Un fournisseur de longue date d'Apple accusé de recourir au travail forcé des Ouïghours en Chine, Les travailleurs ayant le choix entre le travail forcé ou l'envoi dans des centres de détention 0PARTAGES 2 0 Selon une nouvelle allégation, l'un des plus anciens et des plus connus fournisseurs de verre pour iPhone aurait recours au travail forcé des musulmans. Amazon et Tesla s'approvisionneraient également en pièces détachées auprès de ce fournisseur chinois. Le Tech Transparency Project (TTP) a trouvé des documents détaillant comment Lens Technology, le fournisseur en question, utilise des milliers de travailleurs ouïghours de la région à prédominance musulmane du Xinjiang dans ses usines.



Lens Technology est l'une des cinq entreprises au moins liées à la chaîne d'approvisionnement d'Apple qui ont maintenant été citées dans des allégations de travail forcé dans la région du Xinjiang, selon des groupes de défense des droits de l'homme. Les rapports sur la nouvelle affaire de travail forcé des Ouïghours décrivent Lens Technology comme un partenaire majeur et de longue date d'Apple, dont l'histoire remonte aux "premiers jours" de la production de l'iPhone.





Les documents découverts par le TTP suggèrent que le fournisseur de gadgets en verre pour les smartphones d’Apple a utilisé la minorité musulmane ouïghoure, qui avait le choix entre travailler dans l'usine de l'entreprise ou être envoyée dans des centres de détention qui ont été assimilés à des camps de concentration dans de précédents rapports. L'enquête cite le rapport du journal chinois Global Times et les dossiers du gouvernement (en chinois), qui montreraient que Lens Technology a envoyé des milliers de travailleurs du Xinjiang pour travailler dans ses usines de la province du Hunan dans le cadre d'un programme de "réduction de la pauvreté" mené par la Chambre de commerce de la ville de Suzhou dans le Xinjiang.



« Nos recherches montrent que l'utilisation du travail forcé par Apple dans sa chaîne d'approvisionnement va bien au-delà de ce que la société a reconnu », a dit Katie Paul, directrice du Tech Transparency Project dans une déclaration. « Apple prétend prendre des mesures extraordinaires pour surveiller sa chaîne d'approvisionnement pour de tels problèmes, mais les preuves que nous avons trouvées étaient ouvertement disponibles sur Internet ».



Les produits Apple comprennent des milliers de composants qui sont fabriqués par des fournisseurs du monde entier. Si certains fournisseurs sont petits ou travaillent pour Apple par le biais d'intermédiaires, Apple a une relation beaucoup plus étroite avec ses principaux fournisseurs tel que Lens. L'entreprise dispose d'un code de conduite des fournisseurs et affirme avoir évalué 1 142 fournisseurs dans 49 pays en 2019, en veillant à ce que de bonnes conditions de travail soient maintenues.



Cependant, les conclusions du TTP est un rappel troublant des limites des efforts d'audit de la chaîne d'approvisionnement et du peu de choses que l'on sait publiquement sur de nombreux fournisseurs technologiques de premier plan. En effet, le gouvernement chinois résiste aux efforts des agences indépendantes et des groupes de défense des droits de l'homme pour enquêter sur les conditions et les pratiques de travail dans le pays, d’après ces organisations.



La question du travail forcé des Ouïghours en Chine a attiré une attention accrue cette année ; le Congrès a présenté un projet de loi au début de l'année qui empêcherait l'entrée aux États-Unis de marchandises fabriquées avec du travail forcé dans la région à prédominance des Ouïghours de Chine et qui rendrait les entreprises responsables de ces violations des droits de l'homme. Le projet de loi a été adopté par la Chambre en septembre dernier, mais depuis lors, The Information et d’autres médias ont révélé qu'Apple et d’autres sociétés ont fait pression sur le Congrès par le biais du lobbying afin d'édulcorer le projet de loi.



Bien que le projet ait déjà été adopté à la Chambre, le Sénat n'a pas encore voté sur la potentielle législation "ouïghoure". Le rapport du TTP indique également que l'attention portée à Apple est justifiée en raison du rôle de cette entreprise dans le lobbying.



Apple rejette tout lien avec tout programme de travail forcé chez ses fournisseurs



Apple a longtemps été cohérent publiquement sur sa position concernant le travail forcé. Le PDG Tim Cook a témoigné lors d'une audience du Congrès en juillet, déclarant que « le travail forcé est odieux. Nous ne le tolérerions pas chez Apple », selon une vidéo de l’audience. Cook a également déclaré que l'entreprise mettrait fin à toute relation avec des fournisseurs ayant recours au travail forcé – mais la nouvelle enquête du TTP montre que l’un des plus anciens fournisseurs du géant de la technologie est toujours impliqué dans des programmes de travail forcé des musulmans ouïghours.



