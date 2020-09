L'Inde bannit plus de 100 applications développées par des entreprises chinoises parmi lesquelles PUBG et WeChat Après avoir banni TikTok et 58 autres applications chinoises 31PARTAGES 7 0 Après avoir banni une première vague de 59 applications développées par des entreprises chinoises parmi lesquelles TikTok, évoquant un comportement malveillant quant à la collecte des données de ses citoyens, l'Inde ajoute 118 applications à la liste, elles aussi développées par des entreprises chinoises. Le pays évoque à nouveau des problèmes de sécurité dans un communiqué :



« Le ministère de l'électronique et des technologies de l'information, invoquant son pouvoir en vertu de l'article 69A de la loi sur les technologies de l'information, lu avec les dispositions pertinentes des règles de 2009 sur les technologies de l'information (procédure et garanties pour le blocage de l'accès à l'information par le public) et compte tenu du la nature émergente des menaces a décidé de bloquer 118 applications mobiles car au vu des informations disponibles, elles se livrent à des activités préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, à la défense de l'Inde, à la sécurité de l'État et à l'ordre public.



« Le ministère de l'Électronique et des technologies de l'information a reçu de nombreuses plaintes de diverses sources, y compris plusieurs rapports sur l'utilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plateformes Android et iOS pour voler et transmettre subrepticement les données des utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de l'Inde. La compilation de ces données, leur extraction et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l'Inde, qui empiètent en fin de compte sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, sont un sujet de préoccupation très profonde et immédiate qui nécessite des mesures d'urgence.



« Le Centre indien de coordination de la cybercriminalité, au ministère de l'Intérieur, a également envoyé une recommandation exhaustive pour bloquer ces applications malveillantes. De même, il y a eu des préoccupations bipartites similaires, signalées par divers représentants publics, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Parlement indien. Il y a eu un fort chœur dans l'espace public pour prendre des mesures strictes contre les applications qui portent atteinte à la souveraineté de l'Inde ainsi qu'à la vie privée de nos citoyens.



« Sur la base de ceux-ci et à la réception d'entrées crédibles récentes, les informations publiées, les autorisations demandées, les fonctionnalités intégrées ainsi que les pratiques de collecte de données des applications susmentionnées soulèvent de sérieuses préoccupations quant au fait que ces applications collectent et partagent des données de manière clandestine et compromettent les données et informations personnelles. d'utilisateurs pouvant présenter une menace grave pour la sécurité de l'État.



« Dans l'intérêt de la souveraineté et de l'intégrité de l'Inde, de la défense de l'Inde et de la sécurité de l'État. Et en utilisant les pouvoirs souverains, le gouvernement indien a décidé de bloquer l'utilisation de certaines applications, utilisées à la fois dans les appareils mobiles et non mobiles compatibles Internet.



« Cette décision protégera les intérêts de millions d'utilisateurs indiens mobiles et Internet. Cette décision est une mesure ciblée visant à assurer la sûreté, la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien. »





Voici la liste des applications :

