeté lundi.





Cela peut sembler beaucoup parce que les voitures de Tesla ne sont toujours pas capables de se conduire réellement en toute autonomie. L’Autopilot peut centrer une Tesla dans une voie, même dans les courbes, et ajuster la vitesse de la voiture en fonction du véhicule qui la précède. La fonctionnalité « naviguer sur le pilote automatique » peut suggérer et effectuer des changements de voie pour contourner les véhicules plus lents, et diriger une Tesla vers les échangeurs et les sorties d'autoroute. Une autre fonctionnalité permet de ralentir une Tesla jusqu'à ce qu'elle s'arrête aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt.



L’Autopilot ne peut pas effectuer certaines de ces tâches si les repères de voie d'une route sont effacés ou manquants, et il ne peut pas effectuer de virages. Le conducteur doit également avoir une main sur le volant à tout moment, sinon il émet une série d'avertissements avant de se désengager complètement.



Mais lorsque toutes ces fonctionnalités opèrent de concert, on peut avoir l'impression que la voiture se conduit toute seule, ce qui permet de mieux comprendre pourquoi Musk estime que le prix devrait continuer à augmenter.



Musk a promis qu'une fois que les voitures de Tesla seront capables de se conduire toutes seules et la société utilisera cette capacité pour constituer une « flotte de robotaxi ». L'objectif est de faire en sorte que la voiture de chaque client de Tesla puisse servir de véhicule autonome que d'autres personnes puissent héler pendant que le propriétaire ne l'utilise pas.



Non seulement l'exploitation d'un service de robotaxi générerait plus de revenus pour Tesla, mais Musk a déclaré que cela permettrait aux propriétaires de gagner jusqu'à 30 000 dollars par an également. En fait, Musk pense que la valeur de cette idée est si élevée qu'il a parlé d'augmenter le prix des voitures de Tesla, et pas seulement le coût de l'ensemble de la conduite automatique.



« Les consommateurs pourront toujours acheter une Tesla, mais le prix de la compensation augmentera considérablement, car une voiture entièrement autonome pouvant fonctionner comme un robotaxi a plusieurs fois plus de valeur qu'une voiture non autonome », a-t-il déclaré l'année dernière.



Musk devrait également présenter une batterie moins chère et plus durable, co-développée par Tesla, lors d'une prochaine « journée de la batterie » destinée aux investisseurs. On s'attend à ce qu'il parle également de l'utilisation de la capacité et de la résilience supplémentaires de cette nouvelle batterie pour revendre l'énergie au réseau électrique. Créant ainsi une autre source de revenus potentielle pour les propriétaires et pour l'entreprise. C'est ce que l'entreprise fait déjà avec ses produits de stockage de batteries domestiques.



C'est ce que font les entreprises technologiques depuis des années : créer des flux de revenus récurrents en vendant aux clients des services, et pas seulement du matériel. Des géants comme Apple gagnent des dizaines de milliards de dollars par an rien qu'avec des services comme iCloud et Apple Music. Tesla va plus loin : ses clients peuvent également participer à l'action.



Musk se vante souvent de la façon dont Tesla a changé la façon dont les gens achètent des voitures, et pour cause. Les clients de Tesla achètent des véhicules directement auprès de la société et peuvent même le faire en quelques secondes grâce à un portail web si simple que le fait d'aller chez un concessionnaire semble préhistorique.



Mais à chaque fois que Musk augmente le prix de fonctionnalités à l’instar de la FSD tout en faisant miroiter des promesses comme des robotaxis générateurs de revenus, il devient plus évident que Musk change l'expérience d'achat de voiture d'une manière sans doute bien plus intéressante : il transforme les clients de son entreprise en spéculateurs, eux aussi.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ces multiples augmentations des prix de Tesla ?

À votre avis, les arguments énoncés ci-dessus justifient-ils la politique de croissance des prix pratiquée par Tesla ?

Seriez-vous prêt à débourser une somme pareille pour vous offrir une Tesla*?



Voir aussi :



Elon Musk promet un Tesla vraiment autonome d'ici la fin de 2020, capable de vous emmener partout où vous voulez pendant que vous faites la sieste



Elon Musk a declaré que les voitures autonomes de Tesla rouleront probablement sans assistance humaine, d'ici la fin de 2019



L'Autopilote des Tesla plus sûr que la conduite manuelle, d'après une enquête commandée par une société d'assurances



Autopilot : la dernière mise à jour de Tesla oblige à garder les mains sur le volant, par un renforcement du harcèlement