Dans sa réaction au rapport du TTP, le porte-parole d'Apple, Josh Rosenstock, a déclaré que la société a la confirmation que Lens Technology n'a reçu aucun transfert de main-d'œuvre de travailleurs ouïghours du Xinjiang. Il a déclaré qu'Apple s'était assuré en début d'année qu'aucun de ses autres fournisseurs n'utilisait de main-d'œuvre ouïghoure transférée du Xinjiang.





« Apple a une tolérance zéro pour le travail forcé », a déclaré Rosenstock. « Rechercher la présence de travail forcé fait partie de chaque évaluation de fournisseur que nous faisons, y compris les audits inopinés. Ces protections s'appliquent à toute la chaîne d'approvisionnement, quel que soit l'emploi ou le lieu de travail d'une personne. Toute violation de nos politiques a des conséquences immédiates, y compris la cessation éventuelle de l'activité. Comme toujours, nous veillons à ce que chacun soit traité avec dignité et respect, et nous continuerons à faire tout notre possible pour protéger les travailleurs de notre chaîne d'approvisionnement ».



Ce n'est pas la première fois qu'Apple est critiquée pour ses pratiques de travail en Chine. Un rapport de l'ONG Australian Strategic Policy Institute a révélé en mars dernier qu’Apple, Foxconn, et 81 autres grandes marques



Pendant une grande partie de la dernière décennie, l'entreprise s'est occupée des problèmes liés aux mauvaises conditions de travail dans les usines de toute la Chine, y compris dans les usines de Foxconn. En novembre, Apple a déclaré qu'il avait suspendu ses futures affaires avec l'assembleur d'iPhone Pegatron en attendant des mesures correctives des pratiques de travail dans la société. En effet, le fabricant taïwanais avait



Au début de ce mois, Apple a pris des mesures contre le fournisseur d'appareils photo pour iPhone O-Film pour des plaintes similaires de travail forcé. Un précédent rapport sur le travail forcé impliquait un autre fournisseur d’Apple, le fabricant d'écrans LCD BOE, et une entreprise de confection qui aurait fabriqué des t-shirts pour le personnel de l'Apple Store. L'entreprise semble avoir fait des efforts pour améliorer les choses ces dernières années, mais des problèmes persistent encore.



Une importante enquête de BuzzFeed News publiée lundi a révélé l'étendue de la campagne chinoise contre la minorité ouïghoure, notamment en examinant le vaste réseau d'usines que le gouvernement a construit dans ses camps de détention pour faire travailler les habitants du Xinjiang emprisonnés. L'enquête cite également un rapport de l'Australian Strategic Policy Institute identifiant près de 100 entreprises dont les fournisseurs ont utilisé des travailleurs ouïghours en dehors de la région du Xinjiang qui ont été déplacés de force et placés dans des camps de travail. La liste comprend des marques très connues comme Apple et Amazon, ainsi que H&M, Nike, Nintendo et des dizaines d'autres.



En dehors de la Chine, l'inquiétude ne cesse de croître quant au traitement réservé par le gouvernement chinois aux Ouïghours, qui a commencé sous le prétexte de lutter contre l'extrémisme étranger et de promouvoir les valeurs du Parti communiste chinois. Des militants et des observateurs des droits de l'homme ont critiqué avec acharnement les camps de détention et les programmes de relocalisation et de travail forcé. Plus récemment, ces groupes ont demandé à des entreprises comme Apple de prendre des positions plus fermes contre ces abus.



La Chine, pendant ce temps, travaille avec l'Union européenne sur un accord d'investissement qui inclurait des dispositions selon lesquelles le pays « ferait des efforts continus et soutenus » pour travailler à l'interdiction du travail forcé, selon Politico. Cependant, étant donné les allégations d'emprisonnement massif et de travail forcé dans la région du Xinjiang, la Chine a clairement beaucoup de travail à faire avant que ses prétentions de lutte contre ce problème ne soient prises au sérieux.



Sources : Tech Transparency Project, BuzzFeed News,



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Que vous inspire la révélation de ces nouveaux programmes de travail forcé malgré les efforts qu’Apple dit mener pour améliorer les conditions de travail chez ses fournisseurs ?

Dans le cadre d’un accord avec l’UE, la Chine « ferait des efforts continus et soutenus » pour endiguer le travail forcé. Quels commentaires en faites-vous ?



