Ray Dalio a exprimé dernièrement la crainte que le gouvernement américain n'interdise complètement le Bitcoin s'il connaît trop de succès. Pour l'instant, il échappe à tout contrôle gouvernemental et des banques centrales. Il est actuellement la monnaie numérique la plus populaire en matière du nombre d'utilisateurs et en matière de valeur marchande, et beaucoup le considèrent comme une réserve alternative sûre de richesse. Le nombre d'adeptes et de mineurs du Bitcoin augmente chaque mois et depuis l'année dernière, de grandes entreprises, y compris des banques, ont commencé à l'adopter.Dalio a déclaré que l'histoire de l'argent suggérait que les décideurs politiques voudraient s'attaquer aux monnaies alternatives qui pourraient contester la domination du dollar. D'après son analyse, le Bitcoin pourrait subir le même sort que l'or il y a près de cent ans. « Dans les années 30, pendant la guerre, parce que les liquidités et les obligations étaient de si mauvais investissements par rapport à d'autres choses, il y a eu un mouvement vers ces autres choses, puis le gouvernement les a interdites. Ils ont mis l'or hors la loi », a déclaré Dalio à Yahoo Finance mercredi.« Je pense qu'il serait très probable que, dans certaines circonstances, la monnaie [Bitcoin] soit mise hors la loi comme l'or l'a été », a-t-il déclaré, en référence à la décision du gouvernement d'interdire aux gens de détenir de l'or à titre privé dans les années 1930. Selon le milliardaire, le Bitcoin avait "fait ses preuves" au cours de la dernière décennie et il est désormais assimilé à de l'"argent numérique". Ainsi, il pense que le succès du Bitcoin pourrait représenter un danger pour les gouvernements. « Ils ne veulent pas que d'autres monnaies fonctionnent ou soient en concurrence, car les choses peuvent devenir incontrôlables », a-t-il déclaré.En outre, Dalio a déclaré que les débats actuels entre les décideurs politiques en Inde sur l'interdiction totale du Bitcoin pourraient annoncer une tendance croissante. « Je soupçonne qu'il serait très difficile de résister à ce type d'action », a-t-il dit. En effet, des efforts sont en cours dans le pays pour interdire l'utilisation des cryptomonnaies. « Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert en la matière », a déclaré Dalio. « Mais, il y a tout un chemin. Ma compréhension, de la part de personnes qui sont dans la surveillance du gouvernement et ainsi de suite, est que oui, ils peuvent le suivre. Ils peuvent savoir qui s'en occupe ».Cependant, si la rumeur d'une interdiction circule, les régulateurs américains n'ont pas indiqué qu'ils cherchaient à interdire totalement le bitcoin, dont le coût continue de grimper, s'échangeant au moment de la rédaction de cet article à 57 632 dollars. Toutefois, de nombreux investisseurs affirment que le bitcoin ne doit pas être considéré comme une monnaie, mais plutôt comme un actif spéculatif. Certaines personnalités influentes, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen, ont suggéré que les réglementations soient renforcées, en raison des craintes que les cryptomonnaies soient utilisées pour financer le trafic de drogue et le terrorisme.Dalio a également déclaré que le succès du Bitcoin vient du fait qu'il n'a jamais été piraté. « Il a donc, dans l'ensemble, fonctionné sur une base opérationnelle. Il s'est constitué un public important. Il s'agit d'une alternative, en un sens, de stockage de la richesse ». Par ailleurs, d'autres analystes estiment qu'il serait assez difficile pour le gouvernement américain d'interdire efficacement le Bitcoin. « Bien qu'il y ait une préoccupation ou un risque autour de la réglementation du Bitcoin, il est très peu probable que même un effort concerté entre différents pays et différentes banques centrales pourrait réellement fermer le Bitcoin », ont-ils déclaré.« Cela n'est pas technologiquement possible. Mais il existe des moyens de réglementer le bitcoin ». De son côté, bien qu'il n'ait pas mentionné une interdiction, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a mis en garde à plusieurs reprises contre les cryptomonnaies comme le Bitcoin. « Elles sont très volatiles et ne sont donc pas vraiment des réserves de valeur utiles, et elles ne sont soutenues par rien », a déclaré Powell lors d'une table ronde virtuelle sur la banque numérique lundi dernier. « C'est plus un actif spéculatif qui est essentiellement un substitut de l'or plutôt que du dollar ».Que pensez-vous des propos de Ray Dalio ?Pensez-vous que le gouvernement américain puisse interdire le Bitcoin ?Selon vous, une action coordonnée à l'échelle mondiale permettrait-elle d'interdire les cryptomonnaies ?