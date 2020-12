Des ouvriers en colère mettent à sac une usine d'iPhone en Inde. Ils n'auraient pas été payés depuis quatre mois Et auraient été contraints à faire des heures supplémentaires 27PARTAGES 8 0 Les autorités ont promis de sévir suite à une émeute déclenchée par des ouvriers en colère qui ont assuré ne pas avoir été payés depuis quatre mois et être exploités. Pour manifester leur mécontentement, ils ont mis à sac une usine du groupe taïwanais Wistron Infocomm Manufacturing en banlieue de Bangalore, dans le sud de l'Inde. Au total, une centaine de personnes ont été arrêtées, d'après le South China Morning Post qui assure que des images tournées sur place ont montré des vitres pulvérisées et des voitures renversées. Les caméras de vidéosurveillance, des lampes et des ventilateurs ont également été brisés et une voiture a été incendiée.





Selon des médias locaux, des employés se sont plaints de ne pas avoir été payés depuis quatre mois et d’avoir été contraints à faire des heures supplémentaires. « La situation est maintenant sous contrôle. Des équipes spéciales ont été mises sur pied pour enquêter sur cet incident », a affirmé dimanche à l’AFP la police locale, ajoutant qu’on ne déplorait aucun blessé.



Le ministre en chef adjoint de l’État du Karnataka, C.N. Ashwathnarayan, a dénoncé des actes de violence gratuite et ajouté que son gouvernement veillerait à ce que la lumière soit faite « sans tarder » sur cette affaire. « Nous nous assurerons de ce que les droits des travailleurs soient protégés et que les sommes dues leur soient versées ».



Pour sa part, Wistron a indiqué à l’AFP que « l’incident avait été causé par des personnes inconnues venant de l’extérieur de l’usine dans laquelle elles se sont introduites et ont provoqué des dégâts, sans qu’on connaisse leurs intentions ». Le groupe a ajouté qu’il s’était « engagé à suivre les lois locales sur le travail, et tous les autres règlements dans ce domaine », dans un communiqué rédigé en chinois.



Sur son compte Twitter, Crisbin Joseph Mattew, fondateur et PDG d'Aconom Inc, a déclaré :



« Violence dans l'usine de production d'iPhone d'Apple dirigée par la société taïwanaise Wistron Corp à Narasapura près de Bengaluru en Inde. Près de 2 000 employés, qui n’avaient pas été payés, se sont déchaînés en détruisant les meubles et les unités d’assemblage de l’entreprise et ont même tenté de mettre le feu à des véhicules. Des sources ont déclaré que les employés étaient en colère parce que l'entreprise n'a pas payé le montant qui leur avait été promis au moment de leur adhésion.



« "Alors qu'un diplômé en ingénierie se voyait promettre 21 000 roupies (300 dollars) par mois, son salaire était tombé à 16 000 roupies (230 dollars) et, par la suite, à 12 000 roupies (170 dollars) ces derniers mois. Le salaire mensuel des diplômés non-ingénieurs a été ramené à 8000 roupies (115 dollars) / mois", a déclaré un employé.





« Il a ajouté : "Le montant du salaire crédité sur nos comptes a diminué chaque mois et quand ils ont discuté en salle, certains ont affirmé qu'ils n'avaient reçu que 500 ₹ (8 $) / mois sur leurs comptes bancaires. La colère s'est transformée en violence à la fin ».



Un responsable syndical local a dénoncé « l’exploitation brutale » des ouvriers de l’usine. « Le gouvernement de l’État a permis que l’entreprise s’affranchisse du respect des droits fondamentaux [des employés] » des employés, a déclaré au quotidien The Hindu ce responsable syndical, Satyanand.



L'usine emploie quelque 15 000 travailleurs, bien que la majorité d'entre eux soient engagés par des sociétés de recrutement, selon les médias locaux. Les manifestations d’ouvriers ne sont pas rares en Inde, où les travailleurs ont de faibles salaires et peu de droits sociaux.



Un nombre important d’usines de fabrication font partie du secteur informel, qui emploie 90 pour cent de la vaste population active du pays. Le parlement du pays a adopté en septembre des lois du travail mises à jour qui, selon le gouvernement national, renforceraient leurs droits, mais les militants syndicaux disent que la nouvelle législation rend la grève plus difficile pour les travailleurs.



Sources : Autonomie Ouvrière, Crisbin Joseph Mathew



Il faut relativiser, il y a toujours des indiens qui ont une vie plus difficile que la notre.



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Les manifestations d’ouvriers ne sont pas rares en Inde, où les travailleurs ont de faibles salaires et peu de droits sociaux.

Mais bon c'est comme ça qu'on acquiert des droits de sociaux. C'est le cycle du progrès, un jour les indiens couteront trop cher, donc il faudra exploiter d'autres peuples (peut-être qu'un jour les salaires seront plus bas en Lituanie, Lettonie, Hongrie qu'en Inde).



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Au total, une centaine de personnes a été arrêtées, d'après le South China Morning Post qui assure que des images tournées sur place ont montré des vitres pulvérisées et des voitures renversées. Les caméras de vidéosurveillance, des lampes et des ventilateurs ont également été brisés et une voiture a été incendiée.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait dénoncé lundi matin « la sauvagerie de certains délinquants » lors de cette soirée où 148 personnes ont été interpellées « notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles », et 108 placées en garde à vue. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait dénoncé lundi matin « la sauvagerie de certains délinquants » lors de cette soirée où 148 personnes ont été interpellées « notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles », et 108 placées en garde à vue. 3 0 En comparaison les augmentations de 50€ brut/mois qu'on reçoit traditionnellement chaque année dans mon entreprise (sauf en 2020 parce que c'est le plan survie d'entreprise, donc personne n'est augmenté) ne sont pas si mal(c'est toujours plus faible que l'inflation réelle et on perd du pouvoir d'achat petit à petit, mais ça va)Il faut relativiser, il y a toujours des indiens qui ont une vie plus difficile que la notre.Ils sont courageux les types, parce que si les travailleurs n'ont pas de droits sociaux, ça veut certainement dire qu'ils peuvent se faire virer pour avoir manifesté.Mais bon c'est comme ça qu'on acquiert des droits de sociaux. C'est le cycle du progrès, un jour les indiens couteront trop cher, donc il faudra exploiter d'autres peuples (peut-être qu'un jour les salaires seront plus bas en Lituanie, Lettonie, Hongrie qu'en Inde).Juste pour rigoler : en France il y a des délinquants qui cassent bien plus quand leur équipe de football perd un match :