SpaceX a annoncé l’année dernière son intention de fournir Internet haut débit depuis l’espace en créant la mission Starlink. L’entreprise a lancé à chaque fois une flotte de soixante satellites depuis le début de la mission, avec un premier lancement au mois de mai et un second lancement au mois de novembre 2019 . Le troisième lancement, composé aussi de 60 nouveaux satellites, a eu lieu dans la nuit d’hier à aujourd’hui depuis le complexe de lancement 40 de Cap Canaveral, en Floride. Cela a été diffusé en direct sur le site officiel et la chaîne YouTube de SpaceX.SpaceX continue de lancer sa constellation de satellites en réseau, connue sous le nom de Starlink. L'objectif de Starlink est de créer un réseau qui aidera à fournir des services Internet à ceux qui ne sont pas encore connectés, et de fournir un Internet fiable et abordable dans le monde entier. Ainsi, SpaceX a lancé hier à bord de la fusée Falcon 9 les 60 satellites de la troisième flotte. Si tout s’est bien passé, la mission Starlink devrait désormais contenir une flotte de 180 satellites en orbite. SpaceX prévoit de lancer à terme environ 12 000 satellites.Ces satellites ont une structure compacte à écran plat pour fournir un service Internet mondial. Chaque vaisseau spatial ne pèse que 575 livres (260 kilogrammes). Toutefois, après le lancement du premier lot de 60 satellites Starlink en mai et du second en novembre dernier, de nombreux astronomes se sont plaints de la brillante chaîne de satellites qui entravait leurs observations. Pour y remédier, SpaceX a mis au point un traitement d'assombrissement dans le but de réduire la réflectivité. Le revêtement est actuellement testé sur l'un des satellites nouvellement lancés.Jeff Hall, directeur de l'observatoire Lowell à Flagstaff en Arizona, a déclaré que jusqu'à présent les satellites Starlink n'ont été qu'un problème occasionnel. Cependant, il a aussi expliqué que le risque d'observation des étoiles augmentera à mesure que la constellation s'élargira et que d'autres sociétés lanceront leurs propres flottes. Télésat et LeoSat Enterprises du Canada seraient également sur le coup. Hall dirige le comité de l'American Astronomical Society sur la pollution lumineuse, les débris spatiaux et les interférences radio, et il collabore avec SpaceX sur cette question.Selon certaines sources, la question est d'ailleurs à l'ordre du jour de la conférence de la société à Hawaï cette semaine. « Tout ce qui obscurcit les satellites est un pas dans la bonne direction », a déclaré Hall dans un courriel lundi. Selon lui, il est trop tôt pour savoir si le revêtement sombre développé par SpaceX fonctionnera, mais c'est certainement juste une première étape et pas assez pour atténuer les problèmes que l'astronomie va rencontrer avec les satellites Starlink. Cette question va-t-elle ralentir le projet de fourniture d’Internet depuis l’espace d’Elon Musk ?En effet, les satellites Starlink sont initialement placés sur une orbite relativement basse (180 miles, environ 290 kilomètres), facilement visible comme un long amas allongé paradant dans le ciel nocturne. Quelques mois après, des propulseurs à krypton élèvent les satellites sur une orbite de 340 milles (environ 550 kilomètres). Selon SpaceX, plus l'orbite est haute, moins les satellites sont visibles depuis le sol. De même, SpaceX a dit qu'il fournit aux groupes d'astronomie les coordonnées des satellites à l'avance, afin qu'ils puissent éviter les temps de survol lumineux.Selon certaines sources, avec ce troisième lancement qui porte la flotte de satellites Starlink à 180, SpaceX est devenu l'entreprise comptant le plus grand nombre de satellites en orbite au monde. De plus, la société prévoirait 20 autres lancements Starlink pour le compte de cette année. Cela dit, le problème de réflexion risque de devenir plus crucial dans les prochains mois, car d’autres entreprises se préparent également à lancer leur propre constellation de satellites. Parmi les autres, citons Amazon et OneWeb de Jeff Bezos. SpaceX pourrait entrer en service plus tard cette année dans le Nord des États-Unis et au Canada, puis s'étendre aux régions les plus peuplées du monde après 24 lancements.Sources : SpaceX Quel est votre avis sur le sujet ?