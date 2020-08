Un homme en Allemagne s'est vu infliger une amende ainsi que la suspension de son permis de conduire après avoir eu un accident avec sa voiture Tesla Model 3 alors qu'il essayait de sélectionner le mode automatique pour les essuie-glaces sur l'écran du véhicule. Depuis l'incident, un tribunal allemand a jugé illégal le contrôle des essuie-glaces par écran tactile de la marque Tesla, a rapporté Electrek mardi. Cette décision arrive après que l’Allemagne ait interdit les déclarations publicitaires de Tesla relatives à sa technologie Autopilot, accusant le constructeur automobile de relayer dans ses publicités des allégations trompeuses.La configuration de nombreux éléments qui composent le système de Tesla Model 3 à travers un seul écran central a suscité une grande controverse et de nombreuses discussions depuis sa présentation. Un système que certains accusent de distraire le conducteur en l'obligeant à quitter la route des yeux pour des actions telles que la mise en marche et le réglage de la climatisation, du système de sonorisation, et qui permet même de naviguer sur Internet. Mais le problème pour le conducteur allemand vient de la commande qui sert à configurer le système d'essuie-glace, qui est également intégré à l'écran.Contrairement à la plupart des véhicules dont les essuie-glaces sont commandés par une tige fixée au volant, les modèles 3 et Y de Tesla utilisent des caméras du pilote automatique pour détecter les précipitations et ajuster automatiquement la vitesse des essuie-glaces en fonction de la force de la pluie. Si le conducteur souhaite ajuster manuellement la vitesse, il doit le faire via l'écran tactile central, comme l'Allemand essayait de le faire lorsqu'il a perdu le contrôle et a détruit son véhicule.De plus, il y a un bouton d'essuie-glace sur la tige gauche. Vous appuyez dessus une fois pour un essuyage ou une pression prolongée pour nettoyer votre pare-brise, selon Electrek. Une fois que vous avez effectué l'une ou l'autre de ces opérations, les options d'essuyage s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez les régler avec un minimum d'interaction avec l'écran. Enfin, il y a toujours des commandes vocales si vous ne voulez vraiment pas quitter la route des yeux, même pour une seconde.Selon les médias allemands, ce conducteur conduisait sur une autoroute sous une forte pluie, ce qui l'a conduit à regarder vers le coin inférieur gauche, où se trouve la commande des essuie-glaces. Une chose qui a coûté cher à ce conducteur qui est sorti de la route, heurtant plusieurs arbres. Heureusement, l'incident n’a pas mis en danger la vie du conducteur, mais un tribunal de district local a infligé une amende 200 euros et son permis de conduire lui a été retiré par le juge, qui a déterminé que le conducteur ne peut pas quitter la route des yeux pour configurer des éléments tels que la vitesse des essuie-glaces.C'est suite à cette décision du tribunal local que le conducteur a décidé de lutter contre la sanction, ce qui a conduit l'affaire devant la Cour régionale supérieure (OLG), ouvrant ainsi une toute nouvelle boîte de Pandore pour Tesla. Le juge de l'OLG a déclaré :« L'écran tactile installé de manière permanente dans le véhicule de la marque Tesla est un dispositif électronique au sens de l'article 23 (1a), alinéas 1 et 2 StVO, dont l'utilisation par le conducteur du véhicule automobile n'est autorisée que dans les conditions du présent règlement. Peu importe l'objectif que le conducteur poursuit avec cette manipulation, et le réglage des fonctions nécessaires à la conduite du véhicule automobile via l'écran tactile (ici : le réglage de l'intervalle de balayage de l'essuie-glace), son utilisation n'est donc autorisée que si cela se fait avec des conditions de visibilité, de météo, de trafic et de rue adaptées à la vue de l'écran ».En juillet, un tribunal allemand a jugé « trompeuses » les allégations relatives à la conduite autonome de Tesla et au "Full Self-Driving" de l’Autopilot. Aujourd'hui, ils rendent illégale l'utilisation de l'écran tactile pour modifier les commandes des essuie-glaces de la Tesla Model 3.Des inquiétudes similaires ont été exprimées aux Etats-Unis, le National Transport Safety Board américain affirmant qu'il manque de garanties. Ces questions alimentent une anxiété plus générale selon laquelle les systèmes d'assistance autonome conçus pour prendre le contrôle partiel d'un conducteur humain pendant des périodes prolongées pourraient avoir un effet négatif sur les propriétaires de voitures, les incitant à négliger leur obligation de garder le contrôle de leur véhicule à tout moment.Malgré ces inquiétudes qui subsistent, le patron de Tesla a fait passer le prix de la version « conduite entièrement autonome » (Full self Driving : FSD) de son programme d'assistance à la conduite Autopilot d' environ 1000 dollars le 1er juillet 2020 . La technologie sera encore plus chère, une fois que le travail sur le logiciel sera terminé, et qu’une intervention humaine ne sera plus nécessaire.« Le prix continuera d'augmenter à mesure que le logiciel se rapprochera de la capacité d'autoguidage complète avec l'approbation des autorités réglementaires. À ce stade, la valeur de la FSD sera probablement supérieure à 100 000 dollars », a-t-il tweeté Elon Musk, PDG Tesla en mai.Source : Electrek Quel commentaire faites-vous de la décision de l’Allemagne ?Les fonctions sur l’écran des véhicules Tesla constituent-elles un problème pour les conducteurs selon vous ?