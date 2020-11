Un ancien ingénieur de Microsoft condamné à neuf ans de prison pour avoir volé 10 millions de dollars à Microsoft. L'accusé a essayé sans succès de se servir de bitcoins pour couvrir ses traces 29PARTAGES 12 0 Un ancien ingénieur logiciel de Microsoft originaire d'Ukraine a été reconnu coupable de 18 crimes fédéraux et condamné à neuf ans de prison pour avoir volé plus de 10 millions de dollars de crédit en magasin sur la boutique en ligne de Microsoft. De 2016 à 2018, Volodymyr Kvashuk a travaillé pour Microsoft en tant que testeur, passant des commandes test en ligne pour s'assurer que tout fonctionnait bien.



Le logiciel a automatiquement empêché l'envoi de produits physiques à des testeurs comme Kvashuk. Cependant, il n'a pas bloqué les achats effectués avec les cartes-cadeaux virtuelles. Kvashuk, 26 ans, a donc découvert qu'il pouvait utiliser son compte test pour acheter du crédit réel en magasin, puis utiliser le crédit pour acheter de vrais produits.



Au début, Kvashuk a acheté un abonnement Office et quelques cartes graphiques. Mais quand personne ne s'est opposé à ces petits achats, il est devenu beaucoup plus audacieux. À la fin de 2017 et au début de 2018, il a volé des millions de dollars de crédit Microsoft Store et les a revendu en ligne contre des bitcoins, qu'il a ensuite encaissé à l'aide de Coinbase.





Sept mois après le début de son activité frauduleuse, Volodymyr Kvashuk a pu transférer environ 2,8 millions de dollars de bitcoins sur ses comptes bancaires. Ensuite, il a indiqué dans de faux formulaires de déclaration d'impôts que le montant déposé provenait d'un parent en guise de cadeau.



Plus tard, l'argent qu'il a récolté aurait servi à acheter une maison d'une valeur de 1,6 million de dollars et une Tesla de 160 000 dollars.



Kvashuk a fait peu d'efforts pour couvrir ses traces sur ses premiers achats. Mais à mesure que ses vols augmentaient, il a décidé de prendre plus de précautions. il a utilisé des comptes de tests associés à d'autres employés pour détourner les sommes numériques. Cela a été facile à faire car les testeurs ont gardé une trace des informations d'identification du compte de test dans un document en ligne partagé. Il a utilisé des adresses e-mail jetables et a commencé à utiliser un service de réseau privé virtuel.



Avant d'encaisser les bitcoins, il les a envoyés à un service de mixage pour tenter de cacher leurs origines. Kvashuk a rapporté la manne de bitcoins à l'IRS (le service des impôts), mais a affirmé que les bitcoins avaient été un cadeau de son père.



Mais la plainte du gouvernement comprenait un certain nombre de preuves liant Kvashuk au crime.



Il utilisait parfois la même connexion VPN (et donc la même adresse IP) pour accéder à différents comptes, permettant aux enquêteurs d'établir des connexions entre ses comptes connus et ceux utilisés pour des vols ultérieurs. Les techniques de fingerprinting d’appareils ont également fourni des preuves circonstancielles reliant Kvashuk aux détournements plus importants.



Le gouvernement fédéral a également fait valoir que le moment choisi pour la richesse soudaine en bitcoins de Kvashuk était suspect. « La valeur des dépôts de bitcoins sur le compte Coinbase de Kvashuk était généralement corrélée à la valeur du [crédit Microsoft] acheté et échangé », a fait valoir le gouvernement.



Un jury a jugé les arguments du gouvernement convaincants et a condamné Kvashuk pour plusieurs chefs d'accusation en février.



« Voler votre employeur est déjà assez grave, mais voler et faire croire que vos collègues sont à blâmer élargit les dégâts au-delà des dollars et des centimes », a déclaré l'avocat américain Brian Moran dans un communiqué de presse. Kvashuk a été reconnu coupable de « cinq chefs d'accusation de fraude électronique, de six chefs de blanchiment d'argent, de deux chefs de vol d'identité aggravé, de deux chefs de production de fausses déclarations de revenus et d'un chef chacun de fraude par courrier, de fraude par appareil d'accès et d'accès à un ordinateur protégé. dans la poursuite de la fraude », a écrit le gouvernement.



Kvashuk a été condamné à payer 8,3 millions de dollars de dédommagement, bien qu'il semble peu probable qu'il puisse jamais le faire. Le gouvernement dit qu'il pourrait être expulsé après avoir purgé sa peine de prison.



