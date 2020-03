Ces derniers temps, il ne se passe pas une journée sans qu’on entende parler du coronavirus. Que ce soit dans les journaux comme à la télévision, cela semble vraiment inquiéter tout le monde. Plusieurs gouvernements ont déjà pris des mesures pour éviter la propagation du virus, et lundi dernier, Twitter est entrée dans la danse. La société est devenue la première grande entreprise américaine à encourager fortement ses employés à travailler à domicile pour éviter de propager le coronavirus. C’est dans un article de blog que l'annonce a été faite.Twitter a fait cette suggestion dans le cadre d'une mise à jour du blog, un jour après avoir suspendu tous les voyages non critiques pour les travailleurs, y compris le retrait de la conférence South by Southwest prévue plus tard ce mois-ci à Austin, au Texas. « À partir d'aujourd'hui, nous encourageons fortement tous nos employés du monde entier à travailler à domicile s'ils le peuvent. Notre objectif est de réduire la probabilité de propagation du coronavirus COVID-19 pour nous et le monde qui nous entoure », c’est ce qu’on peut lire dans l’article de blog.Il faut dire que cette annonce arrive après qu’un certain nombre d’entreprises de la Silicon Valley ait déjà dû faire face à l'incursion du virus dans leurs effectifs. C’est le cas d’Amazon qui a 2 de ses employés basés en Italie qui ont contracté le coronavirus. Cette annonce de Twitter n’est peut-être qu’une simple recommandation pour certains employés, mais pour d’autres, il s’agit d’un ordre. Comme on peut le lire dans l’article de blog, le travail à domicile sera obligatoire pour les employés basés dans les bureaux de Hong Kong, au Japon et en Corée du Sud en raison en partie des restrictions gouvernementales.La société a déclaré que les bureaux américains resteraient ouverts aux employés qui ressentent le besoin de venir en personne. Elle fait également savoir que cette mesure de travail à distance pourrait s’étendre et ainsi épouser la vision de son PDG Jack Dorsey qui est un grand partisan du travail à distance. « Bien qu'il s'agisse d'un grand changement pour nous, nous nous dirigeons déjà vers une main-d'œuvre plus distribuée et de plus en plus éloignée », a écrit Twitter lundi dernier.Une poignée d'employés de Twitter a tweeté des éloges pour cette décision, applaudissant Dorsey pour avoir accordé la priorité à la santé des employés. Beaucoup de leurs tweets comprenaient le hashtag #webackjack, doublant le soutien à un PDG attaqué par des investisseurs activistes qui pourraient essayer de le faire remplacer.Source : Blog Twitter Qu’en pensez-vous ?