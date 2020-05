Avec une fortune estimée à 113 milliards de dollars, Jeff Bezos est actuellement l’homme le plus riche du monde. D’après le dernier classement établi par Forbes, il est en effet le seul à afficher une fortune à 12 chiffres, loin devant devant Bill Gates (98 milliards) et Bernard Arnault (76 milliards). La richesse de l’emblématique patron d’Amazon pourrait même dépasser le trillion de dollars en 2026, soit environ 927 milliards d’euros, d’après une étude menée par Comparisun, une plateforme de comparaison américaine dédiée aux entreprises.« Bien qu'il ait perdu environ 38 milliards de dollars lors de son récent divorce, Jeff Bezos est toujours de loin la personne la plus riche du monde et sa valeur nette a augmenté de 34 % en moyenne au cours des cinq dernières années, ce qui pourrait le voir devenir le premier trillionaire du monde dès 2026, date à laquelle il aura 62 ans », explique ComparisunDe son côté, Jack Ma, le créateur du site de vente en ligne Alibaba devrait devenir trillionaire en 2030. Quant à Mark Zuckerberg, sa fortune pourrait dépasser les 1000 milliards de dollars cinq ans plus tard. Il pourrait donc devenir le plus jeune trillionaire de l’histoire, à 51 ans. En outre, Bill Gates n’apparaît pas dans le classement établi par Comparisun malgré le fait qu’il soit le deuxième homme le plus riche du monde.Pour arriver à ces résultats, Comparisun explique avoir calculé la croissance moyenne annuelle de la fortune des 25 personnes les plus riches du monde entre 2015 et 2020 et a appliqué ce taux sur chaque année à venir.La plateforme de comparaison américaine s’est également penchée sur le cas des entreprises. D’après l’étude, Google est sur le point de rejoindre Apple et Microsoft dans le « Trillion Dollar Club » de Wall Street d’ici l’année prochaine. Facebook devrait à son tour rejoindre le club en 2022 s’il maintient sa croissance moyenne de 24 % sur cinq ans.Toutefois, la fiabilité des prévisions de Comparisun est discutable à cause du mode de calcul choisi et la non-prise en compte des éventuelles conséquences de la crise actuelle sur ces personnalités et leurs entreprises.Source : Comparisun Que pensez-vous de la pertinence de cette étude ?Quels autres paramètres devraient être pris en compte selon vous ?