Alors que la pandémie mondiale du coronavirus a entraîné une augmentation historique du chômage, et par conséquent de pauvres parmi les Américains moyens, Jeff Bezos, PDG d’Amazon, a ajouté 13 milliards de dollars à sa valeur nette lundi, le plus grand bond en un seul jour pour un individu depuis la création de l'indice des milliardaires de Bloomberg en 2012, selon un tweet publié mardi. Cette nouvelle arrive quelques jours seulement avant l'expiration des allocations de chômage fédérales, un programme qui a soutenu des millions d’Américains alors que le covid-19 forçait la fermeture des entreprises dans tout le pays.Depuis que le covid-19 a commencé à impacter les activités économiques à l’échelle mondiale en 2020, des millions d’Américains se sont tournés vers les banques alimentaires et les prestations du SNAP (programme d'aide supplémentaire à la nutrition). Pendant ce temps, plusieurs rapports ont fait état de l’augmentation rapide de la valeur nette des milliardaires américains, dont le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos - la personne la plus riche du monde. Par ailleurs, ce dernier vient de voir une augmentation record de sa fortune de 13 milliards de dollars en une seule journée. Bloomberg News a fait une première publication sur ce changement lundi.Selon Bloomberg, l’actuelle personne la plus riche du monde a vu sa fortune gonfler de 74 milliards de dollars en 2020 pour atteindre 189,3 milliards de dollars, malgré le fait que les États-Unis entrent dans leur pire récession économique depuis la grande dépression. « Il vaut aujourd'hui personnellement plus que l'évaluation boursière de géants tels qu'Exxon Mobil Corp, Nike Inc. et McDonald's Corp », lit-on dans l’article de Bloomberg News.Maura Quint, utilisatrice de Twitter, a posté dans un tweet en faisant une comparaison avec le revenu d’un Américain moyen : « En UN JOUR, Jeff Bezos a gagné bien plus de 4 000 fois le salaire moyen d'un Américain durant toute sa vie ».Depuis le début de l’année, de nombreuses personnes renoncent à se déplacer dans les magasins physiques pour faire leurs achats, afin de respecter les mesures de distanciation imposées par les gouvernements, et achètent plutôt des produits en ligne - souvent en utilisant Amazon. Selon Bloomberg News, les actions d'Amazon ont fait un bond de 7,9 %, le plus important depuis décembre 2018 en raison de l'optimisme croissant concernant les tendances d'achat sur le Web, et sont maintenant en hausse de 73 % cette année.D'autres magnats de la technologie bénéficient également d'un essor en 2020, en partie grâce aux personnes contraintes de rester chez elles et grâce à l'impulsion donnée aux marchés par les efforts de relance sans précédent des gouvernements et des banques centrales au sortir des mesures strictes de confinement.Un rapport publié en avril par l'Institute for Policy Studies (IPS) a constaté que la richesse combinée des milliardaires américains, dont le patron d'Amazon, Jeff Bezos, et le fondateur de Tesla, Elon Musk, a augmenté de près de 10 % au cours de la pandémie , pendant que l’économie américaine en générale subit de plein fouet les effets pervers de la pandémie du nouveau coronavirus. Selon le rapport, entre le 1er janvier 2020 et le 10 avril 2020, 34 des 170 milliardaires les plus riches du pays ont vu leur fortune augmenter de plusieurs dizaines de millions de dollars.En avril, Bezos a vu sa richesse augmenter de 24 milliards de dollars après que la demande croissante pour les achats en ligne ait fait grimper le cours de l'action de l'entreprise à un nouveau sommet. Bloomberg Billionaires Index a établi la fortune de l’emblématique patron d’Amazon à 140 milliards de dollars, ce qui donnait de conserver le rang de l’homme le plus riche du monde qu’il occupe depuis 2018.Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a ajouté près de 15 milliards de dollars à sa valeur nette depuis le début de l'année, alors même que la société est confrontée ces derniers mois à des marques qui boycottent les publicités sur la plateforme de réseau social People for Shahid, un groupe populaire travaillant à l'élection du démocrate socialiste Shahid Buttar pour remplacer la présidente de la Chambre, la sénatrice Nancy Pelosi, lors des élections générales de novembre, trouve qu’une telle croissance exponentielle de la richesse d'un individu « ne devrait pas être légale », a tweeté le groupe.Malgré le succès de l'extension de l'allocation de chômage - qui a été adoptée dans le cadre de la loi CARES en mars, alors que 10 millions de personnes ont perdu leur emploi dans les jours qui ont suivi la déclaration de la crise de santé publique due au coronavirus comme urgence nationale, forçant la fermeture d'entreprises dans tout le pays - le président Donald Trump a déclaré lundi lors d'une réunion privée que cette allocation n'aurait jamais dû être offerte, a rapporté Common Dreams.Comme l'a souligné le Working Families Party sur Twitter, les républicains au Congrès font actuellement pression pour mettre fin à la hausse de 600 dollars par semaine des allocations de chômage qui a contribué à maintenir des millions d'Américains hors de la pauvreté au cours des premiers mois de la pandémie.La pandémie a également déclenché une crise de l'insécurité du logement. Le site Web Common Dreams a rapporté que près d'un tiers des Américains n'ont pas pu payer leur hypothèque ou leur loyer en juin. 20 % des locataires n'ont pas payé leur loyer à temps en mai et 31 % n'ont pas pu le faire en avril.Le site Web a rapporté lundi que le programme d'aide nutritionnelle SNAP a également connu une croissance sans précédent de la demande en printemps. Ce programme a réussi à fournir un filet de sécurité pour les travailleurs licenciés et mis à pied, en raison de la propagation du covid-19. Selon un rapport du New York Times publié dimanche, 17 % d'Américains de plus, soit six millions de personnes, ont compté sur le programme au cours des trois premiers mois de la pandémie, et au moins 41 États ont vu une augmentation de l'utilisation du SNAP.Cependant, ces programmes ne devraient plus durer. Les républicains prévoient de réduire l'expansion de l’aide par le biais de ce programme, qui fournit une assistance aux personnes et familles à faible ou aucun revenu vivant dans le pays, et veulent voir les allocations de chômage expirer, a rapporté Common Dreams.Selon Common Dreams, alors que les activités d’Amazon ont rapporté 13,9 milliards de dollars de revenus en 2019, la société de Bezos a réussi à ne payer que 162 millions de dollars d'impôts fédéraux l'année dernière, soit un taux d'imposition de 1,2 % malgré le taux d'imposition fédéral de 21 % des États-Unis pour les sociétés. Les deux années précédentes, selon l'Institut sur la fiscalité et la politique économique, Amazon n'a payé aucun impôt fédéral sur le revenu.Après avoir vu l'énorme augmentation de la richesse de Bezos en une seule journée, Patriotic Millionaires, un groupe qui plaide pour la réduction des inégalités au profit des individus riches, a répété sa demande perpétuelle de « taxer les riches ». People for Bernie, un mouvement populaire né pour soutenir la candidature de Bernie Sanders lors de la campagne présidentielle de Bernie Sanders, a écrit que Bezos a « volé », plutôt que gagné, 13 milliards de dollars en une seule journée.Tout en établissant un nouveau record dans l'index des milliardaires de Bloomberg, le groupe financier a écrit que la société de Bezos a également réduit une augmentation temporaire de 2 dollars par heure accordée aux employés des entrepôts lorsque la pandémie a commencé et qu'en mai, Amazon aurait dit aux travailleurs que sa politique de congés maladie payés ne s'applique pas à ses entrepôts, a rapporté Common Dreams. Ce géant de l’industrie technologique faisait déjà l’objet des accusations répétées qui font état de mauvais traitement à l’encontre d’une bonne partie des salariées du groupe.Sources : Tweet , Common DreamsQu’en pensez-vous ?Cette augmentation de richesse en une seule journée est-elle signe d’une aggravation des inégalités, ou une simple fluctuation boursière impressionnante, mais normale ?Jeff Bezos est-il le grand gagnant de la crise du covid-19 ?