Tesla augmente le prix de la version « conduite entièrement autonome » (Full self Driving : FSD) de son programme d'assistance à la conduite Autopilot d'environ 1000 dollars le 1er juillet 2020. L’ annonce a été faite par le PDG Elon Musk sur Twitter cette semaine. L'entreprise a déjà procédé à cette augmentation à plusieurs reprises.L'offre FSD ne permet pas encore aux Tesla d’être conduites sans intervention humaine. Pour l'instant, elle donne aux clients l'accès à une série d'améliorations progressives du pilote automatique. Mais Musk estime que la valeur de cette fonctionnalité, qui coûte actuellement 7000 dollars, est plus élevée. Et le sera bien plus, une fois que le travail sur le logiciel sera terminé.« Le prix continuera d'augmenter à mesure que le logiciel se rapprochera de la capacité d'autoguidage complète avec l'approbation des autorités réglementaires. À ce stade, la valeur de la FSD est probablement supérieure à 100 000 dollars », a-t-il tweeté lundi.Cela peut sembler beaucoup parce que les voitures de Tesla ne sont toujours pas capables de se conduire réellement en toute autonomie. L’Autopilot peut centrer une Tesla dans une voie, même dans les courbes, et ajuster la vitesse de la voiture en fonction du véhicule qui la précède. La fonctionnalité « naviguer sur le pilote automatique » peut suggérer et effectuer des changements de voie pour contourner les véhicules plus lents, et diriger une Tesla vers les échangeurs et les sorties d'autoroute. Une autre fonctionnalité permet de ralentir une Tesla jusqu'à ce qu'elle s'arrête aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt.L’Autopilot ne peut pas effectuer certaines de ces tâches si les repères de voie d'une route sont effacés ou manquants, et il ne peut pas effectuer de virages. Le conducteur doit également avoir une main sur le volant à tout moment, sinon il émet une série d'avertissements avant de se désengager complètement.Mais lorsque toutes ces fonctionnalités opèrent de concert, on peut avoir l'impression que la voiture se conduit toute seule, ce qui permet de mieux comprendre pourquoi Musk estime que le prix devrait continuer à augmenter.Musk a promis qu'une fois que les voitures de Tesla seront capables de se conduire toutes seules et la société utilisera cette capacité pour constituer une « flotte de robotaxi ». L'objectif est de faire en sorte que la voiture de chaque client de Tesla puisse servir de véhicule autonome que d'autres personnes puissent héler pendant que le propriétaire ne l'utilise pas.Non seulement l'exploitation d'un service de robotaxi générerait plus de revenus pour Tesla, mais Musk a déclaré que cela permettrait aux propriétaires de gagner jusqu'à 30 000 dollars par an également. En fait, Musk pense que la valeur de cette idée est si élevée qu'il a parlé d'augmenter le prix des voitures de Tesla, et pas seulement le coût de l'ensemble de la conduite automatique.« Les consommateurs pourront toujours acheter une Tesla, mais le prix de la compensation augmentera considérablement, car une voiture entièrement autonome pouvant fonctionner comme un robotaxi a plusieurs fois plus de valeur qu'une voiture non autonome », a-t-il déclaré l'année dernière.Musk devrait également présenter une batterie moins chère et plus durable, co-développée par Tesla, lors d'une prochaine « journée de la batterie » destinée aux investisseurs. On s'attend à ce qu'il parle également de l'utilisation de la capacité et de la résilience supplémentaires de cette nouvelle batterie pour revendre l'énergie au réseau électrique. Créant ainsi une autre source de revenus potentielle pour les propriétaires et pour l'entreprise. C'est ce que l'entreprise fait déjà avec ses produits de stockage de batteries domestiques.C'est ce que font les entreprises technologiques depuis des années : créer des flux de revenus récurrents en vendant aux clients des services, et pas seulement du matériel. Des géants comme Apple gagnent des dizaines de milliards de dollars par an rien qu'avec des services comme iCloud et Apple Music. Tesla va plus loin : ses clients peuvent également participer à l'action.Musk se vante souvent de la façon dont Tesla a changé la façon dont les gens achètent des voitures, et pour cause. Les clients de Tesla achètent des véhicules directement auprès de la société et peuvent même le faire en quelques secondes grâce à un portail web si simple que le fait d'aller chez un concessionnaire semble préhistorique.Mais à chaque fois que Musk augmente le prix de fonctionnalités à l’instar de la FSD tout en faisant miroiter des promesses comme des robotaxis générateurs de revenus, il devient plus évident que Musk change l'expérience d'achat de voiture d'une manière sans doute bien plus intéressante : il transforme les clients de son entreprise en spéculateurs, eux aussi.Source : Twitter Que pensez-vous de ces multiples augmentations des prix de Tesla ?À votre avis, les arguments énoncés ci-dessus justifient-ils la politique de croissance des prix pratiquée par Tesla ?Seriez-vous prêt à débourser une somme pareille pour vous offrir une Tesla*?