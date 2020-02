La Model 3, le véhicule le plus populaire de la marque



Le nombre de véhicules livrés par Tesla depuis 2017



Les capacités de stockage installées par an (GWh)

« L'année 2019 a été un tournant pour Tesla », déclare le constructeur, dans ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2019. Avec 862 millions de dollars de pertes enregistrées cette année, Tesla a quand même pu terminer 2019 avec un bénéfice net de 105 millions au dernier trimestre.Les mesures prises par Tesla pour réduire ses coûts de production et de fonctionnement tout en améliorant son rythme d'exécution semblent porter leurs fruits. En effet, moins de dix mois après le début de sa construction, l'usine Tesla de Shanghai a déjà pu livrer ses premiers exemplaires de la Model 3, et la Gigafactory de Shanghai va également servir pour la production de son SUV Model Y, déclare le constructeur.De plus, les produits de la marque sont de plus en plus demandés, principalement par la nouvelle clientèle, alors que Tesla n'avait fait aucune dépense de publicité. Cependant, le constructeur estime que ses produits vont attirer davantage de clients, sachant que le nombre de personnes qui conduisent les voitures de la marque augmente.Au quatrième trimestre 2019, Tesla affiche un chiffre d'affaires de 7,38 milliards de dollars. Après un début d'année marqué successivement par des pertes de 702 et 408 millions au premier et au deuxième trimestre, la société a pu réaliser un bénéfice de 143 millions sur le troisième trimestre puis de 105 millions sur le Q4. Sur toute l'année écoulée, le constructeur a alors enregistré une perte nette de 862 millions. Tesla termine toutefois l'année en beauté, avec une livraison de 367 500 véhicules, dont 112 095 rien que sur le quatrième trimestre. Les bonnes performances de la firme californienne en termes de ventes s'expliquent principalement par celles de la Model 3, avec 92 550 exemplaires livrés au cours du quatrième trimestre, pour un total de 230 931 unités sur toute l'année 2019.Côté production, Tesla a construit 365 232 véhicules en 2019, dont 104 891 sur le dernier trimestre. Sa capacité de production était de 415 000 véhicules par an en 2019.Dans le domaine des énergies renouvelables, Tesla a installé 530 MWh de capacité de stockage au Q4, soit 11 % de plus que le trimestre précédent et 136 % de plus sur un an, pour un total de 1,65 GWh sur l'année 2019.Pour 2020, Tesla envisage d'augmenter ses revenus avec la Gigafactory de Shanghai déjà en service et la ligne de production à Fremont, et vise ainsi de livrer plus de 500 000 véhicules. Le déploiement des installations solaires et des outils de stockage d'énergie devraient quant à eux augmenter d'au moins 50 % cette année. De son côté, le projet de construction de la future Gigafactory de Berlin-Brandenburg continue cette année. Cette usine produira dès 2021 les véhicules destinés au marché européen, indique Tesla.Source : Tesla Que pensez-vous de ces résultats financiers de Tesla ?Les performances du constructeur pourraient-elles s'améliorer cette année ?