Cela fait longtemps que les clients de Tesla attendent le lancement de la fonction d'auto-conduite complète ou FSD (Full Self-Driving) de la marque. Et comme l’avait précisé Elon Musk, PDG de Tesla, cette fonctionnalité sera disponible au public d'ici la fin de cette année pour les Tesla compatibles (Tesla Model 3, S, X). Après plusieurs hausses de prix, elle sera disponible pour 10 000 dollars.En revanche, quelques semaines avant la fin de l'année, un hacker, connu sous le nom de Green, a découvert les paramètres réels du système de la version bêta de la fonction d'auto-conduite complète de la marque. De plus, celui-ci a même choisi de publier sa découverte à travers son compte Twitter. Comme le montrent les photos et les vidéos, le système dispose de dizaines de paramètres et de réglages. Mais ce qui ressort le plus, c'est qu'il est possible de faire apparaitre une vue détaillée du véhicule dans le monde pendant qu'une Tesla roule. Dans ses publications, on peut voir les états internes du système, qui montrent les dizaines de paramètres, notamment les contrôles pour la FSD, les informations des caméras et les ultrasons. Green ne s'est pas arrêté là, car il a également révélé d'autres éléments confidentiels du système.L'une de ses vidéos montre également qu'il existe une zone de visionnage augmentée permettant aux développeurs de basculer ce qui est vu sur un écran Tesla pendant la conduite. Si le propriétaire appuie sur le bouton « Développeur », qui se trouve sur l'écran Tesla, des options pour une série de données apparaissent et celles-ci peuvent être affichées sur le système d'info-divertissement. Alors que tout cela peut être considéré comme une surcharge d'informations pour les utilisateurs normaux de Tesla, il peut s'agir d'informations cruciales pour certains, en particulier les développeurs.Il y a aussi, comme le montre une vidéo, le paramètre « California Stop » inclus dans les paramètres du développeur. Apparemment, cette option permettrait de ne pas arrêter totalement la voiture Tesla à un panneau d'arrêt, mais simplement de la ralentir. Une autre option baptisée « Chiropractor Adjust Skeleton » est classée dans les paramètres de City Streets mais pour le moment, elle s'avère être un mystère pour tout le monde.Pour l’instant, la société n'a fait aucun commentaire sur cette situation. Mais il est important de noter que ces données ne reflètent pas vraiment les avancées de Tesla dans ses tests bêta FSD.Source : Twitter Qu'en pensez-vous ?