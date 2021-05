La California Highway Patrol a déclaré avoir arrêté cet homme vu sur la banquette arrière d'une Tesla Model 3 dont le siège conducteur était vide. Param Sharma a été arrêté « et incarcéré à la prison de Santa Rita » pour conduite dangereuse et désobéissance à un agent, a déclaré le département dans un communiqué sur Facebook mardi. Sharma a été arrêté après de multiples appels au 911 lundi vers 18h30 signalant un véhicule sans conducteur « circulant en direction de l'est sur la I-80, traversant le pont de la baie de San Francisco-Oakland en direction de la ville d'Oakland », a déclaré la police.Un agent à moto a repéré la Tesla, a confirmé que le seul occupant était sur la banquette arrière, a pris des mesures pour arrêter la voiture et a vu la personne à l'intérieur se déplacer vers le siège du conducteur avant de s'arrêter. Les autorités ont déclaré avoir cité Sharma, de San Francisco, le 27 avril pour une infraction similaire. Dans une interview accordée à l'Associated Press mercredi, Sharma a déclaré qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il continuerait à rouler sur le siège arrière, sans personne derrière le volant.« La voiture a été conçue pour être conduite sur la banquette arrière », a-t-il déclaré. « Je me sens plus en sécurité sur le siège arrière que sur le siège du conducteur, et je me sens plus en sécurité avec ma voiture sur Autopilot, je fais plus confiance à ma voiture Autopilot qu'à tout le monde sur la route ».Cette semaine, Sharma a également posté sur Instagram des vidéos de lui-même sur le siège arrière d'une Tesla en mouvement avec le siège conducteur vide. Dans une vidéo, il lit un article sur lui intitulé « Homme vu sur le siège arrière d'une Tesla sans conducteur ». Dans une vidéo publiée hier, il déclare : « Je viens de sortir de prison. J'ai déjà une [autre] Tesla. Vous me comprenez, je suis riche comme ça. Je suis sorti de la pandémie en étant millionnaire ».Sharma a exprimé sa confiance dans les capacités de conduite autonome de Tesla dans une autre interview avec KTVU. « J'ai déjà été freiné très fort auparavant, et la voiture s'est arrêtée. La voiture s'est arrêtée complètement. Elon Musk [PDG de Tesla] sait vraiment ce qu'il fait, et je pense que les gens trébuchent et ont peur », a déclaré Sharma.L’automatisation disponible dans les véhicules disponibles à l’achat aujourd’hui est considérée comme étant de niveau 1 ou 2. Elle s’applique aux systèmes capables d’exécuter une ou plusieurs parties de la tâche de conduite sous la supervision du conducteur. Ces systèmes sont loin de l’automatisation de niveau 5, dans laquelle toute la tâche de conduite peut être effectuée sans intervention humaine dans toutes les conditions.Malgré les limitations des systèmes actuels, certains noms semblent trop surprenants quant à la capacité du conducteur de détourner son attention de la route. Une étude a révélé comment les noms utilisés par les fabricants pour ces systèmes peuvent envoyer les mauvais messages aux conducteurs en ce qui concerne leur degré d'attention. En janvier 2020, un sénateur américain a exhorté Tesla Inc à renommer son système d'aide à la conduite Autopilot , affirmant qu'il a « un nom intrinsèquement trompeur » et qu'il est sujet à une utilisation potentiellement dangereuse.Un porte-parole de la California Highway Patrol a déclaré que l’agence « recommande des charges au bureau du procureur de district » et « mène une enquête approfondie qui prendra en compte la possibilité d'incidents précédents et évidemment ses médias sociaux ».Sharma pense que sa Model 3 peut se conduire toute seule, et ne comprend pas pourquoi il a dû passer une nuit en prison. Il dit avoir commencé à monter sur le siège arrière des véhicules à conduite autonome en 2018 et avoir parcouru environ 40 000 miles (64373 km) sans être sur le siège du conducteur. Sharma a déclaré à KTVU que ses pitreries au volant n'avaient pas pour but de frimer, mais de montrer que les véhicules autonomes ne sont pas seulement l'avenir, mais aussi le présent.