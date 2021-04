À ce jour, plus de 8 000 cryptomonnaies ont été lancées. Contrairement aux actifs traditionnels comme les actions, les recherches ont montré que les investissements dans les cryptomonnaies sont associés à un niveau d'incertitude considérablement plus élevé. Le prix du bitcoin est passé de 7 200,17 dollars à 29 374,15 dollars entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, ce qui correspond à un rendement de plus de 300 % en un an.Il est intéressant de noter que la forte augmentation des prix des cryptomonnaies survient à une période où l'incertitude sur le marché des monnaies traditionnelles a augmenté en raison des énormes quantités d'argent que les gouvernements du monde entier ont décidé de fournir pour tenter d'aider les économies qui sont au bord de l'effondrement en raison de la crise mondiale du covid-19 en cours.Certains pensent que la dernière envolée de la valeur du bitcoin s’explique en partie par l’arrivée sur le marché des acteurs importants comme la Bank of New York Mellon, qui a déclaré en février qu'elle avait formé une nouvelle unité pour aider les clients à détenir, transférer et émettre des actifs numériques. Il y a également Tesla, qui a déclaré avoir investi plus d'un milliard de dollars dans le bitcoin, et Mastercard.Cependant, un article de recherche récemment publié par Klaus Grobys, de l'Université de Vaasa, et Juha Junttila, de l'Université de Jyväskylä, dans le Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, explore une nouvelle piste, à savoir quelles sont les forces motrices de l'évaluation des cryptomonnaies.Dans leur analyse, les deux chercheurs ont examiné le rôle du comportement spéculatif sur les marchés des cryptomonnaies, c'est-à-dire la demande de type loterie. Leur étude utilise un ensemble de 20 cryptomonnaies pour mettre en œuvre l'analyse de l'effet dit MAX sur la période janvier 2016-décembre 2019. Ces cryptomonnaies présentaient les capitalisations boursières les plus élevées.Leurs résultats indiquent que le portefeuille de cryptomonnaies qui a affiché le log-rendement quotidien le plus faible au cours de la semaine précédant la formation du portefeuille génère, en moyenne, des rendements significativement plus élevés que le portefeuille de cryptomonnaies qui a affiché le log-rendement quotidien le plus élevé au cours de la semaine précédant la formation du portefeuille. Cependant, les chercheurs notent que ce résultat est basé sur une analyse de portefeuille.Les auteurs suggèrent également une toute nouvelle méthodologie statistique pour calculer l'ajustement du risque des payoffs qui repose sur des blocs bootstraps utilisant des longueurs de blocs totalement différentes. Ils montrent que leur nouvelle méthodologie statistique présente certains avantages, car elle garantit, non seulement, que les régimes latents du premier ou du second moment dans le processus de génération des données sont préservés, mais également, que des informations précieuses dans les données ne sont pas perdues.En outre, les auteurs explorent les probabilités de transition qui répondent à la question de savoir quelle est la probabilité qu'une seule cryptomonnaie présente un rendement extrême dans la période qui suit la formation du portefeuille. À cet égard, leurs conclusions indiquent que les cryptomonnaies qui ont connu des rendements positifs extrêmes dans le passé sont plus susceptibles de générer des rendements positifs extrêmes à l'avenir que des rendements négatifs extrêmes. Ce qui emmène les auteurs à dire que les attentes des investisseurs dans les cryptomonnaies semblent être rationnelles.Les Chercheurs affirment que leurs résultats sont également intéressants d'un point de vue théorique, car ils suggèrent que des mécanismes comportementaux similaires du comportement sous-jacent des investisseurs observés pour les marchés boursiers sont présents même sur les marchés financiers numériques.« Des études antérieures ont montré que l'inversion et la taille des rendements à court terme sont prises en compte dans la section transversale des rendements attendus des cryptomonnaies. Un autre courant de recherche récent a montré que 50 % du chiffre d'affaires du bitcoin est associé à des activités criminelles. Notre étude est la première à démontrer qu'un comportement de type loterie est également une force motrice importante qui joue un rôle dans l'évaluation des cryptomonnaies », déclare le Dr Klaus Grobys.« Le comportement de type loterie pourrait également expliquer une partie de la hausse fulgurante de la valeur de certains segments des marchés des cryptomonnaies observée très récemment », souligne le professeur Juha Junttila.« Un bon exemple de ce type de comportement de pari est le cas du forum Wallstreetbets disponible sur le site de médias sociaux Reddit. Dans ce forum, l'augmentation soudaine du nombre de micro-investisseurs investissant dans certaines actions individuelles a entraîné une hausse considérable de la valorisation de ces actions, et les facteurs fondamentaux de fixation des prix (comme les performances économiques futures attendues de l'entreprise en question) ont perdu leur rôle dans le comportement de fixation des prix, du moins à court terme », dit-il.« Ce type de comportement a également été observé sur les marchés des cryptomonnaies, de sorte que le comportement MAX sur les marchés des cryptomonnaies peut également être le reflet de ce type d'activités au niveau des micro-investisseurs. De toute évidence, nos résultats actuels méritent un examen beaucoup plus approfondi dans un avenir proche », a ajouté Junttila.Ce rapport arrive au moment où la confiance vis-à-vis de la cryptomonnaie s'accroît, car de grands groupes industriels et financiers ont commencé ou prévoient de l'adopter. Selon des rapports en début mars, Goldman Sachs aurait redémarré son bureau de négociation de devises numériques et devrait commencer par négocier des contrats à terme sur le bitcoin et des contrats à terme non livrables pour ses clients dès mars.Citi a expliqué que les récentes performances du bitcoin s'expliquent par l'implication croissante des investisseurs institutionnels au cours des dernières années, contrastant avec l'importance accordée aux investisseurs particuliers pendant la majeure partie de la dernière décennie. « Il existe une foule de risques et d'obstacles qui entravent le progrès du bitcoin », ont déclaré les analystes de Citi. « Mais la mise en relation de ces obstacles potentiels avec les opportunités permet de conclure que le bitcoin est à un point de basculement », ont-ils ajouté.Source : Rapport d’étude Que pensez-vous de cette étude ?Êtes-vous d’accord avec la conclusion selon laquelle un comportement de type loterie est une force motrice importante dans l'évaluation des cryptomonnaies ?