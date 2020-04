Elon Musk, Jeff Bezos parmi les milliardaires américains qui gagnent en valeur nette en temps de pandémie, selon un rapport. « C'est l'histoire de deux pandémies, avec des sacrifices très inégaux » 0PARTAGES 1 0 La pandémie du Covid-19 en cours aux Etats-Unis et dans le reste du monde a eu un effet de croissance sur la fortune des Américains les plus riches, y compris les magnats de la technologie. Selon un rapport publié par l'Institute for Policy Studies (IPS), la richesse combinée des milliardaires américains, dont le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et le fondateur de Tesla, Elon Musk, a augmenté de près de 10 % au cours la pandémie, pendant que l’économie américaine en générale subit de plein fouet les effets pervers de la pandémie du nouveau coronavirus.



Selon le rapport, la montée en flèche de la richesse des hommes les plus riches d'Amérique s'est produite, alors que le pays émerge de la pandémie avec des billions de dettes nationales supplémentaires, et que 22 millions d'Américains se retrouver au chômage. Entre le 1er janvier 2020 et le 10 avril 2020, 34 des 170 milliardaires les plus riches du pays ont vu leur fortune augmenter de plusieurs dizaines de millions de dollars, lit-on.





Selon l'Institute for Policy Studies, alors même que l'économie au sens large était confrontée à une récession, les valeurs technologiques et les titres de sociétés de services à domicile comme Zoom ont progressé ces dernières semaines, en raison d'une augmentation de l'utilisation de la vidéoconférence et de la technologie de travail et classe à distance. Ceci a permis d'accroître la valeur nette des fondateurs milliardaires détenant des participations dans ces sociétés.



« Entre le 18 mars et le 10 avril 2020, plus de 22 millions de personnes ont perdu leur emploi alors que le taux de chômage a grimpé jusqu'à 15 %. Au cours des trois mêmes semaines, la richesse des milliardaires américains a augmenté de 282 milliards de dollars, soit un gain de près de 10 % », disent les auteurs. Huit de ces milliardaires, dont Bezos, Eric Yuan, fondateur de la société Zoom Video Communications, et Musk, ont vu leur valeur nette totale augmenter de plus d'un milliard de dollars.



« C'est l'histoire de deux pandémies, avec des sacrifices très inégaux », a déclaré Chuck Collins, un des coauteurs du rapport. « Dans ce rapport, nous montrons comment la richesse des milliardaires a augmenté de façon stupéfiante au cours des dernières décennies - et, pour certains "profiteurs pandémiques", de façon encore plus spectaculaire depuis la crise du Covid-19 - alors même que les obligations fiscales des milliardaires ont chuté », lit-on.



IPS rapporte que trois milliardaires américains, y compris Jeff Bezos et Bill Gates, cofondateur de l’éditeur de logiciels Microsoft devenu philanthrope, continuent de posséder autant de richesses que la moitié inférieure de tous les ménages américains réunis. « Les 400 Américains les plus riches de la liste Forbes 400 possèdent autant de richesses que les 64 % des Américains les plus pauvres, soit près des deux tiers des ménages américains réunis », selon IPS.



Selon le rapport, personne n’a autant profité de cette croissance disproportionnée que le PDG du géant du commerce électronique Jeff Bezos, « dont l'augmentation de la richesse est sans précédent dans l'histoire des marchés modernes ». Au moment de la publication du rapport, ce mois, IPS dit que la richesse de Bezos avait augmenté de plus de 25 milliards de dollars depuis le 1er janvier 2020 et de 12 milliards de dollars depuis le 21 février 2020, date du début de la pandémie Covid-19 aux Etats-Unis.



Bezos détient environ 15,1 % des actions d'Amazon, qui a gagné près de 31 % cette année, car les commandes en ligne sur sa plateforme ont fait un bond en avant en raison des personnes qui restent confinées à la maison, selon Reuters. Le marché du cloud, dont Amazon est un acteur majeur, a connu aussi un boom alors que les entreprises sont à la recherche des solutions alternatives pour s’adapter à la pandémie. Selon une enquête Technology Business Research (TBR),



Selon le rapport d’IPS, le PDG de Tesla et de SpaceX a vu sa richesse augmenter de plus de 5 milliards de dollars pendant cette période de crise. Musk détient 18,5 % des actions de Tesla, ce qui représente une hausse de plus de 73 % depuis le début de l'année, car les négociants ont regardé au-delà de l'impact à court terme de la pandémie de coronavirus, selon Reuters. Quant à Eric Yuan, fondateur et PDG de Zoom, sa fortune a connu une hausse de 2,58 milliards de dollars. Pendant ce temps, selon IPS, on estime que 78 % des ménages vivent au jour le jour, tandis que 20 % ont une valeur nette nulle ou négative.



Le rapport dit également qu’au cours de la dernière décennie, la richesse des milliardaires américains a fait un bond de plus de 80,6 % corrigé de l'inflation, et qu’entre 1980 et 2018, les impôts payés par ces derniers, mesurés en pourcentage de leur richesse, ont diminué de 79 %. Selon IPS, « si cette inégalité n'est pas traitée par des réformes fiscales et une surveillance à court et à long terme, la "condition préexistante" d'inégalité extrême aux États-Unis pourrait submerger non seulement notre économie, mais aussi notre démocratie elle-même ».



