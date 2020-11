Le bitcoin a dépassé les 18 000 $ mardi soir, atteignant sa valeur la plus élevée depuis décembre 2017.Au début de l’année 2017, le bitcoin était coté à 1000 dollars. Quelques mois plus tard et plus précisément en mai 2017, la valeur de cette monnaie est passée à 2000 dollars. Durant le mois d'août 2017, le cap des 4000 dollars fut franchi et en octobre 2017, la cryptomonnaie a atteint les 5000 puis 6000 dollars. Bien que l’indice de croissance du bitcoin par rapport à sa valeur d’origine fût déjà élevé, l’on était loin de se douter que les mois à venir allaient être encore plus intéressants pour cette monnaie. En novembre 2017, la valeur de la monnaie cryptographique a encore grimpé pour passer à 8000 dollars l’unité puis à 10 000 dollars. À la mi-décembre 2017, le cours du bitcoin a battu tous les records en atteignant la valeur de 20 000 dollars.Cette croissance exceptionnelle de l’année 2017 a eu comme conséquence un attrait sur de nombreuses personnes qui ont parfois investi des ressources financières considérables dans l’optique de tirer également profit des gains que pourrait procurer cette monnaie. Il faut souligner que de nombreux projets ont fleuri dans cette même période avec comme arguments la possibilité d’investir dans ces projets basés sur la technologie Bitcoin pour récolter plus tard des bénéfices lorsque ces projets porteront leurs fruits.Toutefois, l’ascension marquée du bitcoin en 2017 n’a pas pu s’étendre à l’année 2018 et en février 2018, c’est-à-dire 2 mois après avoir atteint le pic de 20 000 dollars, la valeur de la cryptomonnaie a commencé à montrer des signes d’essoufflement. De 20 000 dollars en décembre 2017, l’on est passé à 6 000 dollars en février 2018. Cette baisse de régime a continué au cours des mois qui ont suivi et fin novembre 2018 la valeur du bitcoin était négociée à environ 3850 dollars, puis à 3200 dollars en décembre 2018, selon les données de CoinMarketCap, la plateforme de capitalisation boursière des monnaies cryptographiques.Depuis lors, sa valeur a augmenté par à-coups et a pu dépasser les 18 000 dollars mardi. Au moment de l'écriture de ces lignes, un bitcoin vaut 18 295 dollars.La hausse du prix du bitcoin a été motivée par l'intérêt croissant d'un certain nombre de grandes entreprises d'investissement et de fournisseurs de services financiers.Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a déclaré que son entreprise avait acquis 175 millions de dollars supplémentaires en bitcoin (BTC) en un seul achat :« le 14 septembre 2020, MicroStrategy a finalisé son acquisition de 16 796 bitcoins supplémentaires pour un prix d'achat total de 175 millions de dollars. À ce jour, nous avons acheté un total de 38 250 bitcoins pour un prix total de 425 millions de dollars qui incluent les frais et dépenses ».Le 8 octobre 2020, Square a annoncé avoir acheté environ 4709 bitcoins à un prix d'achat global de 50 millions de dollars. Square estime que la crypto-monnaie est un instrument d'autonomisation économique et offre un moyen pour le monde de participer à un système monétaire mondial, qui s'aligne avec l'objectif de l'entreprise. L’investissement représente environ 1% de l’actif total de Square à la fin du deuxième trimestre de 2020.« Nous pensons que le bitcoin a le potentiel pour devenir une monnaie plus omniprésente à l'avenir », a déclaré Amrita Ahuja, directeur financier de Square. « Au fur et à mesure de l'adoption, nous avons l'intention d'apprendre et de participer de manière disciplinée. Pour une entreprise qui construit des produits basés sur un avenir plus inclusif, cet investissement est une étape dans ce voyage. »Square indique avoir déjà investi dans le bitcoin du point de vue du produit, du leadership et de l'innovation juridique. Cette annonce était donc l'ajout du volet financier dans son investissement. La société a lancé le trading de bitcoins en 2018 avec Cash App, qui permet l'achat et la vente de bitcoins. En 2019, la société a formé Square Crypto, une équipe indépendante uniquement axée sur la contribution au travail open-source bitcoin pour le bénéfice de tous, et a également récemment lancé la Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA), une organisation à but non lucratif encourageant l'innovation crypto et ouvrant l'accès aux inventions crypto brevetées.En octobre, PayPal Holdings a annoncé son entrée sur le marché de la cryptomonnaie , selon plusieurs rapports. Les clients PayPal pourront utiliser des cryptomonnaies pour faire leurs achats chez les 26 millions de marchands de son réseau à partir de début 2021, a déclaré la