Voir aussi :



Apple et Foxconn auraient enfreint le droit du travail en Chine pour fabriquer les nouveaux iPhone qui doivent sortir bientôt, rapporte China Labor Watch dans son récent rapport

Apple, Foxconn, et 81 autres grandes marques sont impliquées dans le travail forcé des Ouïghours en Chine, d'après une ONG

Apple suspend un fournisseur pour avoir utilisé le travail illégal d'étudiants en Chine, en violation du code de conduite des fournisseurs du fabricant d'iPhone

Des travailleurs chinois décrivent des conditions extrêmement difficiles dans une usine de montage d'iPhone, mais Apple déclare qu'il n'en est rien Selon une nouvelle allégation, l'un des plus anciens et des plus connus fournisseurs de verre pour iPhone aurait recours au travail forcé des musulmans. Amazon et Tesla s'approvisionneraient également en pièces détachées auprès de ce fournisseur chinois. Le Tech Transparency Project (TTP) a trouvé des documents détaillant comment Lens Technology, le fournisseur en question, utilise des milliers de travailleurs ouïghours de la région à prédominance musulmane du Xinjiang dans ses usines.Lens Technology est l'une des cinq entreprises au moins liées à la chaîne d'approvisionnement d'Apple qui ont maintenant été citées dans des allégations de travail forcé dans la région du Xinjiang, selon des groupes de défense des droits de l'homme. Les rapports sur la nouvelle affaire de travail forcé des Ouïghours décrivent Lens Technology comme un partenaire majeur et de longue date d'Apple, dont l'histoire remonte aux "premiers jours" de la production de l'iPhone.Les documents découverts par le TTP suggèrent que le fournisseur de gadgets en verre pour les smartphones d’Apple a utilisé la minorité musulmane ouïghoure, qui avait le choix entre travailler dans l'usine de l'entreprise ou être envoyée dans des centres de détention qui ont été assimilés à des camps de concentration dans de précédents rapports. L'enquête cite le rapport du journal chinois Global Times et les dossiers du gouvernement (en chinois), qui montreraient que Lens Technology a envoyé des milliers de travailleurs du Xinjiang pour travailler dans ses usines de la province du Hunan dans le cadre d'un programme de "réduction de la pauvreté" mené par la Chambre de commerce de la ville de Suzhou dans le Xinjiang.« Nos recherches montrent que l'utilisation du travail forcé par Apple dans sa chaîne d'approvisionnement va bien au-delà de ce que la société a reconnu », a dit Katie Paul, directrice du Tech Transparency Project dans une déclaration. « Apple prétend prendre des mesures extraordinaires pour surveiller sa chaîne d'approvisionnement pour de tels problèmes, mais les preuves que nous avons trouvées étaient ouvertement disponibles sur Internet ».Les produits Apple comprennent des milliers de composants qui sont fabriqués par des fournisseurs du monde entier. Si certains fournisseurs sont petits ou travaillent pour Apple par le biais d'intermédiaires, Apple a une relation beaucoup plus étroite avec ses principaux fournisseurs tel que Lens. L'entreprise dispose d'un code de conduite des fournisseurs et affirme avoir évalué 1 142 fournisseurs dans 49 pays en 2019, en veillant à ce que de bonnes conditions de travail soient maintenues.Cependant, les conclusions du TTP est un rappel troublant des limites des efforts d'audit de la chaîne d'approvisionnement et du peu de choses que l'on sait publiquement sur de nombreux fournisseurs technologiques de premier plan. En effet, le gouvernement chinois résiste aux efforts des agences indépendantes et des groupes de défense des droits de l'homme pour enquêter sur les conditions et les pratiques de travail dans le pays, d’après ces organisations.La question du travail forcé des Ouïghours en Chine a attiré une attention accrue cette année ; le Congrès a présenté un projet de loi au début de l'année qui empêcherait l'entrée aux États-Unis de marchandises fabriquées avec du travail forcé dans la région à prédominance des Ouïghours de Chine et qui rendrait les entreprises responsables de ces violations des droits de l'homme. Le projet de loi a été adopté par la Chambre en septembre dernier, mais depuis lors, The Information et d’autres médias ont révélé qu'Apple et d’autres sociétés ont fait pression sur le Congrès par le biais du lobbying afin d'édulcorer le projet de loi.Bien que le projet ait déjà été adopté à la Chambre, le Sénat n'a pas encore voté sur la potentielle législation "ouïghoure". Le rapport du TTP indique également que l'attention portée à Apple est justifiée en raison du rôle de cette entreprise dans le lobbying.Apple a longtemps été cohérent publiquement sur sa position concernant le travail forcé. Le PDG Tim Cook a témoigné lors d'une audience du Congrès en juillet, déclarant que « le travail forcé est odieux. Nous ne le tolérerions pas chez Apple », selon une vidéo de l’audience. Cook a également déclaré que l'entreprise mettrait fin à toute relation avec des fournisseurs ayant recours au travail forcé – mais la nouvelle enquête du TTP montre que l’un des plus anciens fournisseurs du géant de la technologie est toujours impliqué dans des programmes de travail forcé des musulmans ouïghours.Dans sa réaction au rapport du TTP, le porte-parole d'Apple, Josh Rosenstock, a déclaré que la société a la confirmation que Lens Technology n'a reçu aucun transfert de main-d'œuvre de travailleurs ouïghours du Xinjiang. Il a déclaré qu'Apple s'était assuré en début d'année qu'aucun de ses autres fournisseurs n'utilisait de main-d'œuvre ouïghoure transférée du Xinjiang.