APUS Launcher Pro- Theme, Live Wallpapers, Smart APUS Launcher -Theme, Call Show, Wallpaper, HideApps APUS Security -Antivirus, Phone security, Cleaner APUS Turbo Cleaner 2020- Junk Cleaner, Anti-Virus APUS Flashlight-Free & Bright Cut Cut – Cut Out & Photo Background Editor Baidu Baidu Express Edition FaceU - Inspire your Beauty ShareSave by Xiaomi: Latest gadgets, amazing deals CamCard - Business Card Reader CamCard Business CamCard for Salesforce CamOCR InNote VooV Meeting - Tencent Video Conferencing Super Clean - Master of Cleaner, Phone Booster WeChat reading Government WeChat Small Q brush Tencent Weiyun Pitu WeChat Work Cyber Hunter Cyber Hunter Lite Knives Out-No rules, just fight! Super Mecha Champions LifeAfter Dawn of Isles Ludo World-Ludo Superstar Chess Rush PUBG MOBILE Nordic Map: Livik PUBG MOBILE LITE Rise of Kingdoms: Lost Crusade Art of Conquest: Dark Horizon Dank Tanks Warpath Game of Sultans Gallery Vault - Hide Pictures And Videos Smart AppLock (App Protect) Message Lock (SMS Lock)-Gallery Vault Developer Team Hide App-Hide Application Icon AppLock AppLock Lite Dual Space - Multiple Accounts & App Cloner ZAKZAK Pro - Live chat & video chat online ZAKZAK LIVE: live-streaming & video chat app Music - Mp3 Player Music Player - Audio Player & 10 Bands Equalizer HD Camera Selfie Beauty Camera Cleaner - Phone Booster Web Browser & Fast Explorer Video Player All Format for Android Photo Gallery HD & Editor Photo Gallery & Album Music Player - Bass Booster - Free Download HD Camera - Beauty Cam with Filters & Panorama HD Camera Pro & Selfie Camera Music Player - MP3 Player & 10 Bands Equalizer Gallery HD Web Browser - Fast, Privacy & Light Web Explorer Web Browser - Secure Explorer Music player - Audio Player Video Player - All Format HD Video Player Lamour Love All Over The World Amour- video chat & call all over the world. MV Master - Make Your Status Video & Community MV Master - Best Video Maker & Photo Video Editor APUS Message Center-Intelligent management LivU Meet new people & Video chat with strangers Carrom Friends : Carrom Board & Pool Game72. Ludo All Star- Play Online Ludo Game & Board Games Bike Racing : Moto Traffic Rider Bike Racing Games Rangers Of Oblivion : Online Action MMO RPG Game Z Camera - Photo Editor, Beauty Selfie, Collage GO SMS Pro - Messenger, Free Themes, Emoji U-Dictionary: Oxford Dictionary Free Now Translate Ulike - Define your selfie in trendy style Tantan - Date For Real MICO Chat: New Friends Banaen aur Live Chat karen Kitty Live - Live Streaming & Video Live Chat Malay Social Dating App to Date & Meet Singles Alipay AlipayHK Mobile Taobao Youku Road of Kings- Endless Glory Sina News Netease News Penguin FM Murderous Pursuits Tencent Watchlist (Tencent Technology Learn Chinese AI-Super Chinese HUYA LIVE – Game Live Stream Little Q Album Fighting Landlords - Free and happy Fighting Landlords Hi Meitu Mobile Legends: Pocket VPN for TikTok VPN for TikTok Penguin E-sports Live assistant Buy Cars-offer everything you need, special offers and low prices iPick Beauty Camera Plus - Sweet Camera & Face Selfie Parallel Space Lite - Dual App "Chief Almighty: First Thunder BC MARVEL Super War NetEase Games AFK Arena Creative Destruction NetEase Games Crusaders of Light NetEase Games Mafia City Yotta Games Onmyoji NetEase Games Ride Out Heroes NetEase Games Yimeng Jianghu-Chu Liuxiang has been fully upgraded Legend: Rising Empire NetEase Games Arena of Valor: 5v5 Arena Games Soul Hunters Rules of Survival

Comme dans l'autre liste, plusieurs applications, qui touchent plusieurs catégories, ne sont pas populaires dans l'Hexagone.



Le groupe de défense numérique Software Law and Freedom Center, basé à New Delhi, s'est déclaré préoccupé par les raisons pour lesquelles l'interdiction avait été prononcée. «L'Inde manque malheureusement à la fois d'une loi sur la protection des données et d'une politique globale de cybersécurité. L'interdiction a mis en évidence le besoin de transparence et de responsabilité dans les travaux du comité ainsi que dans les décisions exécutives interdisant les applications ou les sites Web », a-t-il déclaré dans un communiqué.



Ces décisions de l'Inde peuvent être mises en relief avec l'escalade des tensions entre les deux pays. Rappelons par exemple que, non loin de l'Himalaya, des accrochages ont eu lieu à la mi-juin entre des soldats indiens et des forces chinoises faisant au passage des dizaines de morts.



Depuis, « Boycotter la Chine » (et ses variantes) faisait partie des tendances sur Twitter en Inde. Un nombre croissant de personnes a même publié des vidéos montrant la destruction de smartphones, téléviseurs et autres produits fabriqués en Chine.



En avril, l'Inde a également modifié sa politique d'investissement étranger qui oblige les investisseurs chinois, qui ont investi des milliards de dollars dans des startups indiennes ces dernières années, à obtenir l'approbation de New Delhi avant de pouvoir faire de nouveaux chèques aux entreprises indiennes. Cette décision a considérablement réduit la présence des investisseurs chinois dans les flux de transactions des startups indiennes au cours des mois qui ont suivi.



En avril, l'Inde a également modifié sa politique d'investissement étranger qui oblige les investisseurs chinois, qui ont investi des milliards de dollars dans des startups indiennes ces dernières années, à obtenir l'approbation de New Delhi avant de pouvoir faire de nouveaux chèques aux entreprises indiennes. Cette décision a considérablement réduit la présence des investisseurs chinois dans les flux de transactions des startups indiennes au cours des mois qui ont suivi.