société.Le nouveau service fait de PayPal l'une des plus grandes entreprises américaines à fournir aux consommateurs un accès aux cryptomonnaies, ce qui pourrait aider le bitcoin et les cryptomonnaies concurrentes à être plus largement adoptées en tant que méthodes de paiement viables.Les token initialement pris en charge comprendront Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC), a déclaré la société. La grande enseigne des paiements s'est associée à Paxos pour fournir le service et a obtenu une licence de cryptomonnaie conditionnelle du Département des services financiers de l'État de New York, communément appelé BitLicense.En plus des paiements en cryptomonnaies, les utilisateurs de PayPal pourront également acheter de la crypto directement via l'application. PayPal proposera ainsi un portefeuille de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de conserver des cryptomonnaies via les applications PayPal.La société basée à San Jose, en Californie, espère que le service encouragera l'utilisation mondiale des cryptomonnaies et préparera son réseau aux nouvelles monnaies numériques que les banques centrales et les entreprises pourraient développer, a déclaré le président et chef de la direction Dan Schulman dans une interview. « Nous travaillons avec les banques centrales et réfléchissons à toutes les formes de monnaies numériques et à la manière dont PayPal peut jouer un rôle », a-t-il déclaré.Les titulaires de comptes américains pourront acheter, vendre et conserver des cryptomonnaies dans leurs portefeuilles PayPal au cours des prochaines semaines, a déclaré la société. PayPal prévoit d'étendre le service à son application de paiement peer-to-peer Venmo et à certains autres pays au cours du premier semestre 2021. La possibilité d'effectuer des paiements avec des cryptomonnaies sera disponible à partir du début de l'année prochaine, a déclaré la société.Dans un tweet en date du mercredi 18 novembre 2020, le fondateur de Grupo Salinas a répondu aux questions que « beaucoup de gens » lui posent sur le bitcoin en disant : « OUI. J'ai 10% de mon portefeuille liquide qui y est investi ». Et de continuer en disant « Bitcoin protège le citoyen de l'expropriation gouvernementale », tout en recommandant, un livre qui est « le meilleur et le plus important pour comprendre le Bitcoin ».Les 90% restants de ses investissements sont liés « à des métaux mineurs précieux », a expliqué le milliardaire dans une réponse à Dan Held, l'un des responsables de la bourse cryptographique Kraken.Les pays d’Amérique latine, à savoir le Venezuela, ont été en proie à l’hyperinflation ces dernières années, ce qui a conduit à une situation qui rappelle l’hyperinflation de l’Allemagne en 1920 dans la République de Weimar. Les investisseurs cherchant à se protéger de « l'expropriation gouvernementale » et de l'inflation se sont historiquement tournés vers des actifs alternatifs comme l'or, une mesure servant également de protection face à la dévaluation de la monnaie fiduciaire. Aujourd'hui, le bitcoin semble de plus en plus trouver une place comme alternative numérique.Quelques heures avant de publier son tweet sur Bitcoin, le milliardaire mexicain avait publié un autre tweet décriant la fiat émise par le gouvernement comme « ne valant rien » et notant qu'il est toujours « bon de diversifier » ses investissements.Bien sûr, chaque annonce crée le buzz autour du bitcoin et amène d'autres investisseurs à donner un autre regard à la crypto-monnaie. Plus les gens investissent, plus le prix augmente, et la hausse des prix génère plus de couverture médiatique. Ce cycle a entraîné plusieurs précédents booms du bitcoin, et il semble en entraîner un nouveau.Mais rien ne garantit que le dernier boom sera durable. Par exemple, au printemps 2019, le bitcoin semblait être en pleine reprise, passant de 3200 $ fin 2018 à 14 000 $ en juin 2019. Mais ensuite, le phénomène a perdu de l'ampleur et le bitcoin est redescendu à 4000 $.Le prix du bitcoin pourrait donc dépasser 20 000 dollars dans les mois à venir. Mais il pourrait tout aussi bien chuter, infligeant de grosses pertes aux personnes qui ont sauté dans l'aventure lorsque la monnaie avait le plus de valeur. Les investisseurs doivent donc garder cela à l'esprit.Sources : MicroStrategy Square , Ricardo Salinas Pliego ( 1 Que pensez-vous des crypto-monnaies en général et du bitcoin en particulier ?Avez-vous déjà fait des opérations avec l'une de ces monnaies (achat de cryptomonnaie, vente de cryptomonnaie, etc.) ? Si oui laquelle ? Si non, pourquoi ?L'intérêt susciter par des grandes enseignes mais aussi par des individus fortunés pourrait-il expliquer la prise de valeur du bitcoin ?