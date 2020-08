Les co-PDG de Atlassian Scott Farquhar et Mike Cannon-Brookes

Le géant australien du logiciel Atlassian ne demandera plus à ses employés de retourner au bureau tous les jours pour travailler, même après la fin des arrêts liés à la pandémie du coronavirus. Les employés de Atlassian pourront choisir de travailler où ils veulent, que ce soit à la maison, au bureau ou une combinaison des deux, a annoncé l'entreprise vendredi. L'annonce de Atlassian fait suite à des décisions similaires de Twitter et Facebook de passer à un modèle de travail décentralisé permanent. Facebook et Google ont été moins drastiques, tous deux ont annoncé à leurs employés qu'ils pourraient continuer à travailler depuis chez eux jusqu'à l'été 2021.Le géant du logiciel laisse les employés choisir leur lieu de travail, que ce soit à la maison, au bureau ou une combinaison des deux. Atlassian a baptisé cette nouvelle façon de travailler « TEAM Anywhere », qui comprend les trois éléments suivants : « du talent partout », « travailler de manière flexible » et « réimaginer le travail d'équipe ».Selon l'entreprise, « le talent partout » signifie la recherche de talents divers dans des centres mondiaux. « Travailler de manière flexible » signifie que les employés personnalisent leurs propres routines afin que cela fonctionne au mieux pour leur vie personnelle et professionnelle. Chaque travailleur sera autorisé à choisir où, quand, et comment il fera son meilleur travail dans les limites de son équipe. Pour Atlassian, il s'agira de mesurer les résultats plutôt que de compter les heures. Enfin, l'élément « réimaginer le travail d'équipe » concerne les équipes qui travaillent efficacement et en collaboration, tant sur le plan numérique qu'en personne.Dans un billet de blog interne, Scott Farquhar, co-directeur général de Atlassian, a déclaré que 2020 a été une année de changement et a radicalement changé la façon dont les gens travaillent. Mais elle a également été l'occasion d'explorer davantage le travail flexible. « Si la COVID-19 a bouleversé notre monde, il a également accéléré les objectifs que Atlassian s'était fixés depuis un certain temps. Pendant des années, nous avons travaillé en tant qu'entreprise mondiale hautement distribuée, en expérimentant avec des équipes entièrement distantes, et en réitérant des pratiques qui sont essentielles pour construire des équipes distribuées diverses », a-t-il déclaré.« Si cette période a été difficile, elle nous a aussi offert une occasion extraordinaire de continuer à pousser plus loin cette manière flexible de travailler et d'élargir notre imagination pour construire ce à quoi le travail pourrait ressembler et comment nous pouvons éliminer les obstacles pour que nous puissions faire le meilleur travail de notre vie. Nous ne serons plus retenus par l'ancienne façon de faire les choses - être prudent, protéger farouchement nos normes et ne pas atteindre les grands talents au-delà de nos bureaux », poursuit Farquhar.Farquhar pense que le monde post-COVID verra une augmentation du travail décentralisé dans toutes les industries et Atlassian veut être à la tête de cette pratique. « Nos produits aident les équipes à collaborer de n'importe où, et nos pratiques et nos enseignements peuvent aider à orienter nos clients vers le futur du travail avec nous. Mais nous ne pouvons pas entraîner sur le terrain, nous devons faire le chemin à pied, un kilomètre devant nos clients. Nous devons rencontrer les obstacles avant qu'ils ne le fassent et les surmonter en élaborant des solutions de classe mondiale », a-t-il déclaré.L'annonce de Atlassian intervient après qu'elle a révélé les plans de construction d'un bâtiment de 40 étages (180 mètres) pour son nouveau siège à Sydney. Il s'agira du plus haut bâtiment en bois hybride au monde et son achèvement est prévu pour 2025.Source : Twitter Quelle est la formule préconisée par votre employeur en ces temps de pandémie ?Quelles sont les différences que vous avez relevées en comparaison au créneau classique ?