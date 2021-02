L'énergie nucléaire doit surmonter une réputation fâcheuse acquise par l'association avec la bombe atomique et les catastrophes radioactives. Bill Gates est néanmoins d’avis que c’est un défi à relever pour plusieurs raisons : primo, l'exploitation des centrales nucléaires ne produit aucune émission de gaz à effet de serre ; secundo, les nouvelles innovations dans la technologie nucléaire rendent l'énergie nucléaire plus sûre et plus abordable que toutes les autres formes d’énergies.L'énergie nucléaire a longtemps eu la réputation d'être dangereuse : les premières innovations dans le domaine de l'énergie nucléaire ont été faites dans la foulée de la bombe nucléaire et au cours des dernières décennies, des catastrophes très médiatisées se sont produites. La fusion de la centrale de Tchernobyl en 1986 en Ukraine et l'accident de la centrale de Fukushima Daiichi en 2011 au Japon en sont des illustrations. Mais si ces catastrophes attirent beaucoup d'attention, Bill Gates souligne la sécurité relative de l'énergie nucléaire au fil du temps : « Le nucléaire a en fait été plus sûr que toute autre source de production d'énergie. Vous savez, les centrales au charbon, les particules de charbon, les gazoducs qui explosent. Les décès par unité de puissance sur ces autres approches sont beaucoup plus élevés. »« Une nouvelle génération de centrales de production d’énergie nucléaire apporte réponse au problème de coût des centrales électriques et révolutionne en même temps l’aspect sécurité », ajoute-t-il. Les innovations consistent en l'utilisation de sodium liquide au lieu d'eau pour refroidir le réacteur à une pression plus basse. Cela peut aider à éviter les fusions et permet également aux centrales nucléaires d'être plus petites et donc plus simples à construire.La position de Bill Gates ravive le débat sur la question du choix de l’énergie nucléaire plutôt que de l’énergie solaire ou éolienne. Étant donné les objectifs de réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035, le choix du nucléaire ne semble pas le plus judicieux quand on sait qu’un nouveau réacteur nucléaire prend en moyenne 15 ans entre la planification et l'exploitation. De plus, l’option du nucléaire pose d’autres problèmes comme ceux de prolifération des armes et de gestion des déchets. Les énergies renouvelables (soleil, vent) seraient donc l’option la plus viable. Bill Gates souligne néanmoins un obstacle majeur à leur mise en œuvre sur des projets de production d’importantes quantités d’énergie électrique : la recherche actuelle ne sait pas créer une batterie qui réponde aux besoins en alimentation de réseaux électriques entiers.C’est la raison pour laquelle on risque de voir de petites centrales nucléaires en complément de sources intermittentes comme les centrales solaires et éoliennes. TerraPower, fondée par Bill Gates en 2006 et son partenaire GE Hitachi Nuclear Energy, un fournisseur de réacteurs nucléaires avancés et de services nucléaires, prévoient de commercialiser des stations de ce type appelées Natrium dans le courant de cette décennie.Le positionnement de Bill Gates dans la filière cache aussi l’intention de persuader les leaders américains de prêter plus attention à la recherche dans le domaine l’énergie nucléaire. L’objectif : maintenir les États-Unis à leur place de leader dans la recherche liée à l'énergie nucléaire et provoquer une adoption encore plus importante des technologies du nucléaire parmi lesquelles celles dites avancées comme le concept mis en avant par le projet TerraPower.TerraPower a, le 22 septembre 2015, signé un accord avec China National Nuclear Corporation (CNNC) pour développer son réacteur à onde progressive. Mais la guerre commerciale qui a éclaté entre les États-Unis et la Chine et les restrictions à l’exportation mises en place par l’administration Trump ont empêché TerraPower de tester sa technologie en Chine.Les partisans de l’énergie nucléaire sont d’avis qu’il y a une nécessité de bâtir des centrales nucléaires pour remplacer les centrales à gaz et au charbon et répondre aux besoins en électricité. Mais les opposants au nucléaire estiment que les coûts liés aux réacteurs nucléaires sont encore énormes. De ce fait, ils considèrent que le nucléaire ne constitue pas une solution viable économiquement, sans parler des risques de sécurité et le problème des déchets nucléaires. Pour eux, les énergies renouvelables sont plus viables, car leur coût a été réduit de façon massive lors des 20 dernières années, une tendance qui devrait se suivre lors des prochaines années.L’énergie nucléaire est-elle l’idéal en matière de sûreté et de propreté pour apporter réponse aux besoins de la planète ?Faut-il encourager la recherche en la matière ?Énergie nucléaire vs énergies renouvelables (solaire, éolien) : de quel bord êtes-vous ? Pourquoi ?