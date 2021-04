L'Autopilot de Tesla serait à nouveau impliqué dans un accident









Des dizaines d'accidents de ce type ont déjà été répertoriés





Les autorités de la ville de Spring au Texas ont déclaré samedi qu'une voiture Tesla a brulé pendant près de quatre heures, avec deux personnes à son bord. Les accidents impliquant des véhicules Tesla ne sont pas nouveaux, mais l'Autopilot, le système d'aide à la conduite de la société, est de plus en plus mis en accusation. La cause de l'accident, qui s'est produit samedi vers 21 heures (heure locale), fait l'objet d'une enquête, mais les personnes qui étaient présentes sur les lieux au moment de l'accident et les premiers observateurs pointent du doigt l'Autopilot. L'entreprise est accusée d'induire les gens en erreur avec sa publicité sur l'Autopilot.En effet, selon l'agent Mark Herman du district 4 du comté de Harris, personne ne conduisait la voiture lorsque l'accident s'est produit. Il a déclaré aux médias qu'une personne a été retrouvée sur le siège du passager avant et une autre sur le siège arrière. Herman a déclaré que les autorités pensent que personne d'autre n'était dans la voiture et qu'elle s'est enflammée immédiatement. Il a ensuite ajouté qu'il pense que la voiture n'était pas conduite par une personne. La police a établi que le véhicule roulait à grande vitesse et n'a pas réussi à prendre un virage. Résultat, il a quitté la route et a heurté l'arbre.Un parent d'une des victimes aurait confirmé qu'il n'était que deux dans la voiture. Selon les médias, il aurait identifié la personne sur le siège arrière comme étant le propriétaire de la voiture. En outre, les autorités ont également déclaré avoir utilisé plus de 113 000 litres (30 000 gallons) d'eau pour éteindre les flammes, car les batteries du véhicule n'arrêtaient pas de s'enflammer . Selon Herman, à un moment donné, les adjoints ont dû appeler Tesla pour leur demander comment éteindre le feu qui provenait chaque fois de la batterie. Il n'a pas indiqué si Tesla leur a été d'une quelconque aide.Certaines personnes ont déclaré que les incendies de batterie lithium-ion ne sont pas facilement maîtrisables. « Habituellement, le mieux est de l'empêcher de se répandre et de le laisser s'épuiser », ont-ils déclaré. Pour d'autres, il faudrait éviter d'utiliser ou de transporter les appareils disposant de ce type de batterie dans les moyens de transport aérien ou dans les engins envoyés dans l'espace. « C'est pourquoi nous sommes complètement terrifiés par les batteries au lithium-ion dans le ciel. Des choses comme les stylos Vape, les concentrateurs d'oxygène portables, les sacs intelligents, les ordinateurs portables contrefaits et le Note Phone qui a explosé », ont-ils déclaré.L'enquête est toujours en cours et les autorités n'ont pas encore conclu que l'Autopilot était activé au moment du drame. Cependant, les analystes ont déclaré qu'au regard des faits observés, il ne peut en être autrement. De son côté, Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire dimanche. L'entreprise a dissous son service de presse et ne répond généralement pas aux demandes des médias.Au moins 23 accidents liés à l'Autopilot font l'objet d'une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Cependant, il semble s'agir du premier accident mortel où il n'y avait pas un chauffeur sur le siège du conducteur. Tesla a déjà prévenu ses clients que l'Autopilot n'est pas un système de conduite autonome et qu'il nécessite toujours une attention constante à la route lorsqu'il est utilisé. Les voitures Tesla ne vérifient cette attention qu'à l'aide d'un capteur qui vérifie si le conducteur serre le volant avec ses mains, ce qui laisse une marge de manœuvre pour une utilisation abusive.Le National Transportation Safety Board (NTSB) a reproché cela à Tesla l'année dernière, déclarant que cette mesure de sécurité est insuffisante . En outre, Tesla a déjà fourni des conseils aux secouristes confrontés à des incendies impliquant ses batteries de véhicules électriques. Le rallumage de la batterie peut être un problème, car contrairement aux véhicules à essence, même si le feu est éteint, la batterie d'une voiture électrique a encore de l'énergie stockée. Les conseils de Tesla suggèrent qu'il est préférable de laisser le feu s'éteindre plutôt que de continuer à essayer de l'éteindre.Selon certaines sources, dans le passé, le PDG de Tesla, Elon Musk, aurait rejeté les appels des ingénieurs de Tesla à ajouter un meilleur contrôle de sécurité lorsqu'un véhicule a l'Autopilot activé, comme des caméras de suivi des yeux ou des capteurs supplémentaires sur le volant. Il aurait dit que la technologie est "inefficace". Plus tard, en 2018, il a déclaré que Tesla publierait régulièrement des données de sécurité sur sa fonction Autopilot, mais a ajouté que la couverture médiatique "négative" à son sujet pourrait persuader les clients de ne pas l'utiliser.« Lorsqu'il y a un accident grave, c'est presque toujours, en fait peut-être toujours, le cas qu'il s'agit d'un utilisateur expérimenté, et le problème est plutôt celui de la complaisance », a déclaré Musk lors d'un appel aux investisseurs en mai 2018. « Ils s'y habituent tout simplement trop. Cela a tendance à être plus un problème. Ce n'est pas un manque de compréhension de ce que l'Autopilot peut faire. C'est les conducteurs qui pensent en savoir plus sur l'Autopilot qu'ils ne le font », a-t-il ajouté. Samedi, après l'accident, Musk, a tweeté le rapport sur les données d'accidents de la société pour le premier trimestre 2021.Il a affirmé qu'un conducteur de Tesla avec l'Autopilot enclenché a 10 fois moins de risques d'avoir un accident qu'un conducteur au volant d'un véhicule moyen. Cela dit, notons qu'il y a un mois, en remettant en cause les capacités de l'Autopilot, le NTSB a accusé Tesla de commercialiser un système d'aide à la conduite inachevé et défaillant. Elle a également attaqué son agence sœur, la NHTSA, pour sa réglementation permissive des systèmes d'aide à la conduite. Le NTSB réclame une réglementation plus stricte en la matière.Autrement dit, elle réclame des exigences fédérales plus strictes pour la conception et l'utilisation des systèmes de conduite autonome sur les routes publiques. Par ailleurs, Tesla continue de modifier ses voitures électriques pour, selon lui, les rendre plus faciles à utiliser. La dernière en date est la suppression de certaines fonctions autrefois accessibles via des boutons (ou tiges), comme le levier de vitesse, pour les intégrer directement à l'écran tactile du tableau de bord. La NHTSA dit que cela ne viole aucune règle, mais beaucoup d'analystes pensent qu'il s'agit d'une « très mauvaise idée ».Quel est votre avis sur le sujet ?