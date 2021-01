YouTube a temporairement interdit le président Donald Trump de mettre sur sa chaîne de nouvelles vidéos ou des flux en direct après que des contenus antérieurs ont violé les politiques d'incitation à la violence, a déclaré la société mardi en fin de journée. La chaîne ne peut pas être mise à jour pendant au moins sept jours - qui peuvent être prolongés -, et le contenu précédent incriminé avait été supprimé, a déclaré YouTube dans un communiqué, sans donner de détails sur la vidéo qui a provoqué le changement.YouTube a pris des mesures à l'encontre du président Donald Trump, rejoignant un chœur de sociétés de médias sociaux limitant la présence du président sur leurs plateformes à la suite de l’émeute meurtrière qui a envahi le Capitole la semaine dernière. Le média social a retiré une nouvelle vidéo mise en ligne sur le compte du président Trump pour avoir violé les politiques de contenu de la société en matière d'incitation à la violence. Le compte a également été mis en "grève" et a perdu sa capacité à mettre en ligne de nouveaux contenus pendant au moins une semaine.« Après un examen minutieux, et à la lumière des préoccupations concernant le risque de violence, nous avons retiré les nouveaux contenus téléchargés sur la chaîne de Donald J. Trump et nous avons lancé une "grève" pour violation de nos politiques d'incitation à la violence », a déclaré une porte-parole de YouTube dans un communiqué. « En conséquence, conformément à notre système de "grève" de longue date, la chaîne est désormais empêchée d’uploader de nouvelles vidéos ou de nouveaux flux en direct pendant au moins sept jours - qui peuvent être prolongés ».Trump a été accusée par les démocrates et certains républicains - dont la républicaine N° 3 de la Chambre, la députée Liz Cheney - d'inciter à la violence au Capitole. « Le président des États-Unis a convoqué cette foule, a rassemblé la foule et a allumé la flamme de cette attaque. Tout ce qui a suivi est de sa faute », a déclaré Cheney dans une déclaration mardi. « Il n'y a jamais eu de plus grande trahison de sa fonction et de son serment à la Constitution de la part d'un président des États-Unis », a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle était favorable à sa mise en accusation.Cependant, mardi, Trump a rejeté toute responsabilité dans l'incitation à l'émeute qui a tué cinq personnes, dont un officier de police du Capitole qui est mort après avoir été blessé lors d'affrontements physiques et une femme qui a été mortellement abattue par la police alors qu'une foule tentait de pénétrer dans une partie du bâtiment.Le nouveau syndicat de Google et de sa société mère Alphabet a rédigé une lettre ouverte virulente à l'attention des dirigeants de YouTube, accusant la plateforme d'encourager le fascisme et de ne pas agir à la suite du siège du Capitole américain par les émeutiers pro-Trump. Le syndicat, qui a été officiellement formé il y a moins de deux semaines et comprend environ 400 employés, a publié la lettre ouverte jeudi.Dans leur lettre, les employés ont demandé à la société d’interdire Trump de la plateforme de manière permanente. YouTube a déclaré la semaine dernière avoir supprimé la vidéo où le président exhortait ses partisans émeutiers à rentrer chez eux tout en les encourageant, et qui contenait également des informations erronées sur les résultats des élections, mais le syndicat a déclaré que la réponse de YouTube à l’émeute du Capitole était “terne” et a exhorté les dirigeants de YouTube à prendre des mesures plus fortes.