Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est devenu l’homme le plus riche de l’histoire contemporaine depuis 2018, a vu sa richesse augmenter de 24 milliards de dollars après que la demande croissante pour les achats en ligne ait fait grimper le cours de l'action de l'entreprise à un nouveau sommet. Jeff Bezos a maintenant une fortune de 140 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index, confirmant sa position d'homme le plus riche du monde.Rappelons que pour évaluer la fortune des magnats des affaires et autres hommes riches, Bloomberg a conçu Bloomberg Billionaires Index, son but est d’effectuer un classement quotidien des personnes les plus fortunées du monde. L'indice a fait ses débuts en mars 2012 et suit la valeur nette des 500 personnes les plus riches du monde. Le classement est fait à partir des informations de l'action en bourse, des indicateurs économiques et des reportages, présente un profil de chaque milliardaire et inclut un outil qui permet aux utilisateurs de comparer la fortune de plusieurs milliardaires. Les chiffres sont mis à jour à la fin de chaque jour de bourse à New York.À la date d’aujourd’hui, Jeff Bezos a une fortune de 140 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index, confirmant sa position d'homme le plus riche du monde. Son entreprise profite bien de l'augmentation des achats en ligne par des personnes forcées de rester à la maison pendant l'épidémie du Covid-19. L'entreprise a recruté des milliers de travailleurs pour répondre à la demande. Bezos détient une participation de 11 % dans Amazon et mardi par exemple, les actions de l'entreprise ont augmenté de 5,3 %.La famille derrière le géant du commerce de détail Wal-Mart, qui possède Asda au Royaume-Uni, a également vu sa fortune augmenter de 5 % cette année pour atteindre 169 milliards de dollars, ce qui en fait la famille la plus riche du monde, selon Bloomberg. Selon Bloomberg, la pandémie a paralysé l'économie mondiale et poussé près de 17 millions d'Américains au chômage en l'espace de trois semaines. Pourtant, Bezos et nombre de ses riches pairs ont vu leur fortune se redresser ces dernières semaines, aidée par le coup de pouce donné aux marchés par les efforts de relance sans précédent des gouvernements et des banquiers centraux. Alors que la valeur nette combinée des 500 personnes les plus riches du monde a chuté de 553 milliards de dollars cette année, elle a bondi de 20 % par rapport à son creux du 23 mars, selon le Bloomberg Billionaires Index.« L'écart de richesse, il ne fera que s'élargir avec ce qui se passe actuellement. Les gens vraiment riches n'ont pas eu à s'inquiéter », a déclaré Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak. À la tête du groupe, Bezos, qui a ajouté près de 24 milliards de dollars à sa fortune en 2020, ainsi que MacKenzie Bezos, qui s'est retrouvé avec une participation de 4 % dans Amazon dans le cadre du récent règlement de divorce du couple. Sa valeur nette a grimpé de 8,2 milliards de dollars pour atteindre 45,3 milliards de dollars, et elle est désormais le 18e du classement de Bloomberg.Il y a près d'un mois, Amazon avait en effet décidé de donner la priorité aux équipement médicaux, aux protections sanitaires et aux produits de première nécessité. « Plus tard cette semaine nous autoriserons plus de produits dans nos centres logistiques », a déclaré lundi un porte-parole de la société à l'AFP. Pour l'instant, les plaintes de salariés en France, en Italie, ou encore aux Etats-Unis, pointant le manque de mesures sanitaires prises face au coronavirus dans les entrepôts de la firme, n'ont pas d'impact financier sur Amazon.Cependant, une décision de la justice française pourrait commencer à inquiéter le géant du commerce en ligne et son patron Jeff Bezos. Le tribunal de Nanterre a rendu sa décision mardi concernant l’affaire qui implique l’Union syndicale Solidaires et Amazon France Logistique. La décision, qui va obliger Amazon France à tourner au ralenti pendant la période de confinement, demande au géant du commerce électronique de n’expédier uniquement que des marchandises essentielles, sous peine de lourdes amendes. Un coup dur pour la société qui n’a pas tardé à exprimer son désaccord avec la décision.Amazon France doit restreindre ses activités aux seules « marchandises essentielles », du moins le temps que soit établie une évaluation des risques vis-à-vis du Covid-19 pour les employés du groupe travaillant dans les entrepôts de l’entreprise américaine. C’est ce que dit, dans les grandes lignes, l’ordonnance judiciaire délivrée le mardi 14 avril par le tribunal judiciaire de Nanterre. Selon la juridiction, qui statuait en urgence, la poursuite de l'activité provoquait « un trouble manifestement illicite ». Pour prévenir un dommage imminent, elle a donc ordonné ces restrictions.Source : Bloomberg Billionaires Index Qu'en pensez-vous ?