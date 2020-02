Jeff Bezos achète la propriété la plus chère de Los Angeles pour un montant record de 165 millions de dollars US Soit un huitième de pour cent de sa fortune personnelle 12PARTAGES 11 0 Quand Jeff Bezos ne dépense pas sa fortune dans l’espace, il achète des maisons. Selon le quotidien américain The Wall Street Journal (WSJ), le milliardaire aurait acquis une nouvelle propriété d’une valeur d’environ 165 millions de dollars à Los Angeles. Bezos viendrait ainsi d’acheter la maison la plus chère de la ville. La maison n’est rien d’autre que la Warner Estate. La résidence a été construite pour Jack Warner, un ancien président et un des fondateurs des studios Warner Bros, dans les années 1930.



Jeff Bezos a acheté la maison la plus chère de Los Angeles à un certain David Geffen, un autre super riche américain , pour 165 millions de dollars. La Warner Estate s'étend sur neuf acres à Beverly Hills. Selon des personnes familières à la transaction, Bezos aurait aussi dépensé environ 80 millions de dollars pour quelques appartements à New York au début de l'année. Il n'est donc pas certain que le milliardaire ait acquis la Warner Estate pour y habiter principalement. A-t-il une autre idée derrière la tête ? N’empêche qu’il a dépensé une somme faramineuse pour l’avoir.



Pour la petite anecdote, les 165 millions de dollars qu’il a déboursés représentent un huitième de pour cent de la valeur nette de 131,9 milliards de dollars qui constituent sa fortune personnelle. L'accord marque un record pour la région de LA. Le précédent record résidentiel a été établi à la fin de l'année dernière, lorsque le responsable des médias Lachlan Murdoch a dépensé environ 150 millions de dollars pour Chartwell, un domaine du quartier Bel Air utilisé comme résidence de Clampett dans l'émission de télévision “The Beverly Hillbillies”.





La construction de la Warner Estate aurait pris environ dix ans et elle dispose de terrasses, de maisons d'hôtes, d'un court de tennis et d'un terrain de golf. Selon les médias américains, il est littéralement impossible d'imaginer à quel point les gens les plus riches de la planète sont riches. La différence entre leurs comptes bancaires et les nôtres est qu'ils peuvent dépenser les intérêts mensuels de leurs avoirs pour acheter des choses comme des avions et des îles. De même, Amazon aurait payé zéro dollar d'impôt sur 11 milliards de dollars de bénéfices avant impôts en 2018.



Cette année, il se pourrait qu’elle paie 162 millions de dollars sur 13,3 milliards de dollars de bénéfices, ce qui représente un taux d'imposition effectif de 0,012 %. Pour l’heure, il est important de noter que les États-Unis d'Amérique ont toujours été dirigés par des hommes comme Jeff Bezos, qui possèdent des entreprises et des services publics : Amazon Web Services, par exemple, est ce sur quoi tourne une grande partie du Web. Selon les analystes du secteur, c'est probablement ce pour quoi vous avez payé plus d’impôts sur vos revenus que Jeff Bezos ne l'a jamais fait.



Si la société a fait de Jeff Bezos l’homme le plus riche du monde, elle serait aussi en bonne place sur la liste des entreprises de la Tech qui n’ont pas un très bon traitement envers leurs employés. Un rapport du média The Guardian l’année passée a précisé que les employés de la firme sont parmi les employés qui se plaignent le plus de leur condition de travail. Certains travailleurs de l’entreprise dénoncent depuis plusieurs années déjà des conditions de travail brutales dans les entrepôts d’Amazon. Mais il y a d’autres choses encore.



Une enquête publiée en juillet 2018 par The Guardian montrait, par exemple, le calvaire que vivent des salariés d’Amazon et des anciens du groupe qui ont été victimes d’un accident de travail dans les entrepôts logistiques de la société. Plus tôt en 2015, un rapport du New York Times déplorait les conditions de travail difficiles chez le géant du commerce électronique, évoquant au terme d’une enquête un environnement hostile où les travailleurs sont dressés les uns contre les autres pour améliorer la productivité de ces derniers.



Le National Council for Occupational Safety and Health aux États-Unis a classé les entrepôts d’Amazon parmi les 12 d’établissements les plus dangereux du pays (qui en compte 140) en raison des conditions de travail dangereuses qui règnent au sein de l’entreprise.





Source : The Wall Street Journal



Voir aussi



