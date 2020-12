Depuis quelques heures, la monnaie numérique du Bitcoin vient de battre un nouveau record. Selon les données enregistrées sur les plateformes de capitalisation boursière LiveCoinWatch et CoinMarketCap, la monnaie cryptographique a franchi le seuil des 20 000 dollars et est actuellement valorisée à plus de 21 500 dollars l’unité. Pour rappel, la dernière fois que la monnaie avait approché le seuil des 20 000 dollars, c’était en 2017. Mais l’année suivante, sa valeur a sérieusement dévissé pour tomber à 3000 dollars. En tenant compte de la valeur de la monnaie en début, ce nouveau record du bitcoin représente une hausse de plus de 180 %.Pour certains analystes, ce record n’est pas vraiment surprenant. Depuis quelques mois, la valeur du bitcoin connaît une hausse soutenue. Et en novembre dernier, elle a passé la barre des 18 000 dollars. Passer le cap des 20 000 dollars n’est donc pas surprenant pour ceux qui suivent de très près l’évolution de la monnaie. Pour cette fois par contre, font remarquer certains analystes, la hausse n’est pas motivée par la spéculation des individus sur la toile, mais plutôt par des achats institutionnels. Jason Lau, directeur de l’exploitation de la bourse OKCoin de San Francisco, est de cet avis et déclare que « cette course à la hausse a été manifestement menée par les institutions financières traditionnelles qui ont récemment acheté activement des bitcoins à la baisse en tant que produit d’investissement et de trésorerie ».En effet, depuis quelques mois plusieurs entreprises et particuliers de renom effectuent des investissements massifs dans cette monnaie. En septembre dernier, Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a déclaré que son entreprise avait acquis 175 millions de dollars supplémentaires en bitcoins (BTC) en un seul achat. Cette action a porté le montant total des acquisitions en bitcoins de MicroStrategy à une valeur de 425 millions de dollars. À la suite de MicroStrategy, ce fut Square, l’entreprise américaine spécialisée dans le paiement mobile et le paiement électronique, qui a annoncé l’acquisition d’environ 4709 bitcoins à un prix d’achat total de 50 millions de dollars. Selon l’entreprise, l’investissement représente environ 1 % de l’actif total de Square à la fin du deuxième trimestre de 2020.Dans le mois d’octobre, c’est PayPal Holdings qui a fait le grand saut en donnant la possibilité aux utilisateurs de faire leurs achats chez les 26 millions de marchands de son réseau avec le bitcoin à partir de début 2021. Le mois dernier, le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego a révélé avoir investi 10 % de son portefeuille liquide dans le bitcoin. Pour sa part, Guggenheim Partners LLC, l’entreprise mondiale de services financiers d’investissement et de conseil, a évoqué son intention d’allouer jusqu’à 10 % de son fonds Macro Opportunities Fund au bitcoin. Et plus récemment, Ruffer Investment, basé au Royaume-Uni, a confirmé avoir acheté au mois de novembre environ 744 millions de dollars de bitcoins.Au regard de tous ces investissements, Micah Erstling, un trader chez GSR, déclare que « nous approchons rapidement d’un point de basculement où davantage d’institutions font des allocations comme couverture contre l’inflation ». Il ajoute que « chaque nouveau grand nom insuffle une confiance accrue dans le marché », ce qui pourrait motiver d’autres entreprises et personnes à percevoir le bitcoin d’un autre œil. Selon Denis Vinokourov, responsable de la recherche chez le courtier Bequant, le marché des options du bitcoin soutient l’optimisme généralisé d’une hausse de sa valeur pouvant aller jusqu’à 36 000 dollars d’ici janvier. Mais pour ce dernier, « bien qu’un rallye d’une telle ampleur soit peu susceptible d’être bénéfique pour la santé globale du marché », « il serait plus logique de voir, à la place une action, des prix autour de 19 500-23 000 dollars, ce qui sera bien meilleur pour les perspectives à long terme ».Cependant, en dépit de l’optimisme affiché par plusieurs concernant la hausse du bitcoin, nombreux sont ceux qui avertissent que les investissements dans le bitcoin doivent se faire avec de l’argent que l’on est prêt à perdre en raison de sa volatilité. En janvier 2017, la monnaie était cotée à 1000 dollars l’unité. Onze mois plus tard, elle valait 19 000 dollars. L’année suivante, elle est tombée sous la barre des 3000 dollars. Toutes ces données devraient parler aux gens qui souhaitent investir dans cette monnaie, souligne un internaute.En attendant que l’on sache qui a raison dans cette aventure dont nul ne connaît l’issue, d’autres monnaies cryptographiques comme l’ether, le litecoin et le XRP sont toujours en baisse de 58 % à 88 % par rapport à leurs sommets respectifs atteints il y a trois ans. Mais pour ce qui concerne l’ether, des analystes ont exprimé des prévisions à la hausse après que le Chicago Mercantile Exchange (CME) a ​​annoncé qu’il lancerait un contrat à terme sur l’ether en février 2021.Source : Coindesk Quels commentaires faites-vous de ce nouveau record du bitcoin ?Au regard de la hausse du bitcoin, les entreprises et individus devraient-ils y investir leurs ressources ?Quel est votre pronostic concernant la valeur du bitcoin ? Va-t-elle grimper encore plus ou baisser considérablement ?