« C'est tellement dangereux. Les voitures sont dangereuses lorsqu'elles sont conduites par des humains et elles sont dangereuses lorsqu'elles sont conduites par des robots qui n'ont pas été certifiés », a déclaré Nick Josefowitz, responsable des politiques pour SPUR.Tesla affirme que « Autopilot est un système d'aide à la conduite pratique qui est destiné à être utilisé uniquement avec un conducteur pleinement attentif ». Le mois dernier, Consumer Reports a constaté que le système de surveillance du conducteur de Tesla « non seulement n'a pas réussi à s'assurer que le conducteur était attentif , mais il ne pouvait pas non plus savoir s'il y avait un conducteur présent ».Le "Full Self-Driving" de Tesla a plus de capacités, mais « l’Autopilot et "Full Self-Driving Capability" sont destinés à être utilisés avec un conducteur pleinement attentif, qui a les mains sur le volant et est prêt à prendre le relais à tout moment », dit Tesla.Musk a déclaré qu'il s'attendait à ce que la société atteigne le niveau 5 d'automatisation, c'est-à-dire la capacité de conduire sans l'attention d'un humain, d'ici la fin de l'année. Cependant, un mémo DMV de Californie récemment publié indique que le directeur du logiciel Autopilot de Tesla, CJ Moore, a déclaré aux régulateurs de l'État en mars que le calendrier prévu par Musk « ne correspond pas à la réalité technique .Tesla est actuellement au niveau 2 ». La technologie de conduite autonome de niveau 2 fait référence à un système d'assistance au conducteur qui n'est pas autonome, mais qui exige que le conducteur reste à la place du conducteur, prêt à diriger la voiture à tout moment.Tesla a un permis pour « exploiter des véhicules autonomes avec des conducteurs de secours humains en Californie », mais elle n'a pas de permis « pour mettre des véhicules entièrement autonomes sur les routes californiennes », notait un article de l'Associated Press en octobre 2020.La loi californienne autorise l'utilisation publique des voitures autonomes si elles remplissent certaines conditions. Mais Tesla affirme que ses voitures ne sont pas autonomes malgré les appellations "Autopilot" et "Full Self-Driving". Un avocat de Tesla a déclaré au California DMV en décembre 2020 : « [A]ujourd'hui, ni l'Autopilot ni la capacité FSD ne sont des systèmes autonomes, et actuellement, aucune des fonctions qui les composent, que ce soit individuellement ou collectivement, n'est autonome ou ne rend nos véhicules autonomes ».En avril, deux hommes sont morts lorsqu'une Tesla Model S s'est écrasée contre un arbre dans un quartier résidentiel du Texas. Les autorités ont déclaré n'avoir trouvé personne à la place du conducteur , mais le rapport préliminaire du National Transportation Safety Board a jeté le doute sur l'utilisation du système Autopilot de Tesla. Le NTSB affirme que les images vidéo montrent les occupants en train de monter sur les sièges avant de la voiture peu avant l'accident. Le NTSB s’appuie aussi sur le fait qu’il n'a pas été en mesure d'engager un composant du système Autopilot sur le tronçon de route où l'accident s'est produit. Les enquêteurs du NTSB ont pu « activer le composant du régulateur de vitesse d'Autopilot en fonction du trafic sur le tronçon de route en question ».Dans sa réponse à l'accident de Spring, au Texas, Musk a noté que la route sur laquelle la voiture se trouvait n'avait pas de lignes peintes, suggérant qu'il ne serait pas possible d'activer Autopilot dans ces conditions. Musk a également affirmé que les journaux de données récupérés de la Model S accidentée « montrent jusqu'à présent qu’Autopilot n'était pas activé ».Lors d'un appel aux investisseurs en mai 2018, Musk a déclaré : « Lorsqu'il y a un accident grave, c'est presque toujours, en fait peut-être toujours, le cas qu'il s'agit d'un utilisateur expérimenté, et le problème est plutôt celui de la complaisance ». « Ils s'y habituent tout simplement trop. Cela a tendance à être plus un problème. Ce n'est pas un manque de compréhension de ce que l'Autopilot peut faire. C'est les conducteurs qui pensent en savoir plus sur l'Autopilot qu'ils ne le font », a-t-il ajouté. Sharma devrait entendre cela pendant qu’il est encore temps.Sources : CHP Quel est votre avis à ce sujet ?Tesla devrait-il être blâmé pour ce genre de comportement ?Sharma dit vouloir montrer que les véhicules autonomes ne sont pas seulement l'avenir, mais aussi le présent. Quel commentaire en faites-vous ?