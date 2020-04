Les revenus des entreprises de services du numérique devraient diminuer au deuxième semestre 2020, selon le cabinet d'études Technology Business Research (TBR). Alors que le monde entre dans une phase de confinement généralisé, les bureaux ferment, obligeant le personnel de bureau à travailler à domicile. Les conséquences seront nombreuses pour l'industrie informatique, dont certains secteurs seront plus performants que d'autres. Le mois dernier, les analystes de Global Data, une société d'analyse et de conseil en matière de données, ont dressé un tableau particulièrement sombre pour les sociétés de services informatiques et les fournisseurs de logiciels d'application qui luttent pour assurer la continuité de leurs activités alors que le coronavirus continue de se propager.Selon eux, la pression économique résultant du Covid-19 et des mesures gouvernementales visant à empêcher la propagation frapperont les sociétés de services informatiques plus durement que tout autre secteur de l'industrie alors qu'elles tentent d’honorer des contrats et que des projets potentiels sont annulés. Le secteur de la technologie est exposé aux effets de la propagation du Covid-19 depuis le début de cette crise.Elitsa Bakalova, analyste chez Technology Business Research, souligne dans le rapport "Q4 IT Services Vendor Benchmark" que 2020 sera une année difficile pour les sociétés de services informatiques qui tardent à ajuster leurs modèles commerciaux pour répondre aux besoins du marché en constante évolution. En outre, les revenus des services informatiques conserveront leur faible croissance à un chiffre jusqu'au premier trimestre 2020, avant de ralentir en raison de la pandémie du covid-19.Le rapport indique que les services informatiques ont enregistré une croissance des revenus sur 12 mois d'une année à l'autre, à 2,2 % en USD, en hausse séquentielle de 30 points de base au 4T19 et en baisse de 400 points de base par rapport à l'année précédente. Pour info, un point de base désigne en langage économique et financier un centième de point de pourcentage. Au cours du 4T19, les fournisseurs de services informatiques de référence ont continué d'investir pour étendre leurs portefeuilles et leurs ressources afin de permettre des transformations commerciales grâce à des technologies de nouvelle génération qui soutiennent les initiatives de transformation à l'échelle de l'entreprise à travers les fonctions de front, middle et back office.Défis de croissance persistants dans les domaines de services informatiques traditionnels; les pressions concurrentielles dans des domaines de services informatiques en croissance tels que le numérique, le cloud et la cybersécurité; et une dynamique de marché défavorable liée à la montée des incertitudes macroéconomiques et des poches de dépenses serrées ont ralenti la performance des revenus des fournisseurs au 4T19. Dans le référentiel des fournisseurs de services informatiques du 3T19, TBR a prédit une correction des performances économiques en 2020 qui ralentira les transformations numériques et ralentira la croissance des fournisseurs de services informatiques et des consultants.TBR s'attend à ce que les revenus des services informatiques continuent de croître au 1T20 après une tendance stable au cours des quatre derniers trimestres ; cependant, « nous prévoyons que la croissance des revenus commencera à ralentir au 2T20 en raison de la pandémie de COVID-19, qui s'est propagée plus largement en février avant d'accélérer son impact en mars et avril. Comme une perturbation généralisée des activités se produit en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique en raison de COVID-19, cela affectera la demande des clients en services informatiques en 2020 », explique Elitsa Bakalova.Source : Rapport de l'analyse Que pensez-vous de la pertinence de ce rapport ?Pensez-vous que les revenus des SSII devraient reculer au 2e trimestre 2020 ?Ou croyez-vous que l’ensemble du secteur des IT sortira de cette crise avec de nouvelles opportunités ?