Source : Un ancien ingénieur logiciel de Microsoft originaire d'Ukraine a été reconnu coupable de 18 crimes fédéraux et condamné à neuf ans de prison pour avoir volé plus de 10 millions de dollars de crédit en magasin sur la boutique en ligne de Microsoft. De 2016 à 2018, Volodymyr Kvashuk a travaillé pour Microsoft en tant que testeur, passant des commandes test en ligne pour s'assurer que tout fonctionnait bien.Le logiciel a automatiquement empêché l'envoi de produits physiques à des testeurs comme Kvashuk. Cependant, il n'a pas bloqué les achats effectués avec les cartes-cadeaux virtuelles. Kvashuk, 26 ans, a donc découvert qu'il pouvait utiliser son compte test pour acheter du crédit réel en magasin, puis utiliser le crédit pour acheter de vrais produits.Au début, Kvashuk a acheté un abonnement Office et quelques cartes graphiques. Mais quand personne ne s'est opposé à ces petits achats, il est devenu beaucoup plus audacieux. À la fin de 2017 et au début de 2018, il a volé des millions de dollars de crédit Microsoft Store et les a revendu en ligne contre des bitcoins, qu'il a ensuite encaissé à l'aide de Coinbase.Sept mois après le début de son activité frauduleuse, Volodymyr Kvashuk a pu transférer environ 2,8 millions de dollars de bitcoins sur ses comptes bancaires. Ensuite, il a indiqué dans de faux formulaires de déclaration d'impôts que le montant déposé provenait d'un parent en guise de cadeau.Plus tard, l'argent qu'il a récolté aurait servi à acheter une maison d'une valeur de 1,6 million de dollars et une Tesla de 160 000 dollars.Kvashuk a fait peu d'efforts pour couvrir ses traces sur ses premiers achats. Mais à mesure que ses vols augmentaient, il a décidé de prendre plus de précautions. il a utilisé des comptes de tests associés à d'autres employés pour détourner les sommes numériques. Cela a été facile à faire car les testeurs ont gardé une trace des informations d'identification du compte de test dans un document en ligne partagé. Il a utilisé des adresses e-mail jetables et a commencé à utiliser un service de réseau privé virtuel.Avant d'encaisser les bitcoins, il les a envoyés à un service de mixage pour tenter de cacher leurs origines. Kvashuk a rapporté la manne de bitcoins à l'IRS (le service des impôts), mais a affirmé que les bitcoins avaient été un cadeau de son père.Mais la plainte du gouvernement comprenait un certain nombre de preuves liant Kvashuk au crime.Il utilisait parfois la même connexion VPN (et donc la même adresse IP) pour accéder à différents comptes, permettant aux enquêteurs d'établir des connexions entre ses comptes connus et ceux utilisés pour des vols ultérieurs. Les techniques de fingerprinting d’appareils ont également fourni des preuves circonstancielles reliant Kvashuk aux détournements plus importants.Le gouvernement fédéral a également fait valoir que le moment choisi pour la richesse soudaine en bitcoins de Kvashuk était suspect. « La valeur des dépôts de bitcoins sur le compte Coinbase de Kvashuk était généralement corrélée à la valeur du [crédit Microsoft] acheté et échangé », a fait valoir le gouvernement.Un jury a jugé les arguments du gouvernement convaincants et a condamné Kvashuk pour plusieurs chefs d'accusation en février.« Voler votre employeur est déjà assez grave, mais voler et faire croire que vos collègues sont à blâmer élargit les dégâts au-delà des dollars et des centimes », a déclaré l'avocat américain Brian Moran dans un communiqué de presse. Kvashuk a été reconnu coupable de « cinq chefs d'accusation de fraude électronique, de six chefs de blanchiment d'argent, de deux chefs de vol d'identité aggravé, de deux chefs de production de fausses déclarations de revenus et d'un chef chacun de fraude par courrier, de fraude par appareil d'accès et d'accès à un ordinateur protégé. dans la poursuite de la fraude », a écrit le gouvernement.Kvashuk a été condamné à payer 8,3 millions de dollars de dédommagement, bien qu'il semble peu probable qu'il puisse jamais le faire. Le gouvernement dit qu'il pourrait être expulsé après avoir purgé sa peine de prison.Source : Ministère américain de la justice des États-Unis Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème