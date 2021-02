La capitalisation boursière du Bitcoin dépasse désormais 1000 milliards de dollars

Jusqu'où le coût du bitcoin va-t-il grimper et quels sont les risques pour l'avenir ?





Le bitcoin continue de faire des millionnaires depuis le mois de décembre dernier, où le coût de la cryptomonnaie a atteint pour la seconde fois les 20 000 dollars et semble ne plus vouloir s'arrêter. En effet, le Bitcoin a atteint une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars, après avoir atteint un nouveau record vendredi. Le Bitcoin s'échangeait à un peu moins de 54 000 dollars par pièce vendredi lorsqu'elle a atteint le nouveau niveau. Il est passé au-dessus de 55 000 dollars plus tard dans la journée, ce qui équivaut à un gain quotidien de 8 %.À l'heure actuelle, il semble exister sur le marché des cryptomonnaies, en particulier celui du Bitcoin, une frénésie et un enthousiasme sans précédent qui poussent tout le monde, entreprises comme particuliers, à investir massivement dans la cryptomonnaie. Entre Tesla d'Elon Musk, qui a récemment investi plus d'un milliard de dollars dans le Bitcoin, et Mastercard BNY Mellon, qui devraient bientôt commencer à l'accepter comme moyen de paiement, la confiance vis-à-vis de la cryptomonnaie s'accroît. Avant la récente flambée, l'actif numérique n'avait jamais dépassé 20 000 dollars.Notons que BNY Mellon, ou Bank of New York Mellon, est la plus ancienne banque des États-Unis. « Le bitcoin a commencé à devenir si important qu'il crée sans doute sa propre demande, alors que les entreprises et les institutions commencent à faire des incursions dans un domaine qu'elles n'auraient pas touché quelques mois auparavant », a déclaré Jim Reid, stratégiste de recherche à la Deutsche Bank. « Ironiquement, elle est en train de devenir une classe d'actifs crédible pour beaucoup en se ralliant à tant de choses récemment et en obtenant un soutien institutionnel croissant ».Ainsi, la cryptomonnaie la plus populaire au monde a atteint un record vendredi, la propulsant pour la première fois à une valeur de marché supérieure à 1000 milliards de dollars. Sur la base des prix suivis par CoinDesk, un seul bitcoin a fait un bond à un record de 53 910,44 dollars, soit une augmentation de 4 %, un peu plus tôt dans la journée du vendredi, ce qui a porté brièvement la capitalisation boursière du Bitcoin à un sommet de 1 002 547 798 785 de dollars. Plus tard, le prix a bondi à 55 664 dollars, soit un gain quotidien de 8 %, et de plus de 85 % depuis le début de 2021.En comparaison, le prix de l'or, contre lequel le bitcoin est souvent en concurrence pour les dollars d'investissement, a baissé de près de 6 % jusqu'à présent depuis le début de l'année. En revanche, l'indice S&P 500 affiche un gain de 4,5 % depuis le début de l'année, l'indice Dow Jones Industrial Average est en hausse de 3,3 % et l'indice Nasdaq Composite Index affiche un gain de plus de 8 % depuis le début de l'année. Les investisseurs et les entrepreneurs favorables au bitcoin ont célébré cette étape à travers des déclarations sur les médias sociaux.« Du livre blanc à plus de 1000 de dollars. Bitcoin mange l'or vivant », a déclaré Cameron Winklevoss, de Gemini, sur Twitter. « Le prix du bitcoin atteignant le billion de dollars est la nouvelle la plus excitante de cette année », a déclaré Naeem Aslam, analyste en chef du marché chez AvaTrade. « C'était une longue attente et le fait est que nous ne sommes qu'à 10 fois la limite du marché de l'or », a-t-il ajouté. Pour rappel, la valeur du marché, qui est également appelée capitalisation boursière, est calculée en multipliant le prix d'un bitcoin par le nombre total créé.Selon les analystes, bien que la comparaison ne soit pas parfaite, la valeur marchande de 1000 milliards de dollars rendrait le bitcoin plus cher que toutes les actions du monde, à l'exception d'une poignée d'entre elles. Tesla, par exemple, a une capitalisation boursière d'environ 700 milliards de dollars, tandis qu'Apple, le fabricant de l'iPhone, est évaluée à plus de 2 000 milliards de dollars. La hausse du Bitcoin s'est étendue aux actions liées à la cryptographie, comme Silvergate Capital Corp, qui a augmenté de 8,2 %, Riot Blockchain, qui a augmenté de 13,5 %, et le Marathon Patent Group, qui a augmenté de 7,3 %.Les actions d'Overstock.com, un détaillant en ligne et un investisseur dans les technologies de la blockchain ont gagné 4,1 % ; tandis que MicroStrategy Inc, un acheteur de bitcoins et une entreprise de logiciels de veille économique, a progressé de 4,1 %.Les gains du Bitcoin ont été alimentés par des signes d'acceptation par les principaux investisseurs et entreprises. Actuellement, toutes les pièces numériques combinées ont un plafond de marché d'environ 1,7 milliard de dollars. Pour beaucoup, il n'y a aucun doute que le coût du bitcoin va continuer de grimper, certains s'attendent même à des hausses à deux chiffres dans les prochaines semaines. « Si vous croyez vraiment que le bitcoin a de la valeur, alors il y a encore beaucoup d'avantages », a déclaré John Wu, président d'AVA Labs, une plateforme open source pour la création d'applications financières utilisant la blockchain.« Si vous regardez l'or, sa valeur de marché est plafonnée à 9 ou 10 000 milliards de dollars. Même si le bitcoin atteint la moitié de la capitalisation boursière de l'or, cela représente une croissance de 4x, soit 200 000 dollars. Je ne sais donc pas quand il cessera de monter », a-t-il ajouté. D'autres, plus enthousiastes, se lancent déjà dans une concurrence avec les plus grandes valeurs boursières de l'industrie technologique. « La prochaine étape sera de dépasser Alphabet Inc, actuellement évalué à 1 431 milliards de dollars », a déclaré Jacob Skaaning, gestionnaire de portefeuille du fonds crypto ARK36.« Il y aura probablement de grandes fluctuations en cours de route, mais je suis toujours très optimiste et je pense que la tendance à la hausse se poursuivra pour le moment », a-t-il ajouté. Si certains sont "excités", si l'on peut le dire ainsi, en pensant à la prochaine étape, il y a néanmoins de nombreux analystes et investisseurs qui restent sceptiques face à cet actif numérique très volatil, peu réglementé et peu utilisé dans le commerce. Par exemple, les analystes de JP Morgan ont déclaré que les prix actuels de bitcoin étaient bien supérieurs aux estimations de la juste valeur.« L'adoption généralisée augmente la corrélation de bitcoin avec les actifs cycliques, qui augmentent et diminuent avec les changements économiques, réduisant ainsi les avantages de la diversification dans la cryptographie », a déclaré la banque d'investissement dans un mémo. « Les actifs chiffrés continuent de se classer comme la couverture la plus faible pour les retraits importants des actions, avec des avantages de diversification douteux à des prix jusqu'ici bien supérieurs aux coûts de production, tandis que les corrélations avec les actifs cycliques augmentent à mesure que la propriété de ces actifs est généralisée », a-t-elle ajouté.D'autres investisseurs ont déclaré cette semaine que la volatilité du Bitcoin constitue un obstacle à sa généralisation en tant que moyen de paiement. Jeudi, le patron de Tesla, Elon Musk, dont les tweets ont alimenté le rallye du bitcoin, a déclaré que posséder la pièce numérique n'était qu'un peu mieux que détenir de l'argent liquide. Il a également défendu l'achat récent de 1,5 milliard de dollars de bitcoin par Tesla, qui a suscité l'intérêt général pour la monnaie numérique. Par ailleurs, les partisans du Bitcoin soutiennent que la cryptomonnaie est de l'"or numérique".Selon eux, il peut se couvrir contre le risque d'inflation déclenché par les plans de relance massifs des banques centrales et des gouvernements destinés à contrer le Covid-19. Pourtant, selon JP Morgan, il faudrait qu'un bitcoin atteigne 146 000 dollars sur le long terme pour que sa capitalisation boursière soit égale à l'investissement total du secteur privé dans l'or via les fonds négociés en bourse ou les barres et pièces. Enfin, l'Ethereum a aussi atteint un sommet historique de 1 974,99 dollars vendredi, et a connu une dernière hausse de 1,2 % à 1 961,32 dollars, après le lancement de ses contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que le coût du bitcoin va continuer à grimper ?Pensez-vous qu'il existe un risque que le coût chute brusquement comme en 2017 ?