« Apple a une tolérance zéro pour le travail forcé », a déclaré Rosenstock. « Rechercher la présence de travail forcé fait partie de chaque évaluation de fournisseur que nous faisons, y compris les audits inopinés. Ces protections s'appliquent à toute la chaîne d'approvisionnement, quel que soit l'emploi ou le lieu de travail d'une personne. Toute violation de nos politiques a des conséquences immédiates, y compris la cessation éventuelle de l'activité. Comme toujours, nous veillons à ce que chacun soit traité avec dignité et respect, et nous continuerons à faire tout notre possible pour protéger les travailleurs de notre chaîne d'approvisionnement ».Ce n'est pas la première fois qu'Apple est critiquée pour ses pratiques de travail en Chine. Un rapport de l'ONG Australian Strategic Policy Institute a révélé en mars dernier qu’Apple, Foxconn, et 81 autres grandes marques sont impliquées dans le travail forcé des Ouïghours en Chine . Entre 2017 et 2019, plus de 80 000 Ouïghours auraient été déplacés hors de Xinjiang, leur région d'origine, vers des camps de détention ou des usines pour y travailler de force.Pendant une grande partie de la dernière décennie, l'entreprise s'est occupée des problèmes liés aux mauvaises conditions de travail dans les usines de toute la Chine, y compris dans les usines de Foxconn. En novembre, Apple a déclaré qu'il avait suspendu ses futures affaires avec l'assembleur d'iPhone Pegatron en attendant des mesures correctives des pratiques de travail dans la société. En effet, le fabricant taïwanais avait enfreint les règles limitant les heures de travail des étudiants , en leur faisant faire des heures supplémentaires et des quarts de nuit pour assembler des iPhone, en violation de la loi chinoise.Au début de ce mois, Apple a pris des mesures contre le fournisseur d'appareils photo pour iPhone O-Film pour des plaintes similaires de travail forcé. Un précédent rapport sur le travail forcé impliquait un autre fournisseur d’Apple, le fabricant d'écrans LCD BOE, et une entreprise de confection qui aurait fabriqué des t-shirts pour le personnel de l'Apple Store. L'entreprise semble avoir fait des efforts pour améliorer les choses ces dernières années, mais des problèmes persistent encore.Une importante enquête de BuzzFeed News publiée lundi a révélé l'étendue de la campagne chinoise contre la minorité ouïghoure, notamment en examinant le vaste réseau d'usines que le gouvernement a construit dans ses camps de détention pour faire travailler les habitants du Xinjiang emprisonnés. L'enquête cite également un rapport de l'Australian Strategic Policy Institute identifiant près de 100 entreprises dont les fournisseurs ont utilisé des travailleurs ouïghours en dehors de la région du Xinjiang qui ont été déplacés de force et placés dans des camps de travail. La liste comprend des marques très connues comme Apple et Amazon, ainsi que H&M, Nike, Nintendo et des dizaines d'autres.En dehors de la Chine, l'inquiétude ne cesse de croître quant au traitement réservé par le gouvernement chinois aux Ouïghours, qui a commencé sous le prétexte de lutter contre l'extrémisme étranger et de promouvoir les valeurs du Parti communiste chinois. Des militants et des observateurs des droits de l'homme ont critiqué avec acharnement les camps de détention et les programmes de relocalisation et de travail forcé. Plus récemment, ces groupes ont demandé à des entreprises comme Apple de prendre des positions plus fermes contre ces abus.La Chine, pendant ce temps, travaille avec l'Union européenne sur un accord d'investissement qui inclurait des dispositions selon lesquelles le pays « ferait des efforts continus et soutenus » pour travailler à l'interdiction du travail forcé, selon Politico. Cependant, étant donné les allégations d'emprisonnement massif et de travail forcé dans la région du Xinjiang, la Chine a clairement beaucoup de travail à faire avant que ses prétentions de lutte contre ce problème ne soient prises au sérieux.Sources : Tech Transparency Project, BuzzFeed News, Rapport 2020 d’Apple sur les progrès des fournisseurs Qu’en pensez-vous ?Que vous inspire la révélation de ces nouveaux programmes de travail forcé malgré les efforts qu’Apple dit mener pour améliorer les conditions de travail chez ses fournisseurs ?Dans le cadre d’un accord avec l’UE, la Chine « ferait des efforts continus et soutenus » pour endiguer le travail forcé. Quels commentaires en faites-vous ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème