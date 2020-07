Après avoir enregistré une longue série de pertes dont la plus récente est celle enregistrée au deuxième trimestre de l’année 2019 et qui s’élevait à 408 millions de dollars, la société Tesla a peu à peu remonté la pente. Cette ascension lui a même récemment permis de clore l’année 2019 avec la livraison record de 367561 véhicules. La société dirigée par Elon Musk ne s’est pas arrêtée en si bon chemin et est devenue depuis mercredi dernier, le constructeur automobile le plus apprécié comme le démontrent les chiffres.En effet, dans la journée de mercredi dernier, les actions de la société ont atteint des sommets records. Ayant augmenté de 5 % en début de matinée, les actions de Tesla ont fini par atteindre une valeur de 1133 dollars. Cette hausse a porté la capitalisation boursière de la société à 209,47 milliards de dollars. Avec ces chiffres, Tesla vaut désormais plus du triple de la valeur combinée des constructeurs automobiles américains General Motors Co et Ford Motor Co.La nouvelle capitalisation boursière de la société représente environ 6 milliards de plus que celle de l'ancien leader Toyota Motors Corp. Cela est assez impressionnant surtout lorsqu’on sait que Toyota est l'un des constructeurs automobiles les plus rentables au monde en ayant vendu 10,46 millions de véhicules au cours de son exercice 2019 qui s’est terminé le 31 mars 2020.Grâce à l’impressionnante hausse de plus de 163 % de ses actions depuis le début de l’année 2020, Tesla est passé du statut de constructeur automobile de niche à celui de leader mondial des voitures plus propres. Cette nouvelle position place aujourd’hui la société à un niveau où l’attendent de nouveaux défis, bien que certains estiment que Tesla ne parviendra pas à se maintenir longtemps à cette position sur le marché. Il ne reste plus qu’à Tesla de leur prouver le contraire et les surprendre comme cela a été le cas avec ses investisseurs grâce à de solides livraisons réalisées au premier trimestre de cette année malgré la pandémie de coronavirus.Source : Reuters Qu’en pensez-vous ?