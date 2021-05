Des fonctionnalités limitées au lieu de la désactivation du compte

Vous ne pourrez plus accéder à votre liste de discussion, mais vous pourrez toujours répondre aux appels téléphoniques et vidéo entrants. Si les notifications sont activées, vous pouvez appuyer dessus pour lire ou répondre à un message ou rappeler un appel téléphonique ou vidéo manqué.

Après quelques semaines de fonctionnalité limitée, vous ne pourrez plus recevoir d'appels entrants ou de notifications, et WhatsApp cessera d'envoyer des messages et des appels sur votre téléphone.

En affirmant qu'elle ne supprimera ni ne désactivera les comptes des utilisateurs, WhatsApp revient sur une décision antérieure qui donnait à ses utilisateurs un ultimatum sévère pour accepter de partager leurs données avec Facebook s'ils veulent continuer à utiliser leur compte ou, comme alternative, pour supprimer leurs comptes. Les mises à jour de la politique poussées par WhatsApp depuis le début de l'année 2021 montrent un changement à 180 degrés par rapport à la politique de confidentialité de l'année dernière qui permettait aux utilisateurs de choisir de ne pas voir les informations de leur compte partagées avec Facebook.Les sociétés de Facebook qui peuvent accéder aux données des utilisateurs de WhatsApp après les changements de confidentialité de cette année comprennent Facebook, Facebook Payments, Onavo, Facebook Technologies et CrowdTangle. « Nous pouvons utiliser les informations que nous recevons d'eux, et ils peuvent utiliser les informations que nous partageons avec eux, pour aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos services et leurs offres, y compris les produits de la société Facebook », explique WhatsApp.WhatsApp a publié sur son site Web, précisant aux utilisateurs la date limite du 15 mai 2021 pour accepter les nouvelles modifications de la confidentialité et affirmant que « personne ne verra son compte supprimé ou ne perdra de fonctionnalité » en raison de la mise à jour de la politique. « Nous avons passé les derniers mois à fournir plus d'informations sur notre mise à jour aux utilisateurs du monde entier. Pendant ce temps, la majorité des personnes qui l'ont reçue ont accepté la mise à jour et WhatsApp continue de se développer », a déclaré WhatsApp dans un communiqué.Les utilisateurs continueront à recevoir des rappels pour accepter de partager leurs données avec Facebook pendant les prochaines semaines, des rappels qui finiront par devenir persistants. « À ce moment-là, vous rencontrerez des fonctionnalités limitées sur WhatsApp jusqu'à ce que vous acceptiez les mises à jour », ajoute la société.Comme le précise la déclaration de WhatsApp, les utilisateurs qui n'accepteront pas les mises à jour de confidentialité verront progressivement les fonctionnalités de leur compte restreintes :La société a également souligné les changements auxquels les utilisateurs doivent s'attendre lorsque les rappels de mise à jour de la politique de confidentialité deviendront persistants.Toutefois, les utilisateurs de WhatsApp qui décideront de migrer vers une autre plateforme de messagerie pouront télécharger un rapport de leur compte et exporter leur historique de chat en utilisant leur appareil iOS ou Android. Ceux qui souhaitent également supprimer leur compte utilisateur avant de changer de plateforme peuvent le faire en suivant ces instructions étape par étape fournies par WhatsApp pour les utilisateurs d'Android, d'iPhone ou de KaiOS.« La suppression de votre compte est quelque chose que nous ne pouvons pas annuler car elle efface votre historique de messages, vous retire de tous vos groupes WhatsApp et supprime vos sauvegardes WhatsApp », a ajouté la société.Bien que les utilisateurs ne verront pas leurs comptes désactivés pour ne pas avoir accepté de partager leurs données avec Facebook, la société leur a rappelé qu'ils seraient automatiquement supprimés après 120 jours d'inactivité, conformément à la politique actuelle de suppression des comptes inactifs de WhatsApp.Source : WhatsApp ( 1 Qu'en pensez-vous ?