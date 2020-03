La latence et la bande passante de Starlink seront suffisantes pour permettre un usage typique d'Internet, Incluant le Cloud gaming et le visionnage de films en HD, d'après Elon Musk 0PARTAGES 1 0 SpaceX, officiellement Space Exploration Technologies Corporation, est une entreprise américaine travaillant dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial. Fondée en 2002 par le milliardaire Elon Musk, elle est avec Boeing l’un des deux prestataires privés à qui la NASA a confié un contrat de transport de fret vers la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre du programme COTS.



À travers son entreprise SpaceX, Elon Musk s’est lancé dans un nouveau défi : celui de permettre aux consommateurs du monde entier d’avoir enfin accès à une connexion Internet haut débit stable et de bonne qualité, mais qui n’est pas onéreuse. À terme, la société souhaite exploiter des milliers de satellites qui feront le tour de la planète à une altitude d’environ 482 à 1126 kilomètres. Ce projet a été baptisé Starlink. S’il aboutit, ce projet pourrait profondément modifier le paysage de l’industrie des télécommunications. Cela pourrait également rapporter des milliards de dollars à SpaceX chaque année (30 milliards de dollars, d’après Elon Musk) si Starlink pouvait effectivement concurrencer les fournisseurs Internet existants et aider à mettre davantage de personnes en ligne.



Elon Musk, le patron de SpaceX, est persuadé qu’à terme sa constellation Starlink qui se présentera comme un vaste réseau composé de milliers de satellites interconnectés deviendra « le système Internet à large bande le plus avancé au monde ». La société d’Elon Musk a depuis mis en orbite 242 satellites dans le cadre de son projet Starlink dont l’ouverture commerciale de Starlink est prévue pour 2020. Le service Starlink devrait être lancé dans certaines régions des États-Unis cette année, mais il faudra des années avant qu’il ne soit pleinement opérationnel. SpaceX a déjà notifié à la FCC qu’il prévoyait une desserte à l’échelle mondiale.





Le service haut débit par satellite qu’envisage de déployer la société SpaceX par l’intermédiaire du projet Starlink offrira une latence suffisamment faible pour supporter le Cloud Gaming et sera assez rapide pour que les clients n’aient pas à se soucier de la vitesse de connexion, a récemment déclaré Elon Musk lors de la conférence Satellite 2020 qui s’est tenue à Washington DC. Le PDG de SpaceX a en outre fait valoir que le projet Starlink ne constituera pas une menace majeure pour les entreprises de télécommunications, car le service par satellite qu’il fournira ne sera pas assez bon pour répondre aux besoins des zones à forte densité de population et sera surtout utilisé par les clients ruraux qui n’ont pas accès au haut débit.



« Ce sera une assez bonne expérience, car la latence sera très faible », a confié à ce propos Elon Musk avant d’ajouter : « Nous visons une latence inférieure à 20 millisecondes afin que chacun puisse jouer à un jeu vidéo fluide à un niveau compétitif, comme s’il s’agissait d’un seuil pour la latence ». D’après ce dernier, « la quantité de bande passante disponible sera suffisante pour permettre une utilisation typique d’Internet, au moins dans les zones rurales », ce qui implique de pouvoir regarder des films en HD ou de jouer à des jeux vidéo dématérialisés probablement en HD aussi sans se soucier de la connexion.



Une latence de moins de 20 ms rendrait la qualité du service offerte par le projet Starlink comparable à celle d’une offre concurrente à large bande câblée. En 2016, lorsque le projet Starlink était encore dans sa phase de planification, SpaceX avait indiqué qu’elle visait une latence comprise entre 25 à 35 ms pour son futur service. Mais Musk table dorénavant sur une latence inférieure à 20 ms et pourrait à l’avenir envisager un seuil potentiellement plus faible (autour de 10 ms).





Au vu de ses caractéristiques impressionnantes, Starlink pourrait-il au final devenir une bonne option pour quiconque réside aux États-Unis, notamment dans les grands centres urbains – fief des grandes compagnies de télécoms, et souhaiterait utiliser ce service ?



Musk est jusqu’à présent catégorique sur ce point : Starlink « n’est pas bon pour les emplacements à forte densité ». C’est probablement pour cette raison que Musk assure que son projet ne constitue pas une menace pour les grandes compagnies du marché des télécoms qui ont tendance à délaisser ou mal desservir les régions moins densément peuplées.



De l’avis du PDG de SpaceX, Starlink ne desservira probablement que 3 ou 4 % des clients les plus difficiles à atteindre pour les opérateurs de télécommunications ainsi que les personnes qui n’ont toujours pas accès à cette ressource ou qui sont encore mal desservies. « Je pense donc qu’il sera réellement utile et qu’il soulagera considérablement les opérateurs de télécommunications traditionnels », a ajouté Musk.



Le point de vue actuel d’Elon Musk pourrait en réalité faire partie d’une stratégie élaborée. Il semble en effet peu probable qu’Elon Musk renonce délibérément à l’attrait économique des grands centres urbains. Il essaie peut-être de retarder le conflit avec les grands câblo-opérateurs, qui ont l’habitude de mettre des bâtons dans les roues de leurs concurrents potentiels afin de retarder leurs progrès. Il peut aussi vouloir maintenir les attentes du public à un faible niveau jusqu’à ce que Starlink ait une capacité suffisante pour desservir efficacement les grandes villes. SpaceX n’a pas dit combien coûtera Starlink, mais la société a souligné que des millions de résidents américains paient 80 dollars par mois pour obtenir un « service merdique », indiquant peut-être que Starlink coûtera moins cher que cela.



Actuellement, plusieurs autres entreprises sont à différentes phases de planification et de lancement de leur constellation de satellites positionnés en basse altitude, notamment OneWeb, Telesat, Space Norway, Facebook et Amazon. Soulignant que « le monde semble avoir un appétit insatiable pour la bande passante » en ce moment, Elon Musk a précisé que sa société est prête à lancer les satellites d’autres entreprises technologiques dans l’espace même si ces derrières sont en concurrence avec Starlink.



Elon Musk a également abordé l’impact potentiel de Starlink sur l’astronomie, les astronomes s’étant plaints dernièrement des interférences potentielles que sa constellation de satellites SpaceX pourrait avoir sur les observations astronomiques. Selon lui, Starlink n’aura aucun impact sur les découvertes astronomiques.



Source : Youtube



Et vous ?



Que pensez-vous des propos d’Elon Musk et des ambitions qu’il affiche pour Starlink ?

Pensez-vous qu’une latence maximale de 20 ms soit un objectif réalisable pour le service que souhaite proposer SpaceX via son réseau de satellites en orbite basse ?

Les entreprises de télécoms n’auraient-elles du souci à se faire, si SpaceX parvenait à concrétiser son projet Starlink ?