« Nous savons que les réseaux sociaux ont encouragé le mouvement fasciste grandissant aux États-Unis et nous sommes particulièrement conscients que YouTube, un produit d’Alphabet, a joué un rôle clé dans cette menace croissante, qui a reçu une réponse insuffisante de la part des dirigeants de YouTube », a écrit le syndicat.Les entreprises de médias sociaux ont tenté d’éviter une répétition de la violence qui a éclaté lorsqu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain lors du vote pour confirmer la victoire électorale du président élu Joe Biden, il y a une semaine. Twitter a carrément interdit le président Trump la semaine dernière, après l’avoir suspendu pour 12h. Facebook a d'abord empêché Trump de publier sur Facebook et Instagram pendant 24 heures, avant que le PDG Mark Zuckerberg n'annonce des mesures encore plus strictes jeudi matin, qui incluent la suspension indéfinie de son compte pour au moins les semaines à venir.Google et Apple ont coupé l’accès de Parler – une plateforme de médias sociaux privilégiée par de nombreux partisans de Trump, qui a vu monter rapidement le nombre d’utilisateurs en faveur des interdictions des réseaux traditionnels *– à leurs app stores en week-end dernier afin de protéger la sécurité des utilisateurs sur leurs magasins en ligne. Amazon a également suspendu le service d'hébergement Web de Parler, ce qui lui vaut un procès intenté par le réseau social pour violation de la loi antitrust et le non-respect d’un accord contractuel.Alors que Facebook et Twitter n’ont pas tardé à prendre des mesures contre Trump à la suite de l’attaque, YouTube a adopté une approche plus docile. Au lieu de s’adresser spécifiquement à Trump, la société a déclaré qu’elle lancerait une grève sur tout compte publiant des vidéos faisant de fausses déclarations sur la fraude électorale. Selon les règles de YouTube, trois avertissements sur une période de 90 jours entraînent le renvoi définitif de la plateforme. Le premier avertissement s’accompagne d’une interdiction d’une semaine de publier du contenu. Le deuxième avertissement s’accompagne d’une interdiction de deux semaines.YouTube a d’abord annoncé la mise à jour de la politique en décembre, qui interdit tout contenu visant à diffuser des informations erronées sur les résultats des élections de 2020 en promouvant des théories fausses sur les votes frauduleux ou d'autres affirmations non vérifiées. Mais il a accordé une période de grâce avant que les contrevenants ne soient sanctionnés par son système de "grève". La période de grâce devait expirer le jour de l’inauguration le 20 janvier, mais a été déplacée après l’émeute du Capitole.En plus de suspendre la chaîne du président, YouTube a également désactivé indéfiniment les commentaires sur les vidéos de Trump en raison de « préoccupations constantes concernant la violence », ce qui a été fait par le passé sur d'autres chaînes avec des « préoccupations de sécurité dans la section des commentaires ».YouTube aurait également supprimé le contenu de la chaîne officielle de la Maison-Blanche. Deux vidéos qui se trouvaient sur la page officielle de la Maison-Blanche sur YouTube plus tôt mardi - une où Trump s'adressait à des journalistes, et une autre où il faisait des remarques lors de son déplacement sur le chantier du mur de la frontière - auraient depuis été retirées.Vendredi, YouTube a déclaré avoir interdit la chaîne du populaire podcast "War Room" de Steve Bannon, après qu'elle a violé à plusieurs reprises les règles de la plateforme. L'interdiction est intervenue quelques heures après que Rudy Guiliani, l'avocat personnel du président Donald Trump, a été invité à l'émission suite à la violente insurrection au Capitole.« Conformément à notre système de grève, nous avons mis fin à la chaîne "War room" de Steve Bannon et à une chaîne associée pour avoir violé à plusieurs reprises nos lignes directrices communautaires », a déclaré un porte-parole de YouTube dans un communiqué. Mais le président Trump a affirmé mardi que son interdiction des médias sociaux était une « erreur catastrophique » et a qualifié les entreprises de la Big Tech d'horribles.Source : YouTube Que pensez-vous de cette interdiction ?Selon vous, pourquoi la suspension de Trump sur YouTube est intervenue avec du retard, alors que l’application Parler a été retirée de Play Store depuis vendredi ?Quelle sera la suite de toutes ces interdictions, y compris les interdictions permanentes, après le mandat de Trump, selon vous ?