SpaceX a déposé ce vendredi 31 juillet 2020, une demande auprès de la Commission fédérale des communications des États-Unis sollicitant l'augmentation du nombre de terminaux utilisateurs autorisés jusqu'ici, de 1 million à 5 millions. Ces terminaux utilisateurs sont les points d'accès à partir desquels les consommateurs se connecteront au réseau Internet par satellite. SpaceX à travers le projet nommé Starlink, compte concrètement construire un réseau interconnecté d'environ 12 000 petits satellites en orbite base et non géostationnaire, afin de diffuser l'internet à haut débit partout dans le monde. À ce jour, SpaceX a lancé plus de 500 satellites Starlink, mais devra construire un vaste système de stations terrestres et de terminaux utilisateurs accessibles s'il veut connecter directement les consommateurs à son réseau.Cette demande intervient environ un mois et demi après que SpaceX ait mis à jour son site web du projet Starlink afin de permettre aux clients potentiels de « recevoir des mises à jour sur les nouvelles et services disponibles de Starlink dans leurs régions ». En effet, le service Internet par satellite Starlink en cours a déjà connu une « demande extraordinaire » de la part de clients potentiels, avec « près de 700 000 personnes » à travers les États-Unis, indiquant qu'elles sont intéressées par l'offre de service à venir de la société.SpaceX commence cet été un bêta test privé du service Starlink, qui sera « suivi d'un bêta test public ». La société d'Elon Musk a déclaré à la FCC (Commission fédérale des communications) que Starlink commencera à offrir un service commercial dans le nord des États-Unis et le sud du Canada « avant la fin de cette année, puis s'étendra rapidement vers une couverture quasi mondiale en 2021 ». Musk a vanté la vitesse de Starlink comme rivalisant avec les services existants, déclarant en mars que le réseau aura une « latence inférieure à 20 millisecondes, afin que quelqu'un puisse jouer à un jeu vidéo avec un temps de réponse faible, et à un niveau compétitif ».Le réseau satellitaire à mettre en œuvre est une entreprise ambitieuse et comme l'a déjà dit le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, « la construction du réseau Starlink coûtera à la société environ 10 milliards de dollars ou plus ». C'est l'une des raisons pour laquelle, la société a régulièrement levé des fonds auprès des investisseurs privés au cours des dernières années, permettant ainsi la valorisation récente de la société SpaceX à hauteur de 44 milliards de dollars.SpaceX a déclaré aux investisseurs que le secteur de l'Internet par satellite Starlink vise un marché total de 1 000 milliards de dollars. Morgan Stanley a récemment déclaré que si Starlink réussit tel que prévu, la valeur de SpaceX pourrait atteindre les 175 milliards de dollars.Sources : FCC Seriez-vous intéressé par le service Internet qu'offrira SpaceX ?Pensez-vous qu'il serait possible pour SpaceX de fournir son service Internet sur l'étendue du globe d'ici 2021 ?