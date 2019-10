SpaceX d'Elon Musk demande l'autorisation pour le lancement de 30 000 satellites Starlink supplémentaires, Mais ses motivations ne seraient pas assez claires 9PARTAGES 10 0 SpaceX, officiellement Space Exploration Technologies Corporation, est une entreprise américaine travaillant dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. Fondée le 6 mai 2002 par l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, SpaceX est l'un des deux prestataires privés à qui la NASA a confié un contrat de transport de fret vers la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre du programme COTS.



SpaceX cherche à obtenir l'autorisation de l'Union internationale des télécommunications pour l’exploitation de 30 000 satellites supplémentaires à une fréquence, à un niveau de puissance et à une position spécifiques dans l’espace. L’annonce a été faite le mardi 15 octobre par SpaceNews (publication imprimée et numérique qui couvre l'actualité économique et politique de l'industrie spatiale et des satellites). Ce nombre s’ajoute aux



Selon les documents déposés le 7 octobre à l'Union internationale des télécommunications, qui attribue le spectre radio et les orbites des satellites, les 30 000 satellites supplémentaires fonctionneraient « à des altitudes comprises entre 328 km et 580 km. » Un porte-parole de SpaceX a déclaré dans un communiqué que la société prenait des mesures pour « dimensionner de manière responsable » la capacité totale du réseau et la densité de données afin de répondre à la croissance des besoins des utilisateurs. Par ailleurs, l'entreprise a annoncé son intention de fournir des vitesses gigabit et une latence de 25 ms, mais elle n’a pas révélé le coût du service.





Toutefois, la société doit faire face à des défis techniques de grande envergure pour construire des composants à haute technologie de ce satellite à un coût abordable pour les utilisateurs, avec un niveau de fiabilité pouvant le placer au-dessus de la concurrence au sol et dans les airs. L’entreprise qui tire ses revenus du lancement des satellites pour des clients commerciaux et gouvernementaux doit faire face à la concurrence sur le marché naissant du haut débit par satellite et à faible altitude de



« SpaceX compte sur Starlink pour augmenter son revenu », a déclaré Laura Forczyk, propriétaire de la société de conseil en espace Astralytical. « Ils ont beaucoup de projets ambitieux en cours pour lesquels ils ont besoin de financement », « plus la couverture mondiale est grande, plus leur marché est vaste », a indiqué Forczyk. « Pour pouvoir augmenter leurs profits avec Starlink, SpaceX devrait augmenter sa couverture. » La large bande fournie par ce type de satellites devrait offrir des vitesses plus rapides et des temps de latence inférieurs à ceux des satellites traditionnels, qui gravitent à de très hautes altitudes. Musk a déclaré en mai que SpaceX n'avait pas encore engagé de client, car il souhaitait attendre que le système fonctionne correctement, mais que la société était intéressée par un partenariat avec des gouvernements ou des sociétés de télécommunications. L'entrepreneur a ajouté qu'il ne pense pas que Starlink remplacerait les entreprises de télécommunications.



Pour utiliser les 30 000 satellites supplémentaires, SpaceX devrait demander l’autorisation de la FCC et fournir plus de détails techniques, notamment des plans visant à réduire au minimum les débris et à prévenir les collisions. En janvier 2019, environ 8 950 satellites avaient été placés sur orbite terrestre depuis 1957, et environ 5 000 d'entre eux étaient toujours dans l'espace, selon l'Agence spatiale européenne (ESA). Seulement 1 950 d'entre eux fonctionnent encore. Une couverture mondiale pourrait suivre peu après si les prédictions de SpaceX s'avèrent exactes. En effet, la société a rappelé cette semaine qu'elle pouvait assurer une couverture complète du monde juste après 24 lancements et qu'elle pourrait effectuer 24 lancements de Starlink en2020.



Avant cette annonce, SpaceX faisait déjà l'objet d'un examen visant à déterminer s'il lui fallait vraiment une méga-constellation composée de milliers de satellites pour faire fonctionner Starlink. « Le besoin d'un plus grand nombre de satellites dépend de ce que vous essayez de faire et de ce dont vos satellites ont besoin, de la capacité dont vous disposez et de votre cas d'utilisation », explique Ted Muelhaupt, de la société à but non lucratif Aerospace. Chaque satellite Starlink est optimisé pour desservir un nombre défini d’utilisateurs.



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?



