Le président Donald Trump a déclaré jeudi dernier qu'il ne prévoyait pas de prolonger le délai imparti à ByteDance pour vendre la branche américaine de TikTok, le processus étant toujours entaché d'incertitude. Trump a déclaré à plusieurs reprises que la date limite pour la vente de la courte application est le 15 septembre 2020, bien que ce ne soit pas la date stipulée dans l'un des deux décrets que son administration a émis en août Le premier décret, qui interdit aux sociétés américaines de faire des transactions avec la société chinoise ou ses filiales, donnait une date limite au 20 septembre. Le second, dont la date limite est le 12 novembre, exige que Bytedance vende TikTok pour des raisons de sécurité nationale. Microsoft et Oracle sont parmi les prétendants aux actifs américains de TikTok. Des opérations au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie font également partie de l'accord.Le 31 juillet, Trump a déclaré pour la première fois aux journalistes qu'il prévoyait d'interdire TikTok aux États-Unis dans les 24 heures. Mais le 3 août, après que Microsoft ait révélé qu'il était en pourparlers pour acheter des parties de TikTok, Trump a déclaré qu'il donnerait à ByteDance 45 jours pour vendre à un acheteur américain. Puis, le 6 août, Trump a publié un décret interdisant les transactions avec ByteDance et ses filiales dans un délai de 45 jours, soit le 20 septembre.ByteDance et les acheteurs potentiels de TikTok doivent proposer un accord acceptable pour le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis, un groupe inter-agences. L'administration de Trump ne veut pas que ByteDance ait un intérêt continu dans TikTok, et s'attend à ce qu'une entreprise technologique soit le principal investisseur dans la courte application vidéo. Le ministère chinois du commerce a rejoint la partie le 28 août avec une liste révisée de contrôle des exportations de technologies qui, selon les experts, lui permettrait de contrôler toute transaction de TikTok.Cela signifie que l'approbation de Pékin sera probablement nécessaire aussi, ce dont beaucoup d'observateurs doutent qu'il se produise immédiatement. Les règles stipulent qu'il peut falloir jusqu'à 30 jours pour obtenir l'approbation préliminaire d'exporter la technologie. La semaine dernière, lorsqu'on lui a demandé quel impact les règles pourraient avoir sur l'accord TikTok, le ministère chinois du commerce a répondu que les changements réglementaires ne visaient pas des entreprises spécifiques, mais a réaffirmé leur droit à faire appliquer les règles.Cependant, Pékin s'oppose à la vente forcée des opérations américaines de TikTok par son propriétaire chinois ByteDance et préférerait voir la courte application vidéo fermée aux Etats-Unis, ont déclaré vendredi trois personnes ayant une connaissance directe de la question. Les responsables chinois estiment qu'une vente forcée ferait apparaître ByteDance et la Chine comme faibles face à la pression de Washington, ont déclaré les sources, s'exprimant sous réserve d'anonymat compte tenu de la sensibilité de la situation.ByteDance a déclaré à Reuters que le gouvernement chinois ne lui avait jamais suggéré de fermer TikTok aux États-Unis ou sur tout autre marché. Deux des sources ont déclaré que la Chine est prête à utiliser les révisions qu'elle a apportées à une liste d'exportations de technologies le 28 août pour retarder tout accord conclu par ByteDance, si elle devait le faire.Interrogé vendredi sur Trump et TikTok, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lors d'un point de presse régulier que les États-Unis abusaient du concept de sécurité nationale, et les a exhortés à cesser d'opprimer les entreprises étrangères.Si le délai n'est pas prolongé, les transactions avec TikTok seront interdites, bien que la nature exacte de ces transactions n'ait pas été précisée. Le décret pourrait rendre la publicité sur la plateforme illégale et TikTok a préparé les annonceurs à un tel résultat. Les États-Unis vont probablement interdire le téléchargement de TikTok à partir des app stores, a rapporté Reuters.Cependant, il n'est pas clair si certaines transactions peuvent être interdites qui empêcheraient les utilisateurs qui ont déjà téléchargé TikTok de l'utiliser. Face à une interdiction en Inde , TikTok a choisi de se fermer volontairement.TikTok et ByteDance ont intenté un procès à la cour fédérale de Los Angeles le 24 août dernier contre le décret de Trump, le qualifiant de prétexte pour alimenter la rhétorique anti-chinoise. Le 14 août, l'administration Trump a publié un autre décret exigeant de ByteDance qu'il cède ses intérêts dans les opérations de partage vidéo de l'application TikTok aux États-Unis dans un délai de 90 jours. Cela suggère une date limite du 12 novembre. Le second décret ne dit pas ce qui pourrait se passer si ByteDance ne s'exécute pas.Source : Reuters