Voir aussi:



Elon Musk présente 60 satellites SpaceX prêts à être lancés pour son projet de fourniture d'Internet à partir de l'espace



La flottille de 60 satellites de SpaceX est visible dans le ciel nocturne, et cela inquiète les astronomes



Les offres internet par satellite d'Amazon, SpaceX, OneWeb et d'autres entreprises pourraient faire économiser des milliards de dollars, aux consommateurs dans le monde SpaceX, officiellement Space Exploration Technologies Corporation, est une entreprise américaine travaillant dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. Fondée le 6 mai 2002 par l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, SpaceX est l'un des deux prestataires privés à qui la NASA a confié un contrat de transport de fret vers la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre du programme COTS.SpaceX cherche à obtenir l'autorisation de l'Union internationale des télécommunications pour l’exploitation de 30 000 satellites supplémentaires à une fréquence, à un niveau de puissance et à une position spécifiques dans l’espace. L’annonce a été faite le mardi 15 octobre par SpaceNews (publication imprimée et numérique qui couvre l'actualité économique et politique de l'industrie spatiale et des satellites). Ce nombre s’ajoute aux 12 000 satellites déjà approuvés par la US Federal Communications Commission.Selon les documents déposés le 7 octobre à l'Union internationale des télécommunications, qui attribue le spectre radio et les orbites des satellites, les 30 000 satellites supplémentaires fonctionneraient « à des altitudes comprises entre 328 km et 580 km. » Un porte-parole de SpaceX a déclaré dans un communiqué que la société prenait des mesures pour « dimensionner de manière responsable » la capacité totale du réseau et la densité de données afin de répondre à la croissance des besoins des utilisateurs. Par ailleurs, l'entreprise a annoncé son intention de fournir des vitesses gigabit et une latence de 25 ms, mais elle n’a pas révélé le coût du service.Toutefois, la société doit faire face à des défis techniques de grande envergure pour construire des composants à haute technologie de ce satellite à un coût abordable pour les utilisateurs, avec un niveau de fiabilité pouvant le placer au-dessus de la concurrence au sol et dans les airs. L’entreprise qui tire ses revenus du lancement des satellites pour des clients commerciaux et gouvernementaux doit faire face à la concurrence sur le marché naissant du haut débit par satellite et à faible altitude de OneWeb , Space Norway, Telesat et Amazon « SpaceX compte sur Starlink pour augmenter son revenu », a déclaré Laura Forczyk, propriétaire de la société de conseil en espace Astralytical. « Ils ont beaucoup de projets ambitieux en cours pour lesquels ils ont besoin de financement », « plus la couverture mondiale est grande, plus leur marché est vaste », a indiqué Forczyk. « Pour pouvoir augmenter leurs profits avec Starlink, SpaceX devrait augmenter sa couverture. » La large bande fournie par ce type de satellites devrait offrir des vitesses plus rapides et des temps de latence inférieurs à ceux des satellites traditionnels, qui gravitent à de très hautes altitudes. Musk a déclaré en mai que SpaceX n'avait pas encore engagé de client, car il souhaitait attendre que le système fonctionne correctement, mais que la société était intéressée par un partenariat avec des gouvernements ou des sociétés de télécommunications. L'entrepreneur a ajouté qu'il ne pense pas que Starlink remplacerait les entreprises de télécommunications.Pour utiliser les 30 000 satellites supplémentaires, SpaceX devrait demander l’autorisation de la FCC et fournir plus de détails techniques, notamment des plans visant à réduire au minimum les débris et à prévenir les collisions. En janvier 2019, environ 8 950 satellites avaient été placés sur orbite terrestre depuis 1957, et environ 5 000 d'entre eux étaient toujours dans l'espace, selon l'Agence spatiale européenne (ESA). Seulement 1 950 d'entre eux fonctionnent encore. Une couverture mondiale pourrait suivre peu après si les prédictions de SpaceX s'avèrent exactes. En effet, la société a rappelé cette semaine qu'elle pouvait assurer une couverture complète du monde juste après 24 lancements et qu'elle pourrait effectuer 24 lancements de Starlink en2020.Avant cette annonce, SpaceX faisait déjà l'objet d'un examen visant à déterminer s'il lui fallait vraiment une méga-constellation composée de milliers de satellites pour faire fonctionner Starlink. « Le besoin d'un plus grand nombre de satellites dépend de ce que vous essayez de faire et de ce dont vos satellites ont besoin, de la capacité dont vous disposez et de votre cas d'utilisation », explique Ted Muelhaupt, de la société à but non lucratif Aerospace. Chaque satellite Starlink est optimisé pour desservir un nombre défini d’utilisateurs.Source : Spacenews Quel est votre avis sur le sujet ?